Coup d’Etat en Bolivie: le président Morales appelle de nouvelles élections après un audit international et démissionne

Le dirigeant bolivien Evo Morales a promis de tenir de nouvelles élections afin de maintenir la paix et la sécurité dans tout le pays après l’échec de la mission de l’Organisation des États américains (OEA) le mois dernier.

« J’ai pris la décision … de convoquer de nouvelles élections générales qui permettraient aux gens de choisir démocratiquement les autorités », a annoncé Morales dimanche. Le plébiscite devrait inclure un nouveau tour de scrutin pour le président, le vice-président et les membres des deux chambres du Parlement. Dans son allocution, M. Morales a également promis de remplacer complètement les membres de la commission électorale du pays.

Après l’annonce des élections anticipées, l’opposition bolivienne a demandé à Morales de démissionner. Le président, cependant, a fermement rejeté cet appel, en le qualifiant de tentative de coup d’Etat en devenir.

«Ils exigent que je démissionne, c’est une tentative de coup d’Etat… C’est anticonstitutionnel et illégal. J’ai un mandat constitutionnel qui dure jusqu’en janvier de l’année prochaine», a déclaré Morales à teleSUR.

Plus tôt dimanche, l’OEA avait publié un rapport préliminaire dans lequel il était « statistiquement peu probable » que Morales obtienne une avance de 10%, nécessaire pour éviter un second tour. Les auditeurs ont affirmé avoir découvert des failles de sécurité dans le logiciel de vote et des traces de «manipulation claire» du système de décompte des voix.

Par conséquent, n’ayant pu valider les résultats, la mission a recommandé de tenir un nouveau tour de scrutin dans le pays. Morales a demandé l’audit après avoir été mis en doute pour remporter un quatrième mandat consécutif à la tête de la Bolivie le 20 octobre.

L’opposition a allégué avoir truqué les votes et organisé des manifestations antigouvernementales dans tout le pays, tandis que les alliés de Morales se sont ralliés à son soutien. Les manifestations ont rapidement dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre et en émeute, au cours desquels des militants de l’opposition ont attaqué des politiciens progouvernementaux et bloqué le siège des médias gérés par l’État à La Paz.

Le président, qui a nié les allégations de manipulation frauduleuse du vote, a qualifié le chaos dans les rues de tentative de coup d’État et a critiqué la tactique de l’opposition, qui ressemblait à des méthodes employées par des «régimes dictatoriaux».

Morales a critiqué le rôle de l’OEA dans la politique sud-américaine dans le passé, l’appelant «l’agence de défense des intérêts des Etats-Unis d’Amérique» et «un surveillant de l’empire». Il a également accusé son chef, Luis Almagro, d’inciter à la violence au Venezuela et d’encourager une intervention étrangère dans ce pays.

Le président élu de l’Argentine, Alberto Fernandez, a exprimé la même opinion sur l’émission «Conversation avec Correa» de l’ancien dirigeant de l’Équateur, Rafael Correa, sur RT Spanish. Il a fait valoir que l’OEA, qui est basée à Washington, est devenue un bloc axé sur l’adhésion à la politique des Etats-Unis d’Amérique plutôt que sur la représentation des nations de l’Amérique du Sud.

EN DIRECT: le président bolivien Evo Morales démissionne

Les forces militaires et de police du pays avaient suggéré la démission du chef de l’Etat.

Le président de la Bolivie, Evo Morales, a annoncé sa démission le 10 novembre, après une escalade de tension qui a entraîné une vague de démissions dans le pays sud-américain.

Auparavant, le chef des forces armées et le commandant en chef de la police bolivienne avaient suggéré la démission du président.

« Nous quittons la Bolivie avec souveraineté et indépendance […] avec dignité et identité du peuple bolivien », a déclaré Morales en annonçant sa démission de Chimoré, dans le département de Cochabamba. « Ce n’est pas une trahison. La lutte se poursuit. Nous sommes un peuple », a déclaré le chef de l’Etat sortant, soulignant le niveau remarquable de développement atteint par le pays au cours de son mandat. « Je dis à la jeunesse: soyez humain avec le plus humble », a-t-il ajouté.

Le vice-président démissionne

Statuant sur la démission du président, Álvaro García Linera, vice-président de la Bolivie, a également annoncé sa démission.

« Je suis très fier d’avoir été vice-président d’un indigène, d’un paysan. Et je le serai toujours fidèle, je serai toujours à ses côtés, l’accompagnant dans les bons et les mauvais moments », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas rétablir l’ordre constitutionnel fondé sur le sang et le feu », a déclaré García Linera, également démissionnaire de son poste de président de l’Assemblée législative. « Le coup d’Etat a été consommé », a déclaré le vice-président du mandat d’Evo Morales.

Peu de temps auparavant, il avait été rapporté qu’Evo Morales aurait quitté la Bolivie pour l’Argentine. Selon l’armée de l’air bolivienne, un plan de vol avait été demandé à l’avion du président bolivien pour survoler l’espace aérien de ce pays.

« C’est un coup d’Etat »

Evo Morales avait appelé à de nouvelles élections générales en Bolivie « pour rechercher la paix » et conformément à une suggestion de l’Organisation des États américains (OEA).

« Tous pour la vie, tous pour le pays, pour la démocratie et pour la justice sociale », a déclaré le président.

Cependant, Morales a condamné le fait que les groupes civiques n’aient pas accepté le dialogue proposé par son gouvernement et, bien que de nouvelles élections aient été annoncées et que plusieurs de ses demandes aient été garanties, « ils rejettent maintenant tout » et demandent sa « démission ».

« C’est une conspiration contre la démocratie, c’est un coup d’Etat », a condamné le chef de l’Etat bolivien avant que sa démission ne soit communiquée.

Les ministres boliviens démissionnent au beau milieu de la crise politique qui sévit dans le pays

Les ministres des mines et des hydrocarbures du gouvernement bolivien ont présenté leurs démissions dans le contexte de la crise politique qui sévit dans le pays après les élections du 20 octobre dernier.

Le ministre bolivien des Hydrocarbures, Luis Alberto Sánchez, a publié la lettre de démission sur son compte Twitter.

« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin que le pays revienne à la normale. Je publie ma démission irrévocable. »

Dans une décision personnelle et brève, le ministre des Mines, César Navarro, a confirmé au journal El Debe sa démission de son poste et a quitté le cabinet ministériel.

Le 10 novembre dernier, plusieurs autorités du Mouvement socialiste ont démissionné de leurs fonctions.

Les démissions les plus récentes ont été celles du gouverneur de Cochabamba, Ivan Canelas, et d’autres candidats à la députation et aux sénateurs du parti politique au pouvoir.

Le ministre des Sports, Tito Montano, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Carmen Almendras, ont également démissionné.

Cette vague de démissions survient après que l’OEA eut donné un résultat préliminaire et imposé de nouvelles élections car il était possible de vérifier la manipulation des résultats.

