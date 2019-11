L’Iran découvre un nouveau champ pétrolifère contenant 53 milliards de barils de brut, a déclaré le président Rouhani

Image d’archives

L’Iran est considéré comme une superpuissance énergétique mondiale ; le pays disposerait de 10% des réserves mondiales de pétrole.

Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé dimanche qu’un nouveau champ pétrolifère contenant 53 milliards de barils de brut avait été découvert dans le pays.

Hassan Rouhani a déclaré que le champ découvert était situé dans la province du Khuzestan, riche en pétrole, en Iran.

La découverte d’un nouveau champ pétrolier augmenterait d’un tiers les réserves prouvées de pétrole brut de l’Iran. L’Iran dispose actuellement de 150 milliards de barils de pétrole brut.

En janvier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a présenté un rapport dans lequel elle déclarait que la production de pétrole en Iran, limitée par les sanctions des Etats-Unis d’Amérique, avait chuté de 520 000 barils par jour en décembre, contre 2,8 millions de barils en octobre.

Les États-Unis d’Amérique ont rétabli les sanctions liées à l’énergie imposées à l’Iran l’année dernière après s’être retirés de l’accord nucléaire de 2015, dans le but de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien et de faire pression sur ce dernier pour qu’il négocie un nouvel accord. L’Iran a refusé de céder à la pression des États-Unis d’Amérique et a commencé à annuler certains de ses engagements nucléaires.

Les sanctions des Etats-Unis d’Amérique, qui découragent également les sociétés étrangères de faire des affaires avec l’Iran, ont incité le pays à chercher des moyens de les éviter. L’exportation de pétrole brut provenant de l’extérieur du golfe Persique pourrait bien en être une.

