L’armageddon du pétrodollar s’approche comme l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde jette son sa devise

Le dollar états-unien jouit actuellement du statut convoité de monnaie de réserve mondiale, le pétrole étant acheté à un puissant cartel connu sous le nom d’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et libellé en dollars. Cependant, certains pays ont récemment tenté de contester cet état de fait.

Le géant russe de l’énergie Rosneft, la huitième plus grande société pétrolière et gazière au monde en termes de chiffre d’affaires et de volume de production et de réserves, a achevé le passage du dollar au profit des contrats à l’exportation en euros, a annoncé le président de la société, Igor Sechin , s’adressant aux participants au Forum économique eurasien à Vérone (Italie) cette semaine.

«Nous n’avons pas seulement commencé ce travail, mais nous l’avions déjà concouru. Tous nos contrats d’exportation sont déjà mis en œuvre en euros et le potentiel de travail avec la monnaie européenne est très élevé», a déclaré Sechin. La décision du géant de l’énergie était « une mesure forcée visant à limiter l’entreprise des conséquences des sanctions des Etats-Unis d’Amérique » », a expliqué le fonctionnaire.

Sechin a également commenté directement le statut du dollar en tant que monnaie de réserve dans le monde, estimant que la Chine pouvait potentiellement contester le dollar dans un avenir proche.

« Je pense que le yuan aura les meilleures chances d’être utilisé comme monnaie de réserve en raison de la croissance de l’économie chinoise », a-t-il déclaré. Selon le responsable, bien que le dollar soit utilisé dans plus de 60% du commerce mondial actuel, y compris 90% du commerce de pétrole et de produits pétroliers, cette image changera au cours de la prochaine décennie.

«En ce qui concerne le passé, nous constatons que le monopole financier peut et doit être combattu. Par conséquent, dans dix ans, nous verrons une image complètement différente. Avec le rôle croissant de l’économie chinoise, la part du yuan peut croître de la valeur actuelle de 2-5% à des valeurs bien supérieures», a déclaré Sechin.

Rosneft a défini l’euro comme devise par défaut pour ses contrats d’exportation de pétrole plus tôt ce mois-ci, alors que les États-Unis d’Amérique menaçaient de sanctionner la société pour la poursuite de ses activités au Venezuela. La société russe avait auparavant défié les menaces du Trésor des Etats-Unis d’Amérique d’imposer des sanctions secondaires aux entités coopérant avec Caracas. L’implication de Rosneft au Venezuela a aidé le pays à maintenir son accès aux clients traditionnels en Chine et en Inde après que Washington eut imposé de sévères restrictions au secteur de l’énergie du pays d’Amérique latine. Les sanctions états-uniennes se sont imposées après que les États-Unis d’Amérique et leurs alliés eurent reconnu le législateur de l’opposition Juan Guaido au poste de président par intérim du Venezuela, les autorités vénézuéliennes décrivant cette démarche comme une tentative de coup d’État contre le gouvernement légitime.

Tendance anti-dollar

Le ministère russe des Finances a annoncé à la fin de l’année dernière qu’il envisageait de passer à l’euro dans les échanges commerciaux avec l’Union européenne, bien que le calendrier du basculement reste inconnu.

Le mois dernier, le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que la menace de sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre le marché de la dette souveraine de la Russie avait amené Moscou à créer l’infrastructure permettant d’utiliser le yuan et l’euro pour les prêts à la place. En outre, tout en continuant de se débarrasser de ses actifs libellés en dollars depuis un an et demi, Moscou a accru la part de ses obligations libellées en yuans dans ses réserves de change, les augmentant de 15% depuis 2018. Plus tôt cette année, les médias russes ont rapporté que la Russie et la Chine envisagent d’augmenter la part du commerce en monnaies nationales jusqu’à 50% dans les années à venir.

La Russie est l’un des pays en développement qui s’éloignent du commerce en dollars. L’Iran, la Chine, la Turquie et l’Inde ont accru l’utilisation des monnaies locales dans les échanges ces dernières années.

