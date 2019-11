La Russie espère que les Etats-Unis d’Amérique comprennent que la faillite de l’accord iranien va toucher durement les marchés financiers et de l’énergie

L’effondrement de l’accord iranien affectera les marchés des produits de base et des marchés financiers, a déclaré samedi le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, lors d’une conférence sur la non-prolifération à Moscou.

« Ni l’Iran, ni les États-Unis d’Amérique, ni l’Europe ni le reste du monde ne peuvent gagner à l’effondrement de l’accord. Un pic de tension pourrait dégénérer en un conflit ouvert qui pourrait se propager dans le monde entier, affectant ainsi l’économie et les marchés, espérons que les Etats-Unis d’Amérique comprennent cela », a déclaré Ryabkov.

Selon Ryabkov, un démantèlement hypothétique du JCPOA pourrait conduire à une nouvelle crise majeure au Moyen-Orient et l’Iran l’a bien compris.

Le responsable a ajouté que toute tentative visant à priver l’Iran de la possibilité de développer un programme nucléaire pacifique ne serait qu’un rêve utopique.

Il a également ajouté qu’il serait difficile de rétablir la viabilité de l’accord sur le nucléaire et que l’avenir est promis à l’accord à court terme.

Ryabkov a déclaré que, espérons-le, l’Iran n’obtiendrait pas d’armes nucléaires car tous les mécanismes de contrôle nécessaires resteraient en place.

Dans le même temps, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré lors de la conférence de presse que Téhéran annulait ses obligations au titre de l’accord sur le nucléaire de 2015 de préserver l’accord plutôt que de le détruire, avec le droit pertinent stipulé dans le document lui-même.

«L’Iran … réduit les engagements du JCPOA sur la base du paragraphe 36 de cet accord. Nous exerçons effectivement notre droit afin de préserver l’accord et de le protéger, et non de le tuer. C’est pourquoi nous avons assez d’espace, un espace de deux mois entre chaque étape pour que la diplomatie puisse continuer», a déclaré Araghchi.