Coup d’Etat de la frange droitière raciste en Bolivie: le chaos s’installe

Image d’archives

Chaos dans la capitale bolivienne, après le «coup d’Etat» dénoncé par Evo Morales

© Carlos Garcia Rawlins Source: Reuters

Des manifestants anti-Morales le 10 novembre 2019 à La Paz, Bolivie.

Des scènes de violence ont éclaté à La Paz et à El Alto, une ville proche de la capitale bolivienne, à la suite de la démission du président Evo Morales, lâché par l’armée et la police. Des manifestants ont notamment envahi l’ambassade vénézuélienne.

Scènes de violence et de chaos, dans la nuit du 10 au 11 novembre, après l’annonce de la démission du président bolivien Evo Morales, qui a dénoncé un «coup d’Etat».

L’AFP, citant la presse bolivienne, rapporte que de nombreux autobus et des domiciles de personnalités avaient été incendiés, dans la capitale La Paz et dans une ville à proximité de celle-ci, à El Alto. Le service municipal de transport public de La Paz a ainsi annoncé dans la nuit que des dizaines de manifestants étaient «entrés dans [leurs] installations et [étaient] en train d’incendier les autobus». Les médias ont montré que 15 véhicules étaient en flammes dans le centre d’entretien des autobus.

De plus, l’AFP rapporte que plusieurs dizaines de personnes semaient la peur au cours de la nuit dans le quartier aisé d’Achumani, dans le sud de La Paz.

Au milieu de la nuit, des patrouilles de l’armée ont commencé à parcourir les rues de La Paz et d’El Alto, selon l’agence. En revanche, les policiers, dont de nombreuses unités s’étaient mutinées ces derniers jours contre le président Maduro, n’effectuaient pas de patrouilles, sans que leur absence actuelle ne soit expliquée par leur commandement.

Attaque des domiciles d’Evo Morales et d’anciens ministres

L’ex-président, dont la presse ignore sa localisation à ce jour, a dénoncé l’attaque de son domicile, dans la nuit du 10 au 11 novembre : «Des groupes violents ont attaqué mon domicile. Les putschistes détruisent l’Etat de droit.»

Un ancien ministre, Juan Ramon Quintana, a également déclaré à la télévision que son domicile avait été pillé par des inconnus, qui auraient emporté tous ses documents.

De même, le président de l’Assemblée nationale bolivienne, Victor Borda, a démissionné le 10 novembre après l’incendie de son domicile par des manifestants, tandis que César Navarro, ministre des Mines démissionnaire, a déclaré que son frère avait été pris en otage à son domicile de Potosi (sud-ouest).

En outre, Waldo Albarracin, recteur de l’université d’Etat de La Paz et dirigeant d’un collectif de citoyens qui a œuvré aux demandes de démission d’Evo Morales, a déclaré que sa maison avait été incendiée et détruite par «une foule» de membres du Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti d’Evo Morales.

L’ambassade vénézuélienne occupée par des manifestants cagoulés

Également dans la capitale, le siège de l’ambassade du Venezuela a été occupé par des manifestants. L’ambassadrice vénézuélienne Crisbeylee Gonzalez a déclaré à l’agence de presse bolivienne ABI : «Equipés de dynamite, des manifestants cagoulés avec des boucliers ont pris l’ambassade du Venezuela en Bolivie. Nous allons bien et sommes à l’abri, mais ils veulent faire un massacre. Aidez-nous à dénoncer cette barbarie».

Le 11 novembre, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait condamné «catégoriquement le coup d’Etat survenu contre le frère président Evo Morales» – de même que le chef d’Etat cubain, Miguel Diaz-Canel, qui a évoqué un «coup d’Etat violent et lâche de la droite contre la démocratie en Bolivie».

Evo Morales dénonce un «coup d’Etat civil-politique-militaire»

Dénonçant un «coup d’Etat civil-politique-militaire» avec le concours de groupes violents, Evo Morales a présenté sa démission ce 10 novembre. Le leader socialiste, dont la réélection est contestée par l’opposition, avait d’abord proposé, en vain, de nouvelles élections pour sortir de la crise et lever les doutes. Mais, lâché par l’armée et la police, il a finalement exposé les raisons de son départ lors d’une allocution télévisée : «J’ai décidé de démissionner de mon poste pour que [les opposants] Carlos Mesa et Luis Camacho cessent de maltraiter et de porter atteinte à des milliers de frères.» Rappelant ses responsabilités en tant que «président indigène et président de tous les Boliviens», il a ajouté : «J’ai l’obligation de rechercher la paix et cela me fait très mal que nous nous affrontions, entre Boliviens.»

