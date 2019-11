Pourquoi les États-Unis d’Amérique perdent-ils la guerre électronique contre la Russie?

Image d’archives

L’armée des Etats-Unis d’Amérique n’est pas prête à s’opposer aux menaces de guerre électronique en cas de conflit militaire avec la Russie ou la Chine, prévient le portail Breaking Defence. Pourquoi les États-Unis d’Amérique tardent-ils?

Les troupes des Etats-Unis d’Amérique ont oublié les leçons de base de la guerre électronique. Aucune nouvelle formation n’aide, car elles sont trop faciles, selon la publication, qui fait référence à des analystes militaires.

« Nous progressons en fait plus lentement que de nouveaux problèmes. (…) Si vous me demandiez si nous sommes prêts à travailler avec le spectre électromagnétique, je dirais non », a déclaré le lieutenant-colonel Gary Lyke.

L’auteur de l’article est convaincu que la Russie et la Chine tireront parti de ces points faibles des États-Unis d’Amérique.

Le directeur du Centre d’études militaires et politiques de l’Université MGIMO et docteur en sciences historiques, Alexéi Podberiozkin, a déclaré que les problèmes des forces armées états-uniennes, liés à la guerre électronique, sont dus à plusieurs facteurs.

« En premier lieu, c’est la géographie des États-Unis d’Amérique: ils se trouvent de l’autre côté des mers et des océans et, dans ce sens, ils se sentent à l’aise. La Russie est dans des conditions bien plus compliquées: il existe de nombreuses installations de guerre électronique le long du périmètre de nos frontières », a expliqué l’analyste à Sputnik.

Ce facteur géographique oblige la Russie à être constamment consciente de son développement et de sa formation.

« Nous sommes obligés de réagir, nous sommes donc constamment dans des conditions de guerre électronique, nous avons beaucoup d’expérience réelle. »

Le deuxième facteur, selon Podberiozkin, est que « les Américains utilisent toujours des armes offensives en premier lieu ». C’est pourquoi ils accordent moins d’attention aux moyens défensifs de la guerre électronique, a-t-il conclu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News