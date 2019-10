La marée d’Amérique se retourne contre le néolibéralisme alors que les inégalités augmentent

Image d’archives

Le président bolivien et candidat à la présidence Evo Morales (à droite) et son vice-président Alvaro Garcia Linera font un geste lors d’un rassemblement politique à El Alto, en Bolivie, le 16 octobre 2019 avant les élections présidentielles du 20 octobre. (Photo AFP)

Des rues de Santiago et de Quito aux urnes de Buenos Aires, de nombreux Sud-Américains ont fermement rejeté ces dernières semaines les agendas de leurs dirigeants sur le marché libre, poussés par le tollé qui les poussait à alimenter les inégalités dans la région.

Avec le ralentissement marqué de la croissance économique, l’effritement de la sécurité de l’emploi et l’élargissement des filets de sécurité sociale, une vague de protestations a éclaté, touchant des millions de personnes sur le continent.

La fin de la «marée rose» des dirigeants de gauche qui ont balayé l’Amérique latine dans les années 2000 a cédé le pas ces dernières années à une série de gouvernements plus largement conservateurs.

Cependant, alors que chaque pays a ses propres problèmes, certains de ces gouvernements ont adopté une réaction critique en faveur de politiques «favorables au marché» – telles que la privatisation des actifs de l’État, la réduction des subventions publiques et l’exposition d’autres aspects de la société aux forces du marché.

Au Chili, pays qui a introduit des réformes de marché bien avant le reste de la région et qui est considéré par beaucoup comme un néophyte du néolibéralisme, environ 1 million de personnes ont manifesté vendredi contre l’agenda économique conservateur du président milliardaire Sebastian Pinera, plus grande manifestation depuis le retour de la démocratie dans le pays en 1990.

Cela a fait suite à une semaine d’émeutes au cours desquelles au moins 18 personnes ont été tuées. Les troubles ont commencé après que le gouvernement ait augmenté le prix des billets de métro, mais reflétaient la longue colère qui régnait sur son incapacité à modifier le cours économique du Chili en dépit d’une inégalité croissante.

«Il y a deux Chilis ici. Le Chili des gens qui ont de l’argent et le Chili des pauvres», a déclaré Nathaly Melendez, 28 ans, manucure à Santiago. « Si vous n’avez pas d’argent, vous devez faire la queue pour obtenir des soins de santé, l’éducation est terrible, tous les étudiants sont endettés. » [Exactement comme aux Etats-Unis d’Amérique, pays surendetté. JDDM – MIRASTNEWS].

Les manifestations au Chili ont eu lieu dans la foulée des violentes manifestations en Équateur déclenchées par une proposition de réduction des subventions aux carburants, vieille de plusieurs décennies, obligeant le gouvernement à déplacer temporairement la capitale à Guayaquil.

Et dans le rejet sans doute le plus catégorique de l’austérité et de réformes favorables aux entreprises, les électeurs argentins ont limogé dimanche le président conservateur Mauricio Macri au profit du péroniste Alberto Fernandez, un glissement de terrain en faveur d’un programme résolument plus protectionniste.

Branko Milanovic, professeur invité à la City University de New York et spécialiste des inégalités, a déclaré que les effets inégaux de la mondialisation avaient semé le mécontentement en Amérique latine.

La mondialisation des dernières décennies a entraîné une poussée des produits à faible coût en provenance de pays émergents tels que la Chine et élargi les marchés d’exportation des produits de base en Amérique latine, contribuant ainsi à la croissance économique, mais de nombreux habitants de la région estiment que les avantages reviennent principalement aux riches.

À certains égards, le Chili est l’un des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine, même si son revenu moyen est également le plus élevé. Selon Milanovic, la richesse combinée des milliardaires chiliens en 2015 était égale à un quart du produit intérieur brut – le plus élevé au monde, à l’exclusion des paradis fiscaux comme Chypre, et près du double de celui du Mexique et du Pérou.

«S’il n’y a pas de justice sociale et un minimum de cohésion sociale, les effets de la croissance se dissoudront dans le chagrin, les manifestations et, oui, dans la fusillade de personnes», a écrit Milanovic.

