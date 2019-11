Les services de renseignement russes affirment que les Etats-Unis d’Amérique sont impliqués dans la crise politique en Bolivie – les raisons du coup d’Etat

Image d’archives

© REUTERS / Agustin Marcarian

MOSCOU – Le directeur des services de renseignements étrangers russes, Sergey Narishkin, a dénoncé l’implication des États-Unis d’Amérique dans la crise politique en Bolivie.

« Oui, les États-Unis d’Amérique sont impliqués dans la crise », a répondu Narishkin à la question de savoir s’il est possible de parler d’ingérence de la part des Etats-Unis d’Amérique dans la situation actuelle de la Bolivie.

En outre, le responsable a déclaré que la crise ne sera pas résolue rapidement.

Selon le chef des services de renseignements, Washington a besoin d’une crise pour « changer de cap politique » en Bolivie.

« Il s’agit évidemment d’une tentative de tension [de la situation dans la région]. Ce qui se passe en Bolivie va dans le même sens que ce qui s’est passé et se passe au Venezuela. En général, ce sont deux maillons de la même chaîne », a déclaré le haut responsable. Commenter les causes de la crise.

La Bolivie est impliquée dans une crise politique depuis le 10 de ce mois. Morales a démissionné de sa présidence sous la pression des forces armées et de la police et après plusieurs semaines de manifestations contre une prétendue fraude électorale aux élections du 20 octobre.

Après l’assimilation de Morales par le Mexique, la sénatrice de l’opposition, Jeanine Anez, s’est autoproclamée présidente sans passer par les procédures législatives prévues lors de sessions du Parlement ne disposant pas du quorum requis.

L’investiture de facto d’Anez a été soutenue par la Cour constitutionnelle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Une des raisons du coup d’Etat : L’Arabie saoudite d’Amérique latine: le lithium est-il derrière le coup d’Etat en Bolivie?

© AP Photo / Petr David Josek

Le lithium est devenu un métal stratégique quelques années après l’élan mondial du développement de la voiture électrique. La demande en Chine, dans l’Union européenne et aux États-Unis d’Amérique est énorme. C’est pourquoi les États concernés ont déjà mis au point une géopolitique pour assurer le contrôle de leurs approvisionnements.

L’industrie automobile mondiale s’attend à augmenter la production de voitures électriques au cours de la prochaine décennie, alors que de nombreux gouvernements exigent des émissions de dioxyde de carbone moins importantes. Grâce à ces projets, le lithium deviendra une matière première stratégique, telle que le pétrole, car il constitue l’élément clé des batteries ioniques utilisées pour ces véhicules.

Par exemple, la batterie de voiture électrique Tesla Model S nécessite 63 kilogrammes de carbonate de lithium. Cela suffit pour alimenter environ 10 000 téléphones cellulaires.

De plus, les réserves de lithium sont concentrées dans un nombre limité de pays. Ces dernières années, la Chine a placé la Bolivie dans sa ligne de mire, même s’il est plus compliqué d’extraire ce métal sur son territoire, a déclaré Engdahl. Différents experts estiment que les réserves de lithium de la Bolivie sont les plus importantes au monde. Dans le seul salar d’Uyuni, selon plusieurs études, les réserves de lithium se situeraient entre 9 et 21 millions de tonnes. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’auteur de l’article qualifie la Bolivie de « Arabie saoudite du lithium ».

En février 2019, le gouvernement d’Evo Morales a signé un accord avec le producteur chinois TBEA, qui devrait être concrétisé par la prise de participation de 49% dans une entreprise commune fondée avec la société d’État bolivienne YLB. Cet accord, estimé à 2,3 milliards de dollars, avait pour objectif de produire du lithium et d’autres matériaux dans les salines de Coipasa et de la chaudière Pastos Grandes.

Aujourd’hui, les entités chinoises contrôlent environ la moitié de la production mondiale de lithium et 60% de la capacité des batteries électriques. Les analystes de Goldman Sach prédisent donc que dans une décennie, la Chine pourrait produire 60% de tous les véhicules électriques du monde.

Cette perspective inquiète les États-Unis d’Amérique d’être un autre acteur majeur sur le marché mondial du lithium. A l’instar des sociétés chinoises, la société états-unienne Albemarle travaille dans des mines situées en Australie et au Chili. Ce qui est clair, c’est que les tensions entre Washington et Pékin vont probablement s’aggraver en raison des plans économiques du pays asiatique pour contrôler les réserves de lithium essentielles, a déclaré Engdahl dans son article pour le magazine New Eastern Outlook.

« Le récent coup d’Etat qui a poussé Evo Morales à demander l’asile au Mexique porte les empreintes digitales de Washington. (…) La question cruciale, entre autres, sera de savoir si le futur gouvernement de la Bolivie annulera ou non les accords conclus avec des entreprises chinoises sur le développement de l’extraction du lithium », à la demande l’auteur.

À son tour, Vadim Tarasov, professeur russe à l’Université nationale des sciences et de la technologie de Russie, a confirmé à Sputnik que les gisements de lithium sont d’une importance primordiale pour la Bolivie dans le boom actuel de consommation de produits fabriqués à partir de ce métal. Ces produits, explique l’expert, sont le chlorure, le carbonate et l’hydroxyde de lithium monohydraté.

« Le Chili, la Bolivie et d’autres pays d’Amérique latine sont réputés pour leurs réserves de lithium. Là, les matières premières ont une concentration très élevée de ce métal. (…) Il est probable que ce fait a servi de poussée supplémentaire à ce qui s’est passé » en Bolivie, a-t-il dit.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News