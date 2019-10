Bolivie se prépare à convertir en un « camp de bataille, un Vietnam »

Image d’archives

© REUTERS / Manuel Claure

Le processus de changement mené par Evo Morales en Bolivie fait face à de nouveaux dangers face aux manifestations de l’opposition qui rejettent le résultat des élections. Pour comprendre ce qui se passe, Sputnik a interviewé Juan Ramon Quintana, ministre de la Présidence, qui prévoit des batailles très difficiles.

« Ce que nous voyons, c’est la voie du coup d’État qui est en train d’être déchaînée intensément et à des vitesses différentes sur tout le territoire national », a déclaré Juan Ramon Quintana, ministre de la Présidence en Bolivie. Répondez à l’interview de la Casa Grande del Pueblo, siège du gouvernement, où sont déployées des délégations de mouvements autochtones, de mineurs, du parti du Mouvement pour le socialisme (MAS).

Les clés de ce qui pouvait se passer étaient bien avant les élections du 20 octobre qui avaient procuré à Evo Morales la victoire présidentielle: « la fraude est un alibi qui a été installé il y a longtemps dans les médias, les réseaux, Parmi les faiseurs d’opinion embauchés, des organisations non gouvernementales à financement étranger, l’Église catholique s’est alignée sur la droite », explique Quintana

Selon lui, la matrice de la fraude était « une assemblée intensive qui avait été irradiée dans la société avant le scrutin ». C’était une série d’étapes conçues et déclenchées en fonction de chaque moment.

« Ils sont allés à une phase de coup d’Etat prétendant être frauduleux, demandant à passer à un second tour, après l’annulation des élections, ignorant la victoire du président, annonçant de nouvelles élections, et ils continueront certainement dans l’ordre avec l’ignorance du gouvernement du président Evo », a déclaré le ministre.

Quintana parle d’un « scénario » mis en place pour frapper Morales, qui a remporté son quatrième mandat consécutif. Qui est derrière et à la tête de cette tentative?

Acteurs nationaux et la géographie du coup

Le processus de déstabilisation a plusieurs acteurs nationaux. D’un côté, il y a la première force d’opposition, avec la candidature de Carlos Mesa, « qui n’est pas une force politique cohérente, ce n’est pas un parti, c’est une agrégation de mouvements de société saccadés tels que les jeunes en particulier et la classe moyenne. et haut », explique Quintana.

© Sputnik / Marco Teruggi Le ministre de la présidence de la Bolivie, Juan Ramon Quintana, dans une interview avec Sputnik

Les comités civiques, qui sont devenus les instruments du coup d’Etat, sont ceux qui tentent de donner une légitimité à ce processus de déstabilisation. Luis Fernando Camacho, qui demande l’annulation des élections, est l’un des dirigeants les plus reconnus des comités.

Ensemble avec ces deux acteurs, il y a ce que Quintana définit comme les « groupes de choc », qu’ils « sont organisés et financés par le biais des comités civiques, ils sont comme les noyaux les plus durs, recrutés dans le lumpen, auprès de toxicomanes, d’anciens prisonniers, de plates-formes citoyennes ».

Ces groupes ont notamment incendié le siège du tribunal suprême électoral ou, le 22 octobre, dans la ville de Cochabamba, attaquant des manifestants en faveur d’Evo Morales.

Il y a plus d’éléments, tels que l’Église catholique et des organisations non gouvernementales « qui sont comme des champignons qui fonctionnent dans le financement », observe le ministre de la Présidence. Ensemble, ils véhiculent un discours « non seulement frauduleux, mais raciste, exclusif, très dur, violent, intolérant ».

Ce n’est pas la première fois que le processus de changement bolivien est confronté à une escalade du coup d’État. Cela s’est passé entre 2007 et 2008. À cette époque, l’offensive était concentrée dans l’est du pays, notamment à Santa Cruz et dans les zones proches, telles que Beni, Pando et une partie de Tarija. Aujourd’hui, par contre, « il court entre deux extrêmes, à l’ouest de La Paz et à l’est de Santa Cruz, avec ses satellites qui paient la déstabilisation en fonction de la proximité de Santa Cruz ou de La Paz ».

L’objectif, cette fois, est de « briser l’ordre institutionnel à La Paz ». Quintana souligne l’importance de la capitale: « Si la faillite du reste du pays tombe comme des dominos, les comités civiques déplacent une grande partie de leurs forces les plus violentes, leurs noyaux les plus téméraires à La Paz pour assiéger le gouvernement. »

La table a été modifiée. Ceux qui ont conçu cette nouvelle attaque ont changé des éléments. « Les Américains ont beaucoup appris ces dernières années et les appliquent aujourd’hui », a commenté le ministre.

