Poutine explique comment la recherche en intelligence artificielle peut contribuer à de nouvelles percées civilisationnelles

Image d’archives

© Sputnik / Alexey Druzhinin

Poutine a également noté que les perspectives offertes par la recherche sur l’IA constituent un «défi attrayant» pour les jeunes qui «n’ont pas peur de rêver et de travailler dur».

Le président russe Vladimir Poutine a récemment partagé son opinion sur la recherche sur l’IA lors de sa comparution devant la conférence AI Journey à Moscou.

Lors de la cérémonie, le chef de l’Etat russe a comparé les avancées actuelles dans ce domaine avec les autres réalisations de l’humanité, telles que les découvertes géographiques réalisées au cours de l’ère de l’exploration ou des vols spatiaux.

« Il est difficile de trouver un exemple historique d’un tel amalgame, un amalgame de connaissances et de disciplines très différentes », a-t-il déclaré, ajoutant que, à l’instar de l’ère de la découverte et de l’exploration spatiale, « il s’agit d’un pas dans l’inconnu ». C’est particulièrement vrai dans le cas de l’intelligence artificielle dite « forte », qui pourrait devenir un fondement et une avancée pour toute la civilisation. »

Le président a également noté que de telles perspectives constituaient un « défi intéressant » pour les jeunes qui « n’ont pas peur de rêver et de travailler dur ».

La conférence AI Journey à Moscou, qui a duré deux jours, a débuté le 8 novembre. Son site Web l’a présenté comme un événement «réunissant des experts russes et internationaux de l’IA et de l’analyse de données, des entreprises de premier plan dans le développement et l’application de l’IA dans les affaires».

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Armageddon évité: une technologie quatre fois défectueuse a presque causé un holocauste nucléaire

Le 9 novembre 1979, une erreur informatique commise par le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, a failli déclencher une guerre nucléaire après qu’un ordinateur défectueux a signalé à tort que l’URSS avait lancé une attaque de masse. L’incident faisait partie de près d’une demi-douzaine d’appels au nucléaire impliquant la menace de l’extinction de l’humanité.

Il y a quarante ans aujourd’hui, les opérateurs de l’ordinateur d’alerte au siège du NORAD au Colorado ont informé le conseiller en sécurité nationale du président Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, que l’Union soviétique avait lancé plus de deux cent missiles nucléaires aux Etats-Unis d’Amérique, avec le président donné moins de dix minutes pour autoriser une contre-attaque états-unienne. La fausse alerte a été déclenchée par Wimex, un réseau informatique à la pointe de la technologie connecté à des satellites et à des systèmes de radar états-uniens, contribuant à servir d’observateur à NORAD lors d’une éventuelle attaque soviétique. Quelques minutes après avoir reçu le premier appel, Brzezinski a reçu un second appel. Les opérateurs informatiques l’informaient maintenant que le nombre de missiles soviétiques entrants était passé à 2 200, une attaque surprise totale par surprise.

Mais il y avait un problème. Lors d’un troisième appel téléphonique, l’assistant militaire de Brzezinski, William Odom, a informé son supérieur que les systèmes d’alerte précoce physiques ne détectaient aucune attaque soviétique. Lorsque l’alarme a été déclenchée, Brzezinski a décidé de ne pas contacter Carter et est retourné au lit. Une enquête ultérieure a révélé que le problème potentiellement mortel avait été provoqué par un logiciel simulant une attaque soviétique «transféré inexplicablement dans l’affichage d’avertissement régulier» au siège de NORAD. L’incident a été suivi de trois autres fausses alertes similaires dans les mois à venir et a suscité des craintes palpables de la part des législateurs états-uniens et du grand public. Ces craintes ont ensuite été exprimées dans des médias populaires tels que le film WarGames de 1983.

