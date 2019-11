«Tentative d’assassinat»: Morales en Bolivie est persuadé que le mauvais fonctionnement d’un hélicoptère a été effectué pour le tuer

Dans une interview exclusive avec l’ancien chef d’Etat de l’Équateur Rafael Correa sur RT Spanish, Morales a déclaré que l’incident – apparemment une défaillance mécanique du rotor de queue – s’est produit alors qu’il se rendait à la cérémonie d’ouverture pour une nouvelle route.

Morales, qui a fui la Bolivie pour demander l’asile au Mexique la semaine dernière après avoir été évincé par un coup d’État de droite, a déclaré qu’il utilisait régulièrement des hélicoptères plusieurs fois par jour et même par mauvais temps. Aucun incident similaire à celui-ci ne s’était produit.

Le dirigeant socialiste a imputé la responsabilité de la prétendue tentative d’assassinat au général Jorge Gonzalo Terceros Lara, général de l’armée de l’air, qui, selon lui, avait « complètement changé » ces derniers temps. Il a également souligné le fait que le leader du coup d’Etat, Luis Fernando Camacho, avait annoncé le même jour que les Boliviens étaient sur le point « d’assister à la chute d’Evo » et que celui-ci serait « capturé en vidéo ».

« Quand nous avons appris que nous avions survécu au crash de cette nuit-là, ceux qui s’attendaient à ce que le président y meure seraient déçus », a-t-il déclaré. Morales s’est rappelé que la police avait commencé à se joindre aux manifestants dans les rues au cours des jours suivants.

Lors de sa visite à Chimoré ce samedi, M. Morales a déclaré qu’un officier de police lui avait montré « de nombreux SMS et appels téléphoniques offrant 50 000 dollars » pour l’avoir capturé. L’officier l’a averti de faire attention, de doubler la sécurité et de retourner dans la capitale, La Paz, a-t-il déclaré.

Mercredi, Morales a appelé l’ONU à intervenir et à dénoncer le coup d’État et le massacre qui a suivi par la police des Boliviens autochtones qui ont protesté contre son éviction après la prise de pouvoir de la « présidente par intérim » autoproclamée, Jeanine Añez.

Regardez l’interview complète de Rafael Correa en espagnol avec Evo Morales en espagnol ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Trois jours seulement après avoir exigé la démission du président légitimement élu, Evo Morales, le général William Kaliman s’est installé aux États-Unis après avoir reçu 1 million de dollars, en échange de ses bons et loyaux services, de la part de l’attaché commercial de l’ambassade des États-Unis à La Paz, Bruce Williamson.

La même somme a été remise à tous les autres commandants militaires et seulement 500 000 dollars, aux hauts dirigeants de la police, tous partis aux États-Unis. C’est Bruce Williamson qui a été chargé de les contacter et de coordonner les actions qui ont mené au coup d’État, entre la mutinerie de la police et l’inaction de l’armée.

La sénatrice auto-proclamée présidente, Janine Anez s’est empressée de nommer d’autres commandants en remplacement des fuyards, en évitant ainsi toute enquête immédiate des instances locales et internationales. Comme par hasard, la majorité d’entre eux viennent des provinces de Santa Cruz, Beni et Oriente qui sont, traditionnellement, les foyers les plus réactionnaires et d’où sont nés la plus grande partie des coups d’État dans ce pays qui en compte presque plus que d’années d’indépendance. Les nommés sont :

Pablo Arturo Guerra Camacho, chef d’état-major des Forces Armées

Iván Patricio Inchausti Rioja, Commandant de l’Armée de Terre

Ciro Orlando Álvarez, Commandant de l’Armée de l’Air

Moisés Orlando Mejía Heredia, Commandant de la Marine

Ils sont les responsables de la répression actuelle et à venir.

Constitutionnellement, c’est la sénatrice Adriana Salvatierra qui devait assumer la présidence après la démission d’Evo Morales et du vice-président Alvaro García Linera, les deux sous la contrainte et des menaces de mort mais la police a interdit à Mme Salvatiera d’entrer au congrès qui a, dans la foulée, élu Janine Anez, sans que soit approuvé les démissions du président et du vice-président à la majorité des 2/3. Les 26 sénateurs du MAS (Movimiento Al Socialismo) n’ont pas pu entrer et ce ne sont que les 10 sénateurs putschistes qui ont pu s’exprimer.

Par ailleurs, les journalistes locaux et étrangers qui n’appuient pas le nouveau régime sont considérés comme séditieux et sont arrêtés immédiatement. En deux jours, les Une des journaux ont dû se conformer à donner une bonne image du putsch. Les journalistes récalcitrants sont harcelés et agressés par des évangélistes fanatiques. Les journalistes de TeleSur et de la télévision russe RT ont dû se réfugier à El Alto, sur les hauteurs de La Paz et où la population pauvre est favorable à Morales.

600 médecins cubains, qui ne faisaient qu’apporter leur aide à la population la plus démunie, ont été priés de quitter le territoire immédiatement.

La population résiste héroïquement mais les morts s’accumulent sous une répression féroce envers la population amérindienne.

C’est dire les hautes valeurs démocratiques et sociales que portent les nouveaux tenants du pays.

Source: Press TV