Le facteur nord-américain

« Il ne fait aucun doute que c’est un coup d’État financé par les États-Unis d’Amérique. Ils ont très bien appris à bien jouer les cartes, surtout à tenir tout un discours contre le gouvernement, à articuler les acteurs avec beaucoup de financement, à se déplacer territorialement et à dans son ensemble, un pôle de presse étranger réalisé par l’Organisation des États américains (OEA) », a déclaré Quintana.

Pour comprendre le rôle des États-Unis d’Amérique, il est nécessaire de le voir dans une perspective géopolitique, explique-t-il. Les objectifs poursuivis sont deux: « Premièrement, briser ce processus de transformation, cette révolution culturelle et démocratique dirigée par un autochtone qui a institutionnalisé un modèle de développement, de stabilité et de croissance ».

Deuxièmement, l’objectif est de « contenir l’effet domino des gouvernements néolibéraux dans la région, car aujourd’hui la crise du modèle capitaliste touche principalement les pays du pion du FMI », a-t-il déclaré. C’est le cas, par exemple, de l’Équateur, du Chili et de l’Argentine, qui ont été confrontés à des défis énormes pour l’ordre néolibéral.

Dans ce contexte, « la Bolivie apparaît comme un acteur régional fondamental pour continuer à éviter cet effet de chute des alliés de Washington dans un contexte de dérision, de perte de contrôle des pays de la région », estime le ministre.

Les États-Unis d’Amérique ont également pour objectif de démanteler trois grands projets de développement. Le premier est le projet interocéanique sur les vertébrés entre le Pacifique et l’Atlantique, « qui constitue un corridor stratégique pour le commerce mondial et la Bolivie dirige cette construction ».

La seconde est ce que Quintana appelle « le pouvoir géoénergétique bolivien ». Le projet consiste à créer « un État autonome sur le plan énergétique, dominé par son potentiel et capable de vendre tout son potentiel aux pays de la région ».

La troisième fait référence au « grand projet de développement technologique et scientifique lié au lithium », un matériau stratégique dans les domaines de la production, de la médecine et de l’énergie. Ce projet de développement national en cours se déroule en alliance avec des capitales étrangères, telles que les Chinoises et les Russes.

Les Etats-Unis d’Amérique ont donc un différend dans son « domaine géoénergétique de la région », et la Bolivie, avec le gouvernement d’Evo Morales, en est un élément clé. Ce scénario incite Quintana à envisager un « conflit de haute intensité à moyen terme », une stratégie qui tient au fait que, comme il l’affirme, « il est très difficile de briser le processus de changement du jour au lendemain ».

Les points forts du processus de changement

« Ici, il y a une accumulation politique de mouvements sociaux prêts à se battre », a déclaré Quintana. C’est ce qu’il appelle un «gouvernement de mouvements sociaux», qui constitue l’un des points forts du processus en cours.

Ces acteurs politiques, sujets sociaux et historiques, auparavant exclus de l’ordre dominant, « convergent aujourd’hui vers un État plurinational qui les reconnaît, les intègre, leur donne la possibilité de définir l’avenir, ce ne sont pas des acteurs, invités de pierre, mais des moteurs stimulants d’un processus politique dialectique dynamique ».

A côté de cette force, il y a celle d’Evo Morales en tant que président autochtone qui a « un leadership, une stature morale et politique et qui constitue un facteur d’attraction », a déclaré le ministre.

Quintana fait également référence à la stabilité économique et aux réponses aux besoins sociaux des secteurs les plus modestes. L’un des objectifs est « qu’en 2025, nous puissions réparer tous les dommages causés par le colonialisme interne, en annulant les dettes sociales telles que l’extrême pauvreté ». Enfin, il met en lumière ce qu’il appelle « une force idéologique très forte qui s’appuie sur des idéaux anti-impérialistes, anticapitalistes et anticoloniaux ».

Cette combinaison de forces force la stratégie nord-américaine à mettre à jour ses méthodes de déstabilisation, avant laquelle Quintana prévoyait un scénario complexe: « La Bolivie va devenir un grand champ de bataille, un Vietnam moderne, car ici les organisations sociales ont trouvé un horizon de réaffirmer son autonomie, sa souveraineté, son identité ».

Que faire?

La réponse doit être sur deux voies: « occupation de la rue et crédibilité ». Cela signifie d’une part « retrouver l’initiative dans la rue », ainsi que « le défi de la transparence du système informatique qui légitimerait le gouvernement », explique Quintana.

Ces deux variables ont déjà été lancées. D’une part, les mouvements ont commencé à se développer dans diverses parties du pays – comme devant le siège du gouvernement – et le gouvernement a annoncé qu’il procéderait à un audit auquel participeraient des représentants de l’OEA.

« Ce sera une dure bataille, une bataille acharnée contre la virulence menteuse des médias, des réseaux. C’est une guerre aux dimensions très complexes, inconnues, qui nous obligera à aiguiser la réflexion, la stratégie de légitime défense de ce projet », conclut le ministre de la présidence.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News