Les dirigeants de gauche ont été galvanisés par le choc en retour. Evo Morales, le dirigeant socialiste bolivien confronté à de nombreuses manifestations après une victoire électorale controversée ce mois-ci, a cherché à rallier ses partisans en les mettant en garde contre le retour du néolibéralisme en cas de perte du pouvoir.

Le président bolivien Evo Morales (à droite) célèbre aux côtés de son vice-président Alvaro Garcia Linera (à gauche) lors du lancement de sa campagne pour la réélection à Chimore, dans le département de Cochabamba, en Bolivie, le 18 mai 2019. (Photo AFP)

Creomar De Souza, fondateur du cabinet de conseil basé à Brasilia, Dharma Political Risk And Strategy, a déclaré que l’impact politique à long terme des bouleversements n’était pas encore clair.

« Mais dans certains de ces pays, en Argentine et peut-être en Bolivie, l’économie prendra un tournant plus hétérodoxe, avec un rôle plus important pour l’État », a déclaré De Souza. « Pinera tentera de soutenir certaines réformes sociales au Chili, mais la légitimité de cette génération de politiciens est menacée. »

Les troubles coïncident avec une chute de la croissance économique latino-américaine après le long boom généré par les produits de base. Le Fonds monétaire international a réduit ce mois-ci ses prévisions de croissance pour la région à 0,2%, le deuxième taux le plus faible au monde, derrière les 0,1% du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Selon les chiffres de la Banque mondiale, de nombreuses personnes se sentent plus pauvres à mesure que l’économie mondiale ralentit, mais en Amérique latine, cela est vrai

La Banque utilise diverses mesures pour suivre le PIB par habitant, en fonction des fluctuations du taux de change, et la plupart d’entre elles suggèrent qu’il est plus bas dans la région aujourd’hui qu’il ne l’était il y a cinq ans.

Selon sa mesure en dollars courants des Etats-Unis d’Amérique, le PIB par habitant en Amérique latine était de 9 023 dollars l’an dernier, soit 13% de moins que le sommet de 10 405 dollars atteint en 2014.

Les efforts des gouvernements dans des pays comme l’Argentine, le Chili et le Brésil pour réduire les déficits budgétaires n’aident pas le processus.

Ana Lia Agullo, une retraitée âgée de 69 ans à Buenos Aires, a déclaré que le nouveau gouvernement argentin devait se recentrer sur l’emploi, la santé et l’éducation, « les piliers de chaque société ».

«C’est totalement différent du modèle supposé de Macri, qui n’est évidemment pas du tout un modèle mais plutôt un tour du monde économique typique des personnes appartenant à sa classe», a-t-elle déclaré.

Moody’s a averti que la pression sociale obligerait probablement également Pinera à relâcher ses efforts pour réduire le déficit et empêcher la dette du Chili d’augmenter.

L’opposition à la direction chilienne pourrait présenter un intérêt particulier pour les observateurs brésiliens, étant donné que le ministre de l’Économie, Paulo Guedes, est un adepte de son modèle économique.

Guedes, économiste de l’université orthodoxe formé à l’Université de Chicago, a échoué dans sa tentative d’introduire au Brésil un système de retraite basé sur le modèle chilien de comptes d’épargne privés – bien que sa réforme, adoptée ce mois-ci, économise 800 milliards de reais (200 milliards de dollars ) au cours de la prochaine décennie en relevant l’âge minimum de la retraite et en augmentant les cotisations des travailleurs.

Le reste de son programme de réformes, qui comprend la déréglementation du marché du travail et la privatisation croissante, pourrait faire face à une résistance politique accrue.

Le Brésil se souvient de la brutale récession de 2015-2016 et de la grève des camionneurs de l’année dernière contre les hausses du prix du diesel qui ont paralysé le pays. Jusqu’à présent, rien n’indique que des personnes descendent dans la rue au Brésil, mais l’ambiance politique semble se retourner contre le programme de Guedes.

Le législateur de centre droit Marcelo Ramos a déclaré que le Brésil avait besoin d’investissements pour se développer à nouveau, mais aussi de lutter contre les inégalités.

L’inégalité « empêche des millions de Brésiliens d’être des consommateurs et exige de lourdes dépenses sociales pour les travailleurs sans emploi, découragés et sous-utilisés », a-t-il déclaré.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Source: Reuters via Press TV