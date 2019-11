TikTok, l’application chinoise qui a dominé les esprits de la jeunesse du monde

Image d’archives

© Sputnik /

L’application TikTok bat tous les records. Elle compte plus d’un milliard d’utilisateurs et est l’application qui a connu la plus forte croissance au cours des deux dernières années par rapport aux autres réseaux sociaux. Conquérir les esprits des adolescents dans toutes les régions de la planète. Sputnik raconte l’histoire du succès mondial de TikTok.

TikTok est essentiellement une plate-forme pour la publication de courtes vidéos. Pour être plus précis, la durée de chacun ne doit pas dépasser 60 secondes. Il est très facile de naviguer dans l’application: pour regarder la vidéo suivante, il vous suffit de la glisser vers le haut.

Tous les comptes sont publics, bien qu’il soit possible de limiter la liste des personnes pouvant voir vos publications. Les utilisateurs peuvent explorer le contenu non seulement via le flux, mais également via des hashtags. En outre, l’application vous permet d’envoyer des messages privés à vos amis.

Les utilisateurs de l’application produisent le contenu principalement via leurs smartphones. Les types de contenu varient énormément: vidéos amusantes, défis, karaoké de chansons populaires et lipsync, c’est-à-dire compétitions de synchronisation labiale.

Parmi les autres types de contenu, citons les vidéos chorégraphiques et les vidéos dans lesquelles les utilisateurs réagissent à d’autres publications. L’application vous permet d’ajouter de la musique aux vidéos, de les accélérer ou de les ralentir. Il est également possible d’ajouter des filtres aux vidéos que vous publiez.

L’histoire d’un succès

On peut dire avec certitude que TikTok a eu un grand succès. Actuellement, cette application chinoise est la plus téléchargée de l’AppStore et a surpassé les géants tels que YouTube, Instagram, WhatsApp et Facebook.

En fait, ce réseau social a atteint 1 milliard d’utilisateurs plus rapidement que toute autre application de ce type. L’application est présente sur 150 marchés et est disponible en 75 langues. Bien que l’application soit très populaire dans l’AppStore, TikTok est plus populaire sur les appareils utilisant Android.

TikTok est particulièrement populaire auprès des jeunes et des adolescents, selon les chiffres. Plus de la moitié des utilisateurs ont moins de 25 ans. L’application attire assez facilement l’attention des internautes car elle ne nécessite pas de temps à remplir la biographie ou à se faire des amis comme demandé par d’autres réseaux sociaux.

Au lieu de cela, lorsque vous téléchargez et ouvrez l’application, celle-ci vous propose immédiatement des vidéos d’autres utilisateurs. Pour naviguer dans l’application, vous n’avez même pas besoin de vous inscrire. Cela vous donne également la possibilité de créer votre propre contenu. L’application vous permet de créer des vidéos de manière simple et amusante. TikTok manque effectivement d’outils peu nécessaires.

Le pouvoir de l’intelligence artificielle

Les créateurs de TikTok ont ​​réussi à utiliser plus efficacement l’intelligence artificielle (IA). L’application utilise l’IA de deux manières.

Premièrement, du point de vue de l’utilisateur spectateur, la technologie analyse les préférences individuelles en tenant compte des préférences, des commentaires et de la durée des visualisations. Ensuite, offrent à l’utilisateur des suggestions de vidéos personnalisées.

Deuxièmement, du point de vue de l’utilisateur créateur de contenu, l’intelligence artificielle les aide à créer des vidéos virales. Les algorithmes de TikTok simplifient le montage vidéo et suggèrent de la musique, des hashtags et des filtres basés sur des publications en vogue à cette époque ou pour une raison quelconque, populaires dans une certaine catégorie.

La technologie utilisée s’est avérée si efficace que certains experts ont mis en garde contre une dépendance à TikTok. En moyenne, les utilisateurs passent 52 minutes par jour dans l’application. Pendant ce temps, ils regardent plus de 200 vidéos, y compris des publicités soigneusement ciblées sur leur public cible.

La startup la plus précieuse

Le développeur de TikTok est la société chinoise ByteDance. La société a une valorisation de 75 milliards de dollars, ce qui en fait la start-up et la société privée les plus précieuses de la planète.

Le cas de ByteDance est emblématique car c’est le premier succès d’une application chinoise en dehors de son pays d’origine.

La société a réussi à créer un produit pour le marché international, alors que sur le marché local, elle avait lancé une application sous le nom de Douyin. Ce sont pratiquement les mêmes, mais la version chinoise de l’application est un peu plus avancée que son analogue international.

Une partie du triomphe de TikTok est due à l’acquisition de son rival de Musical.ly en août 2017 pour un montant de 1 milliard de dollars. TikTok a hérité de certains de ses outils. À la suite de la fusion de ces deux plates-formes, TikTok est apparu tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Politique de censure

Les règles de modération TikTok divisent le contenu interdit en deux catégories. Certaines publications peuvent être complètement supprimées de l’application. L’utilisateur qui a publié le matériel et qui enfreint les règles du réseau peut être bloqué. Dans le cas de violations mineures, la distribution du contenu dans l’application est simplement limitée.

La politique de modération de l’application interdit la publication de contenus liés à certains hommes politiques, tels que le président russe Vladimir Poutine, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, le leader nord-coréen Kim Jong-un, le premier Ministre du Japon, Shinzo Abe, Premier ministre de l’Inde, Narendra Modi et d’autres.

Dans le réseau, il est également interdit de mentionner certaines questions politiques telles que le conflit en Irlande du Nord, la lutte pour l’indépendance de la Tchétchénie, ainsi que les conflits ethniques exagérés entre Blancs et Noirs. En règle générale, il est interdit de publier des contenus liés au séparatisme, à des sectes religieuses ou à des conflits entre groupes ethniques.

La liste des questions sensibles comprend également celles qui sont directement liées à la République populaire de Chine, telles que la situation au Tibet et à Taiwan, les manifestations sur la place Tiananmen à Pékin en 1989 et la critique du système politique du géant asiatique.

TikTok est certainement une réussite. Le lancement de l’application a été fructueux à en juger par le nombre d’utilisateurs. Cette application chinoise triomphe grâce à sa vision révolutionnaire d’un réseau social de nouvelle génération. La principale tâche des créateurs de TikTok est de conserver le public déjà constitué et de le faire grandir.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale. MIRASTNEWS

Source : Sputnik News