L’opposition ne reconnaît pas les résultats de l’élection présidentielle du 20 octobre, qu’Evo Morales a remportée dès le premier tour.

Source: RT France

L’ambassadeur de Bolivie à Cuba accuse l’opposition et l’OEA d’avoir achevé « l’incendie de la situation politique du coup d’Etat »

Manifestants lors d’une manifestation antigouvernementale à La Paz (Bolivie) le 10 novembre 2019.Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ariana Campero Nava dit que la Bolivie vit « un coup violent » dans lequel les manifestants ont incendié des bâtiments et frappé des proches des autorités.

Ariana Campero Nava, ambassadrice de la Bolivie à Cuba, estime que l’opposition et l’OEA ont contribué à intensifier l’escalade des tensions dans lesquelles se trouve son pays après avoir pris connaissance des résultats des élections générales, qui ont abouti dimanche à la démission du président Evo. Morales en plein coup d’État, comme il l’a déclaré dans une interview à Canal Caribe.

« Je pense que l’opposition et le rapport préliminaire de l’OEA n’ont pas aidé à décongestionner ce problème social violent auquel le pays est confronté. Au contraire, je pense que la situation politique du coup d’Etat a pris feu », a déclaré Campero Nava. Il a également déclaré qu’il s’agissait d’un « coup d’Etat violent », car, a-t-il souligné, les manifestants ont incendié des bâtiments et battu les proches des autorités.

Dans le même ordre d’idées, le diplomate a souligné que les instigateurs du coup d’État n’avaient pas laissé le mandat présidentiel prendre fin à Morales, qui aurait pris fin le 22 janvier 2020. Campero Nava dénonce le « maintien définitif de la droite en changeant de discours », puisqu’ils ont d’abord demandé un second tour, puis de nouvelles élections et, enfin, l’exigence de la démission du président bolivien, rejetant ainsi l’audit de l’OEA.

« Notre premier président autochtone a conduit la Bolivie à être reconnue internationalement », a déclaré l’ambassadeur, qui a mis en avant le travail de Morales pour aider les plus démunis et l’augmentation considérable du PIB de la Bolivie depuis son accession à la présidence en 2006. Enfin il a déclaré que la frustration du candidat de l’alliance communautaire-citoyenne, Carlos Mesa, et de « ces mauvais boliviens » les avait conduits à « semer ce racisme dans leurs mobilisations ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Que pourrait être derrière le «coup d’Etat» en Bolivie?

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS

Le président bolivien Evo Morales a démissionné de son poste au milieu des manifestations anti-gouvernementales en cours. La sociologue Veronica Navia a présenté son point de vue sur ce qui pourrait être derrière le coup d’État soutenu par l’armée contre le dirigeant socialiste du pays.

Pour Verónica Navia, des forces extérieures pourraient être responsables de la démission du président bolivien, Evo Morales, et d’actes de violence en Bolivie.

«Un coup d’État a eu lieu en Bolivie, que puis-je dire d’autre? Il pourrait y avoir des forces extérieures derrière celui-là, qui avaient leurs propres artistes en Bolivie, tels que le chef de l’opposition Luis Fernando Camacho. C’est lui qui était le lien, alors que Carlos Diego de Mesa Gisbert et d’autres candidats qui ont pris part aux élections étaient des marionnettes», suggère le sociologue.

Sputnik: Quelles sont les raisons de la crise politique actuelle?

Veronica Navia: Le seul motif qui a poussé ces personnes à se rebeller était leur désir de reprendre le pouvoir et le fait qu’ils n’aimaient pas beaucoup Morales. Il n’y a pas d’autres raisons. Pendant de nombreuses années, le président a dû faire face à la pression du gouvernement.

Sputnik: Quel est l’avenir de Morales en politique?

Veronica Navia: Morales a beaucoup lutté, mais en même temps, il avait beaucoup de partisans (…). Il était le meilleur président et son gouvernement était le meilleur pour la Bolivie. Le pays a réussi à résoudre le problème de la pauvreté auquel nous étions confrontés. Je ne pense pas qu’après sa démission, Morales abandonne son style de vie: la lutte pour le peuple.

Sputnik: À cet égard, pouvons-nous dire que Morales jouit d’un grand soutien de la part du public?

Veronica Navia: Morales a obtenu un soutien non seulement national, mais également international des gouvernements progressistes des pays voisins, ce qui nous donne de l’espoir.

Sputnik: Quels politiciens auront le plus grand soutien populaire lors des prochaines élections?

