Russie: « La contrebande de pétrole syrien rapporte plus de 30 millions de dollars par mois aux Etats-Unis d’Amérique »

Image d’archives

Sous la protection de l’armée des Etats-Unis d’Amérique, des camions-citernes chargés de pétrole quittent la Syrie pour se rendre dans d’autres États. Les produits de cette contrebande atteignent les comptes bancaires d’entreprises militaires privées et des services secrets états-uniens, selon la déclaration du ministère russe de la défense.

Les Forces des Etats-Unis d’Amérique au gisement de pétrole Al Omar dans la province de Deir ez Zor, en Syrie, le 23 mars 2019 / Rodi Said / Reuter

Le ministère russe de la Défense a assuré que la récente décision du Pentagone qu’une partie des troupes des Etats-Unis d’Amérique continuera à être déployée dans l’est de la Syrie, près des gisements de pétrole, dans le but de « refuser l’accès de ces gisements de pétrole à l’État islamique », afin de maintenir l’extraction illégale de pétrole syrien et sa contrebande sous son contrôle. .

« Absolument tous les gisements d’hydrocarbures et autres minéraux situés sur le territoire syrien n’appartiennent pas aux terroristes de l’EI, encore moins aux « défenseurs états-uniens des terroristes de l’EI », mais exclusivement à la République arabe syrienne », a rappelé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashénkov.

Étant donné qu’un baril de contrebande de pétrole syrien coûte 38 DEUA (dollars des Etats-Unis d’Amérique ; USD en anglais), le revenu mensuel de cette « entreprise privée » des services publics des Etats-Unis d’Amérique dépassent 30 millions de dollars.

Le major général a souligné que « ni dans le droit international ni dans le droit des Etats-Unis d’Amérique, il n’existe nulle part et il ne peut y avoir aucune tâche légitime pour les troupes états-uniennes de justifier la protection et la défense des gisements d’hydrocarbures appartenant à la Syrie contre la Syrie elle-même et son peuple ».

« Par conséquent, ce que Washington fait actuellement – la saisie et le contrôle armé des champs de pétrole dans l’est de la Syrie – est, pour parler franchement, un banditisme international », a déclaré M. Konashénkov.

Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, « la véritable raison de cette activité illégale des Etats-Unis d’Amérique en Syrie est loin des idéaux de liberté et des slogans contre le terrorisme proclamés par Washington » et se concentre sur l’extraction illégale et la contrebande de pétrole syrien.

Preuve photographique

Selon les images fournies par les renseignements spatiaux du ministère russe de la Défense, avant et après la défaite des terroristes de l’Etat islamique dans cette partie du pays arabe, du pétrole a été activement extrait et transporté massivement dans des pétroliers pour être traité à l’extérieur de la Syrie. Tout cela sous le protectorat des forces des Etats-Unis d’Amérique.

« Sous la protection du personnel militaire des Etats-Unis d’Amérique et des employés de sociétés militaires privées états-uniennes, les pétroliers chargés dans les champs pétrolifères de la Syrie orientale sont introduits clandestinement dans d’autres États », a déclaré le général de division. Konashénkov a souligné que « toute attaque contre une caravane de ce type est immédiatement protégée par les forces d’opérations spéciales et l’aviation militaire des Etats-Unis d’Amérique ».

Du ministère russe de la Défense, ils ont attiré l’attention sur le fait que l’extraction du pétrole s’effectue à l’aide des équipements fournis par les principales sociétés occidentales, malgré toutes les sanctions imposées par les États-Unis d’Amérique.

En outre, le contrat d’exportation de pétrole sous contrôledes Etats-Unis d’Amérique est exercé par la société Sadcub et qu’il a été créé attaché à la soi-disant ‘Administration autonome de la Syrie orientale’, a déclaré le général en chef, ajoutant que les revenus de cette contrebande, via les sociétés de courtage qui interagissent avec ladite société, atteignent les comptes bancaires de Entreprises militaires états-uniennes et services secrets des Etats-Unis d’Amérique.

« Étant donné qu’un baril de contrebande syrienne coûte 38 dollars, le revenu mensuel de cette » entreprise privée « des services publics états-uniens dépasse les 30 millions de dollars », a déclaré M. Konashkov.

« Afin de maintenir ce flux financier si continuellement libre de contrôle et d’impôts « américains », les dirigeants du Pentagone et « Langley » [CIA] seront prêts à défendre et à protéger les puits de pétrole en Syrie contre les « cellules cachées imaginaires » de l’EI « pour toujours« , a conclu le général en chef.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

