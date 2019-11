L’Iran annonce la victoire contre un «complot ennemi» après plusieurs jours d’émeutes

© STR Source: AFP Des manifestants favorables au gouvernement défilent à Arak, au sud-ouest de Téhéran, le 20 novembre 2019, en Iran (image d’illustration).

Hassan Rohani et Ali Khamenei ont qualifié les manifestations qu’a connues l’Iran ces derniers jours de «complot» diligenté par Israël et les Etats-Unis. Des sympathisants du gouvernement ont entamé des rassemblements à travers le pays.

Les deux plus hauts dirigeants iraniens se sont exprimés à propos de la contestation à laquelle est confronté le pays depuis le 15 novembre et de la décision du gouvernement d’augmenter les prix de l’essence. «Notre peuple est sorti victorieux à diverses reprises face au complot des ennemis, et cette fois encore, face à ces émeutes», a expliqué le président Hassan Rohani, le 20 novembre en Conseil des ministres, ajoutant que «les anarchistes qui sont descendus dans les rues» avaient agi conformément à «un complot fomenté par les forces réactionnaires de la région, les sionistes et les Américains».

La veille dans la soirée, le guide suprême de la Révolution, Ali Khamenei, avait tenu sensiblement le même type de discours lors d’une allocution télévisée. «Nous avons repoussé l’ennemi dans l’arène militaire. Nous avons repoussé l’ennemi dans la guerre politique […] Nous avons repoussé l’ennemi dans l’arène de la guerre sécuritaire […] ces derniers jours», a-t-il fait valoir, assurant que «les actions récentes étaient un problème de sécurité, [elles n’émanaient] pas du peuple». Depuis le 15 novembre, des Iraniens sont descendus dans la rue dans de nombreuses villes du pays pour réclamer l’abrogation d’une mesure gouvernementale qui débouchera sur une augmentation du prix du carburant à la pompe d’au moins 50%. Fixé à 10 000 rials (environ 0,27 centimes d’euros), le litre s’établira désormais à 15 000 rials (environ 41 centimes d’euros) pour une quantité maximale de 60 litres par habitant et par mois. Au-delà, le litre sera facturé 30 000 rials (environ 81 centimes d’euros), et ce afin de dégager des fonds pour les ménages les plus modestes.