Veronica Navia: Pour le moment, nous ne savons pas qui sont les candidats. Un nouveau processus électoral sera mené. Conformément aux normes boliviennes, les primaires de chaque organisation politique seront d’abord organisées.

Sputnik: Que pensez-vous de la vérification des résultats des dernières élections organisées par l’Organisation des États américains (OEA)? Quelle décision sera prise?

Veronica Navia: Le rapport préliminaire, qui a déjà été annoncé, est plutôt concis. De plus, dans certains cas, ce document ne parle pas de fraude électorale, mais indique ce qu’on appelle la manipulation de l’information. C’est ce qui a déclenché la violence dans le pays. Que le rapport final soit publié ou non, nous appelons l’OEA à surveiller la mise en œuvre de la démocratie dans notre pays. Nous pensons que la mise en œuvre des normes législatives dans chaque pays est la priorité.

Sputnik: Y aura-t-il un contrôle électoral international? Comment sera-t-il exécuté? À notre connaissance, la Bolivie est actuellement dans un chaos total.

Veronica Navia: Ce n’est pas seulement le chaos. C’est un discrédit de tous les États boliviens. Par conséquent, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une manifestation de volonté, mais bien de la nécessité de la présence de représentants internationaux de confiance [aux élections]. Cela est nécessaire pour qu’ils puissent contrôler le processus électoral et rétablir la confiance dans le système étatique bolivien.

Sputnik: Les organisateurs du coup d’Etat souhaitaient-ils avoir la vérification internationale ou voulaient-ils procéder à leur propre inspection sans recourir à l’assistance internationale?

Veronica Navia: L’objectif des organisateurs était d’isoler Morales du pouvoir.

Sputnik: Quelles mesures le futur président devrait-il prendre – quel que soit le nouveau président – pour qu’une telle situation ne se reproduise plus?

Veronica Navia: Pour le moment, il est nécessaire de tenir de nouvelles élections. C’est le seul travail que le président par intérim doit faire. Nous espérons qu’à l’avenir, le nouveau président ne changera pas et n’abolira pas la politique sociale poursuivie par le gouvernement Morales. Cependant, actuellement, la Bolivie est maintenant sans gouvernement.

Sputnik: Les médias spéculaient sur le fait que Morales voulait fuir le pays et demander l’asile à l’étranger. Pensez-vous qu’il va essayer de partir, ou il va rester? Qu’est-ce qui serait mieux pour lui?

Veronica Navia: Je ne peux qu’exprimer mon opinion personnelle ici. Morales est le chef de la moitié du peuple bolivien ; ces gens lui ont fait confiance, ils ont voté pour lui. Il a toujours promis de ne pas suivre l’exemple de Gonzalo Sanchez de Lozada, qui avait fui le pays. Par conséquent, les gens lui ont fait confiance ; et cela représente 50% de la population du pays. Il a tenu sa promesse quand il a déclaré qu’il n’utiliserait pas l’armée pour résoudre la crise politique (…). Il a promis de ne jamais fuir une telle situation et il a tenu sa promesse. De plus, sa démission est une tentative de calmer le pays, car s’il ne le faisait pas, tout gouvernement qui viendrait au pouvoir ne serait pas légitime. Au nom de la paix et de l’amour pour la Bolivie, il a été contraint de démissionner.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Qui est Jeanine Anez Chavez, la femme qui pourrait gouverner la Bolivie?

© Foto: Cámara de Senadores de Bolivia

Après la démission du président Evo Morales et d’une grande partie des membres de son cabinet, la deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Anez Chavez, a annoncé qu’elle assumerait provisoirement le poste de président de la Bolivie pour convoquer de nouvelles élections.

La [femme] politique et avocate a déclaré lors d’un entretien avec la chaîne Unitel.tv que, selon la ligne de succession constitutionnelle du pays, elle devrait assumer la présidence en tant que prochaine présidente pendant la période de transition et pendant le déclenchement des élections.

Jeanine Anez Chavez fait partie de l’unité démocratique de l’unité d’opposition. Elle est connue en Bolivie pour avoir critiqué le gouvernement et Evo Morales lui-même.

La sénatrice Le sénateur a un diplôme en sciences juridiques et loi. Entre 2006 et 2008, elle a participé à la rédaction de la nouvelle constitution de la Bolivie en tant que membre constitutif.