CC0 La porte blindée de 25 tonnes située dans le bunker nucléaire de Cheyenne Mountain constitue l’entrée principale d’une autre porte blindée (arrière-plan) au-delà de laquelle le tunnel latéral se divise en tunnels d’accès aux chambres principales. NORAD, montagne de Cheyenne, Colorado

1960: Alerte Missile au lever de la lune

Le 5 octobre 1960, le centre de contrôle du NORAD a été informé par une station radar de Thule, au Groenland, que le centre de contrôle du NORAD avait déclaré publiquement que l’URSS avait lancé des dizaines d’armes nucléaires contre des cibles états-uniennes. Les informations ont été vérifiées et revérifiées et se sont rapidement révélées être une fausse alerte. Des doutes ont été suscités par le fait que le dirigeant de l’époque, Nikita Khrouchtchev, était en visite à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Les enquêteurs ont déterminé par la suite que le système radar avait confondu le signal émis par le lever de la lune avec la Norvège comme une attaque soviétique totale.

Thule Air Force Base Vue aérienne de la base aérienne de Thulé dans l’ouest du Groenland

1980: Une puce défectueuse de 46 cents déclenche presque la guerre

Le 3 juin 1980, à 2 h 26, heure normale de l’Est, des ordinateurs installés au siège du US Strategic Command au Nebraska ont émis l’avertissement que deux missiles lancés par un sous-marin avaient été lancés sur des cibles aux États-Unis. 18 secondes plus tard, d’autres lancements ont été détectés. Le commandant en service a ordonné aux pilotes des bombardiers B-52 et FB-111 de se préparer au lancement pour la contre-attaque. Les systèmes centraux du NORAD n’ont signalé aucun lancement, mais le Centre de commandement militaire national du Pentagone a lancé un avertissement sur ses ordinateurs. Après une conférence d’évaluation de la menace, l’alerte a été déclenchée. Une alerte similaire a eu lieu trois jours plus tard et a de nouveau prouvé une fausse alerte. Les enquêteurs ont découvert par la suite que la fausse alarme avait été provoquée par la défaillance d’une puce informatique de 46 cents.

© AP Photo / Membre de l’équipage du poste de commandement aérien stratégique du commandement aérien à Omaha, Neb., Le 18 février 1973.

1983: le lieutenant-colonel soviétique vs. Satellites d’alerte précoce

En 1983, au milieu de la plus grave période de tensions liées à la guerre froide depuis la crise des missiles cubains de 1962, les forces de défense antiaériennes soviétiques L’ordinateur du réseau d’alerte par satellite du colonel Stanislav Petrov au Centre principal d’alerte en cas d’attaque de missiles dans la région de Kalouga a détecté le lancement de plusieurs missiles états-uniens Minuteman en URSS, le commandement soviétique ayant disposé de moins de quarante minutes pour décider d’une contre-attaque. Compte tenu de la nature limitée de la frappe des Etats-Unis d’Amérique, Petrov soupçonne une erreur informatique et informe ses supérieurs que l’ordinateur a donné un faux positif, faute de confirmation par le radar au sol. Une enquête ultérieure a montré que les fausses alarmes étaient causées par l’alignement de la lumière du soleil sur des nuages ​​en haute altitude et par les orbites des satellites d’alerte précoce Oko de haute altitude.

La décision de Petrov étant embarrassée par l’erreur, la décision de Petrov n’a pas été rendue publique jusqu’à la fin de la guerre froide. Cependant, après que son exploit ait été appris dans les années 1990, Petrov a reçu de nombreux éloges et a même été surnommé « l’homme qui a sauvé le monde » dans un documentaire danois de 2014. Cependant, au cours des années qui ont suivi, d’autres officiers, dont le major général Vladimir Dvorkin, principal expert russe en matière de sécurité nucléaire, ont précisé que Petrov n’avait pas le pouvoir de lancer des armes nucléaires. Cette décision a finalement été prise à la suite de nouvelles vérifications et approbations au plus haut niveau.

© AP Photo / Pavel Golovkin Dans ce jeudi 27 août 2015, l’ancien officier des forces de défense antimissile soviétiques, Stanislav Petrov, pose pour une photo à son domicile à Fryazino, dans la région de Moscou, en Russie, le jeudi 27 août 2015.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : Sputnik News