L’ex-président colombien attribue une explosion en Amérique latine à la prolétarisation de la société

© REUTERS / Pablo Sanhueza

BUENOS AIRES – La région latino-américaine assiste à diverses révoltes populaires provoquées par des troubles sociaux face au processus de prolétarisation qui a appauvri les citoyens, a déclaré l’ancien président colombien Ernesto Samper, secrétaire général de l’Unasur, dans un entretien exclusif avec Sputnik Unasur entre 2014 et 2017.

« Dans la région, il y a une épidémie sociale due au processus de prolétarisation des classes moyennes et inférieures », a déclaré l’avocat et économiste.

Jusqu’en 2014, il y avait eu un effort dans la région « pour réduire les niveaux de pauvreté et développer des programmes d’inclusion sociale, ce qui a permis de retirer de la pauvreté plus de 180 millions de personnes », a-t-il expliqué.

Mais depuis lors, il y a eu un recul qui a provoqué une réaction, car « retirer quelque chose de quelqu’un qui l’a eu est plus douloureux que de ne pas le donner à quelqu’un qui ne l’a pas eu ».

« L’épidémie au Chili a eu lieu violemment, l’Argentine a explosé en choisissant [comme prochain président] Alberto Fernández, et en Colombie, elle a éclaté avec un changement radical des élections régionales en faisant voter la population pour un changement et en démantelant les partis traditionnels », examiné l’exmandatario.

En Bolivie, la même préoccupation sociale est soulevée, « bien que nous devions reconnaître que le gouvernement d’Evo Morales a été maintenu pour son mandat parce qu’il a réussi dans la partie économique et sociale« , a déclaré Samper.

Dans la région, la Bolivie est celle qui a enregistré la croissance moyenne la plus élevée de la dernière décennie, après avoir « réduit la pauvreté absolue et relative des deux tiers, ce qui garantit que les gens pensent pouvoir continuer à vivre ».

Que pendant les premières heures les résultats des élections n’étaient pas connus « était un acte de raison du Tribunal électoral suprême de ne pas créer de fausses attentes et de les nourrir de manière incendiaire avec des résultats qui changeaient minute par minute », a-t-il déclaré.

Dans l’attente de l’audit de l’Organisation des États américains (OEA), il faut admettre que M. Morales a réussi à consolider une majorité «soit un vote, car c’est la démocratie».

Facteurs de la crise régionale

Les convulsions subies par plusieurs pays d’Amérique latine ont notamment pour cause la réduction progressive de l’État survenue depuis quelque temps déjà, a souligné M. Samper.

« Nous avons réduit le rôle qualitatif et quantitatif de l’État, qui est la grande absence de processus sociaux », a-t-il décrit.

Un « populisme fiscal a également été encouragé en prélevant des impôts sur ceux qui sont au-dessus pour réduire les subventions à ceux en-dessous », a déclaré l’ancien président.

À ces deux facteurs s’ajoutent les scandales de corruption qui donnaient aux citoyens le sentiment « qu’ils leur enlevaient quelque chose qui leur appartenait ».

Dans la régression qui a permis la montée des gouvernements conservateurs a à son tour influencé les erreurs commises par les efforts progressifs qui les ont précédés.

En premier lieu, « ils manquaient de créativité, car bien que la plupart d’entre eux aient mis sur pied des programmes d’inclusion sociale, ils ne pouvaient ni lire l’avenir, ni entrer en contact avec des jeunes qui discutaient d’autres questions relatives aux réseaux sociaux, telles que le changement climatique, la sécurité économique, social et connexes avec la santé, en plus d’autres questions telles que la révolution biotechnologique ou la génétique », a déclaré Samper.

En revanche, « la présence des églises chrétiennes a provoqué une agitation spirituelle et politique à l’intérieur des pays », a déclaré l’ancien chef de l’Etat.

Le livre « La vengeance de Dieu » du politologue français Gilles Kepel « indique que le châtiment de l’Amérique latine pour ne pas vouloir changer ses concepts en termes de liberté et de doctrine sexuelles est la présence de ces églises, qui ont la capacité d’atteindre plus facilement à la population et occuper la place que l’Etat avait », a-t-il réfléchi.

Le groupe de Puebla

Face à ce scénario de détérioration sociale, politique et économique, le groupe de Puebla émerge, un forum progressiste de dirigeants latino-américains qui se réunit ce week-end à Buenos Aires, convoqué par le président élu de ce pays, Alberto Fernández, qui « nous a invités à jette les bases de sa politique internationale en ouvrant la séance ».

Près de quatre mois après sa réunion inaugurale à Mexico, le groupe de Puebla se réunit à nouveau pour formuler « des propositions progressistes visant à trouver des débouchés sociaux et démocratiques dans la région », a déclaré l’ex-président.

Étant donné qu’il existe dix organisations d’intégration sous-régionales en Amérique latine, le Groupe Puebla étudie « comment ces mécanismes pourraient fonctionner ensemble à partir de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) ».

Cette agence, dont la présidence provisoire sera assumée par le Mexique en 2020, devrait adopter ses décisions par un régime de simples majorités, car « le critère du consensus devient le droit de veto des minorités », a déclaré M. Samper.

Trois axes de travail peuvent avoir leur place dans le Celac.

« Le premier défi de la région est l’inclusion sociale, car nous ne sommes pas la région la plus pauvre, mais la plus inégale, avec de fortes asymétries régionales, sociales, de genre, ethniques et entre la campagne et la ville », a déclaré l’ancien président.

Deuxièmement, les pays doivent récupérer la chaîne de valeur de leurs économies, qui a été endommagée par les modèles extractivistes actuels, car « le commerce intrarégional représente 20% des échanges de toute la région, quand en Europe les pays européens commercent à 70% les uns avec les autres », a-t-il comparé.

Les dirigeants latino-américains doivent enfin parier sur la construction de la citoyenneté.

« Alors que l’Europe essaie de devenir une nation, nous sommes une seule nation qui n’a même pas réussi à devenir une région », a-t-il déclaré.

Il sera également essentiel de sauver l’Union des nations sud-américaines (Unasur), qui a défendu la région en tant que zone de paix et zone d’exclusion des bases nucléaires.

L’union douanière peut également constituer un scénario clé pour partager les « politiques publiques dans le cadre d’un nouveau processus d’intégration », a conclu le responsable qui présidait cet organe pendant trois ans.

Le groupe de Puebla est un organe régional qui regroupe 32 dirigeants progressistes de douze pays et tient sa deuxième réunion du 8 au 10 novembre à Buenos Aires.

Le groupe compte parmi ses membres les plus éminents les anciens présidents Rafael Correa (Équateur, 2007-2017), Dilma Rousseff (Brésil, 2011-2016), Lula Da Silva (Brésil, 2003-2011), Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012). ) et José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), ancien président du gouvernement espagnol, ainsi que Samper.

L’ancien candidat du Parti des travailleurs du Brésil, Fernando Haddad, le candidat à la présidence du Frente Amplio au pouvoir, Daniel Martinez, et l’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Équateur, Guillaume Long, entre autres.

La première réunion de ce forum a eu lieu du 12 au 14 juillet à Puebla, au Mexique, lorsque les bases de sa création ont été posées.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : Sputnik News