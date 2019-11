Image d’archives

Un peu plus tôt, alors que le président Trump avait répété à maintes reprises que Washington «sécuriserait» et «conserverait» le pétrole syrien, les médias des Etats-Unis d’Amériquye ont annoncé que pas moins de 800 soldats états-uniens seraient retenus dans ce pays déchiré par la guerre pour préserver l’or noir des mains de Daech (ISIS)* et de Damas, propriétaire légitime du pétrole.

Les revendications dezs Etats-Unis d’Amérique sur les gisements de pétrole en Syrie sont absolument illégitimes et n’ont aucune base en droit international, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

« Ils [les États-Unis d’Amérique] reconnaissent et déclarent ouvertement qu’ils sont présents là-bas [en Syrie] à cause des gisements de pétrole. Personne n’a le droit d’accéder aux ressources syriennes. Ils sont venus ici, parcourant des milliers de kilomètres, et ont déclaré: « Nous évaluerons les champs de pétrole de ce pays ». Cela contredit les normes du droit international », a déclaré Cavusoglu, cité par la chaîne de télévision A Haber.

Le président Trump: « J’aime le pétrole, nous gardons le pétrole »

Au cours des dernières semaines, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a répété à plusieurs reprises que les États-Unis d’Amérique « garderaient le pétrole » de la Syrie, le chef du Pentagone Mark Esper confirmant que la mission des Etats-Unis d’Amérique en Syrie visait désormais à empêcher les stocks de pétrole du pays de tomber entre les mains des terroristes ou du gouvernement de Damas.

Les déclarations ont été faites alors que les États-Unis d’Amérique avaient retiré leurs troupes des zones du nord de la Syrie, y compris des zones proches des zones sensibles situées entre les zones contrôlées par les Kurdes et la frontière turque, peu avant le début d’une opération dans le nord de la Syrie visant les milices de Daesh* et les se classe également comme terroriste.

Les remarques de Trump sur le pétrole ont suscité des critiques, tant aux États-Unis d’Amérique qu’à l’étranger, sur la manière dont la politique de Washington pourrait enfreindre les lois internationales contre le pillage, le président syrien Bashar Assad a récemment félicité Trump pour avoir au moins été franc sur la nature « criminelle » de la politique des Etats-Unis d’Amérique contre son pays.

Le ministère russe des Affaires étrangères et l’Iran ont condamné la saisie du pétrole syrien par les États-Unis d’Amérique, soulignant que cette ressource appartient au peuple syrien et que Damas devrait contrôler sa propre richesse nationale.

Cette semaine, des responsables des Etats-Unis d’Amérique anonymes ont déclaré à l’AP que jusqu’à 800 soldats états-uniens pourraient être retenus en Syrie pour « protéger » les champs pétrolifères du nord-est de la Syrie, y compris dans la province de Deir ez-Zor, riche en pétrole et en gaz. Un peu plus tard, alors qu’il critiquait la politique des Etats-Unis d’Amérique, un porte-parole du Pentagone a déclaré à la presse que les revenus du pétrole syrien sous contrôle états-unien iraient à ses alliés kurdes syriens.

La Syrie n’a jamais été une énergie majeure, en particulier par rapport à ses voisins irakien et du Golfe, mais jouissait d’une indépendance énergétique et était capable de produire entre 100 000 et 350 000 barils de pétrole par jour pour être exportée au cours des années 1990 et 2000, ce pétrole contribuant plus de 20% des revenus de l’État. La production énergétique du pays a été réduite de plus de 90% à cause du conflit civil déclenché en 2011 et soutenu par l’étranger. Depuis lors, des centaines de millions de dollars de brut ont été illégalement sortis du pays, notamment par Daesh et les Etats-Unis d’Amérique ainsi que ses alliés.

Erdogan se rend à Washington la semaine prochaine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi le mois dernier pour conclure un accord visant à mettre un terme à l’incursion de la Turquie dans le nord de la Syrie, devrait se rendre à Washington le 13 novembre pour s’entretenir avec le président Trump, sur les pourparlers devant porter sur la crise syrienne.

La Turquie a lancé une invasion du nord de la Syrie le 9 octobre. Environ deux semaines plus tard, la Russie et la Turquie ont conclu un accord facilitant le retrait des militants kurdes syriens à 30 km des zones frontalières turco-syriennes en échange d’un arrêt de l’opération militaire turque.

*Un groupe terroriste interdit dans de nombreux pays.

Le président allemand appelle au respect et non à l’égoïsme des États-Unis d’Amérique à l’occasion de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin

Le 9 novembre marque le 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin qui séparait autrefois Berlin-Ouest de la République démocratique allemande pendant 28 ans.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a imploré les États-Unis d’Amérique d’être un partenaire respectueux et de renoncer à l’égoïsme national.

S’exprimant à la porte de Brandebourg lors des célébrations consacrées à la chute du mur de Berlin, M. Steinmeier a rappelé le rôle des États-Unis d’Amérique dans la réduction de la barrière.

« Cette Amérique en tant que partenaire respectueux, partenaire pour la démocratie et la liberté, contre l’égoïsme national – c’est ce que j’espère aussi dans l’avenir », a déclaré le président.

Steinmeier a admis qu’il se souvient encore du discours prononcé devant la porte de Brandebourg par l’ancien président des EZtats-Unis d’Amérique Ronald Reagan, dans lequel il avait appelé à la démolition du mur.

Le mur de Berlin était considéré comme un «rideau de fer» séparant l’Europe de l’Ouest et de l’Est pendant la guerre froide, à la fois physiquement et idéologiquement.

La démolition officielle du mur a commencé le 13 juin 1990 et a abouti à la réunification de l’Allemagne le 3 octobre de la même année.

Source : Sputnik News