Depuis 2010, elle représente le département de Beni à l’Assemblée nationale après avoir été élue sénatrice par le parti du plan de progrès pour la convergence nationale en Bolivie. La haute responsable est mariée à l’homme politique colombien Héctor Hernando Hincapié Carvajal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

La Russie voit des éléments d’un coup d’État orchestré en Bolivie

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Les forces rétrogrades ont encore sévi en Amérique latine, faudrait-il encore avoir confiance au modèle de ‘démocratie’ de type libéral ? – JDDM

MOSCOU – Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa vive préoccupation devant les récents événements en Bolivie, au cours desquels il a assisté à des éléments d’un « coup d’État orchestré ».

« Nous nous inquiétons de l’évolution alarmante des événements en Bolivie, où une vague de violence déchaînée par l’opposition a empêché l’épuisement du mandat présidentiel d’Evo Morales », a déclaré le ministère.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié de « profondément préoccupant le fait que l’évolution des événements, conformément aux directives d’un coup d’État orchestré, gêne le gouvernement dans sa volonté de rechercher des solutions constructives et concertées tout au long de cette crise politique interne ».

« Nous appelons toutes les forces politiques en Bolivie à agir de manière responsable et raisonnable, à rechercher une issue constitutionnelle pour rétablir la paix et la tranquillité, à rétablir la gouvernance dans les institutions de l’État et à garantir les droits de tous les citoyens et le développement économique et social du pays, avec lequel une relation d’amitié, une interaction constructive et une coopération mutuellement avantageuse nous unissent », est indiqué dans la déclaration.

Le ministère russe des Affaires étrangères a également exprimé l’espoir que la communauté des nations, y compris les États d’Amérique latine, des acteurs influents extérieurs à la région et les organisations internationales, assumeraient également une attitude responsable à l’égard de ce qui se passe en Bolivie.

Le dirigeant indigène Evo Morales, qui a siégé à la présidence de la Bolivie depuis 2006, a démissionné le 10 novembre, à la suite de manifestations violentes et à la demande expresse de la police et des forces armées.

Cette démission intervient peu après l’annonce de nouvelles élections générales et le même jour, les auditeurs de l’Organisation des États américains (OEA) ont suggéré de répéter le vote en Bolivie devant l’impossibilité de valider la victoire de Morales aux élections du 20 octobre dernier.

La démission de Morales a créé une situation de vide de pouvoir et d’insécurité avec des actes de vandalisme, des pillages, des attaques contre des maisons et des coupures d’eau potable dans la nuit du 11 novembre.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Morales annonce qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

L’ex-Président bolivien Evo Morales, qui a démissionné dimanche 10 novembre au terme de trois semaines de protestations contre sa réélection, a annoncé qu’un mandat d’arrêt «illégal» avait été émis contre lui.

«Je dénonce devant le monde et le peuple bolivien qu’un officier de police a annoncé publiquement qu’il a reçu instruction d’exécuter un mandat d’arrêt illégal émis contre ma personne», a écrit l’ancien dirigeant sur Twitter. «De la même manière, des groupes violents ont attaqué mon domicile. Les putschistes détruisent l’État de droit», a ajouté Evo Morales. Le commandant de la police, Vladimir Yuri Calderon, a démenti l’existence d’un tel mandat d’arrêt à la télévision locale Unitel. © REUTERS / STRINGER Le Président Evo Morales annonce sa démission «Je veux faire savoir à la population bolivienne qu’il n’y a pas de mandat d’arrêt contre des fonctionnaires de l’État comme Evo Morales et les ministres de son cabinet», a déclaré M. Calderon à la télévision.

Mais l’un des principaux opposants à Evo Morales, Luis Fernando Camacho, qui a joué un rôle clé dans le mouvement qui a conduit à sa démission, a confirmé l’existence d’un mandat d’arrêt contre lui. «Confirmé!! Ordre d’arrestation pour Evo Morales!! La police et les militaires le recherchent dans le Chaparé», a écrit M. Camacho sur Twitter. Le Chaparé est une province du département de Cochabamba, dans le centre de la Bolivie. «Les militaires lui ont pris l’avion présidentiel et il est caché dans le Chaparé, ils vont le chercher! JUSTICE!», a ajouté M. Camacho, cité par l’AFP. © AP Photo / DADO GALDIERI L’avion du Président bolivien aurait demandé un plan de vol au-dessus de l’Argentine Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales a annoncé le 10 novembre sa démission après avoir perdu le soutien de l’armée et de la police. Il a fait cette annonce depuis son fief politique dans le Chaparé.

Le scrutin du 20 octobre avait abouti à la réélection de M. Morales pour un quatrième mandat allant jusqu’en 2025, une option pourtant rejetée par la population lors d’un référendum en février 2016. Source: Sputnik News – France