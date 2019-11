Les Etats-Unis d’Amérique et la Chine pourraient arriver à une guerre «pire que ce qui s’est passé en Europe», alerte Kissinger

Invité au Bloomberg New Economy Forum, Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État américain, estime que les États-Unis et la Chine se rapprochent d’une guerre froide. Il a alerté que si rien n’était fait, les conséquences du conflit pourraient être pires que celles de la Première Guerre mondiale.

«C’est pour cela, à mon avis, qu’il est très important qu’une période de tension relative soit suivie par un effort explicite pour comprendre qu’elles sont des causes politiques et un engagement des deux côtés pour essayer de les surmonter. C’est loin d’être trop tard pour cela, parce que nous sommes toujours au pied d’une guerre froide», a expliqué Henry Kissinger pendant le forum.

Kissinger estime que les États-Unis et la Chine sont plus puissants aujourd’hui que les États-Unis et l’Union soviétique à l’époque. De plus, étant donné que les deux pays sont les deux économies les plus importantes de la planète, en proie à une longue guerre commerciale, ils se marchent inévitablement sur les pieds un peu partout sur la surface du globe.