Le pape appelle à la paix à Nagasaki

« Un monde de paix, exempt d’armes nucléaires, est l’aspiration de millions d’hommes et de femmes du monde entier. Pour que cet idéal devienne réalité, il est nécessaire que tous: individus, communautés religieuses et société civile, pays dotés d’armes nucléaires et ceux qui ne le font pas, les secteurs militaire et privé et les organisations internationales. Notre réponse à la menace des armes nucléaires doit être conjointe et concertée, inspirée par les efforts ardus mais constants visant à instaurer la confiance mutuelle et à surmonter ainsi le climat de méfiance actuel.

Convaincu que je suis qu’un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire, je demande aux dirigeants politiques de ne pas oublier que ces armes ne peuvent pas nous protéger des menaces actuelles à la sécurité nationale et internationale. Nous devons réfléchir à l’impact catastrophique de leur déploiement, notamment d’un point de vue humanitaire et environnemental, et rejeter l’intensification d’un climat de peur, de méfiance et d’hostilité nourri par les doctrines nucléaires. »