L’AG d’Israël inculpe Netanyahu sur des accusations de corruption, y compris la corruption et la fraude

Le procureur général israélien a inculpé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de corruption après des mois d’incertitude quant à la capacité de Netanyahu de conserver sa direction du pays. Il est accusé de corruption et de fraude.

Netanyahu fait face à des accusations d’abus de confiance et de fraude découlant de trois affaires dans lesquelles il aurait conclu des accords illicites – avec des supporters ou avec des entreprises locales – en échange de cadeaux ou d’argent.

AG Avichai Mandelblit a annoncé dans un communiqué jeudi l’acte d’accusation, qui pèse sur Netanyahu.

Le cas le plus grave concerne des accusations de modification de la réglementation des télécommunications en faveur de la société de télécommunications Bezeq, dont le propriétaire, Shaul Elovitch, était également propriétaire du site d’informations Walla News. Avec une fortune de 500 millions de dollars, Elovitch exhorterait ses rédacteurs en chef à rendre la couverture plus favorable aux Netanyahus. Cette affaire implique une accusation de corruption en plus d’un abus de confiance et d’une fraude, et Elovitch et son épouse font également face à des accusations de corruption.

Une autre affaire implique que le Premier ministre reçoive des cadeaux somptueux des milliardaires Arnon Milchan et James Packer, et que des membres de la famille s’empressent également de réclamer des cadeaux tandis que Netanyahu aurait rendu des faveurs non spécifiées en retour. La troisième affaire accuse Netanyahu de se porter volontaire pour aider le propriétaire du journal Yedioth Ahronoth à contribuer à la suppression de la circulation du journal rival Israël Hayom.

Mandelblit a menacé de mettre en accusation Netanyahu depuis février, lorsque la police a recommandé cette mesure après une enquête d’un an. La sonde a été annoncée en décembre 2016 – il y a presque trois ans.

Les élections israéliennes sont encore en suspens puisque ni Netanyahu ni son adversaire Benny Gantz n’ont réussi à former un gouvernement, et une deuxième élection n’a pas amélioré la fortune de Netanyahu.

Netanyahu a déclaré que les accusations faisaient partie d’une «chasse aux sorcières» orchestrée par des politiciens de gauche, des médias et des procureurs. Il devrait demander l’immunité parlementaire à la Knesset et l’acte d’accusation officiel pourrait encore prendre des mois.

Même dans ce cas, il n’est pas obligé de démissionner. Cependant, ses difficultés à former un gouvernement de coalition vont probablement s’aggraver.

