Fièvre palladium: «l’or du XXIe siècle» ouvre de nouveaux horizons dans l’Arctique russe

Le chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine, a analysé la situation dans le domaine de l’exploration du palladium lors de sa récente rencontre avec le président de la société russe Platinum, Musa Bazhyev. À l’été 2018, cette société, en coopération avec le Russe Norilsk Nickel, a créé Arctic Palladium. Lors de sa nomination, le PDG de la société a informé le président du pays des résultats obtenus dans cette direction.

Selon Bazhyev, la nouvelle joint-venture devrait produire environ 120 tonnes de métaux du groupe du platine – comprenant du palladium. À titre de comparaison, l’Afrique du Sud, le plus grand producteur de ce groupe de métaux, a produit 110 tonnes en 2018, contre 143 tonnes en 2017. Les autres pays qui disposent de réserves considérables de palladium sont le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Zimbabwe.

Selon les plans actuels, la production des installations d’Arctic Palladium commencera en 2024. Le projet nécessite des investissements de 15 milliards de dollars. Le projet cherche également à attirer des investisseurs des pays du golfe Persique. Bazhayev s’est rendu en Arabie saoudite lors de la visite de Vladimir Poutine pour renforcer les liens avec ses partenaires arabes et discuter des possibilités de coopération.

Selon les évaluations du gestionnaire, le revenu annuel de la coentreprise sera estimé à 7 milliards de dollars. Lors de la réunion avec Bazhayev au Kremlin, Poutine a souligné que les indicateurs sont « très bons« . Le projet devrait permettre à la Russie de prendre la première place dans le classement des pays producteurs de platine.

Les prix du palladium sont à la hausse depuis le début de 2016. L’augmentation de la demande de palladium est due au fait que les véhicules utilisant le diesel comme carburant sont progressivement remplacés par ceux utilisant l’essence.

La raison de la demande croissante est liée à l’utilisation de palladium dans la production de convertisseurs catalytiques – ou catalyseurs – de moteurs à essence. Les catalyseurs à base de platine ne sont compatibles qu’avec les moteurs diesel.

Les neutralisants catalytiques contenant du palladium sont nécessaires à la production de voitures de toutes les marques car ils sont essentiels au processus de postcombustion des gaz d’échappement à l’intérieur du moteur. L’utilisation de ces dispositifs est obligatoire dans de nombreux pays qui cherchent à limiter les émissions atmosphériques, en particulier dans l’Union européenne, où un mécanisme de contrôle rigoureux a été mis en place.

Le prix du palladium a considérablement augmenté sur les marchés boursiers mondiaux précisément à cause de son utilisation dans les appareils automobiles. La demande dépend de la situation économique du secteur automobile dans chacun des pays consommateurs. Et c’est précisément ce qui augmente constamment son prix.

En 2016, les coûts du palladium ont commencé à augmenter considérablement. En l’espace de trois ans, il est passé de 500 à 1 700 dollars l’once. Le prix actuel est le plus élevé de toute l’histoire. C’est encore plus cher que l’or, qui se négocie à moins de 1 500 dollars l’once.

L’utilisation du palladium dans l’industrie automobile représente 70% du marché. En outre, la liste des industries dans lesquelles il est utilisé comprend l’électronique – 10% -, la chimie, la médecine et la bijouterie – représentant chacune 5% -.

Dans l’industrie électronique, son utilisation est très large grâce à sa résistance à l’usure élevée. Le palladium est utilisé pour créer des nappages qui se distinguent par leur résistance aux effets de l’interaction avec les minéraux sulfurés. Le palladium est utilisé dans la fabrication d’appareils pour les domaines militaire, aérospatial et civil.

Il est également utilisé dans l’industrie chimique car c’est un bon catalyseur, c’est-à-dire une substance qui augmente la vitesse de la réaction chimique et qui récupère sans modifications essentielles à la fin de la réaction. Le palladium est utilisé dans le craquage de l’huile et dans le processus d’hydrogénation de la graisse.

Ces dernières années, son utilisation en médecine a également progressivement augmenté. Le métal et ses alliages sont des composants clés de nombreux outils et dispositifs médicaux. Ce matériau est activement utilisé dans la fabrication de stimulateurs cardiaques et parfois aussi dans la fabrication de prothèses dentaires.