L’alibi du prédateur pour continuer à pomper le pétrole syrien – « Le rythme va reprendre »: l’armée des EUA reprend ses opérations contre Daesh en Syrie

Seul un petit contingent de troupes états-uniennes est censé rester en Syrie pour protéger les puits de pétrole dans l’est du pays, mais cela ne veut pas dire qu’il ne reste rien à faire: Force opérationnelle interarmées mixte – Opération Inherent Resolve (CJTF-OIR), La coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique contre Daesh a annoncé une nouvelle opération de déminage contre Daesh conjointement avec les forces syriennes.

Le commandant de la CJTF-OIR, le général de l’armée de l’air des Etats-Unis d’Amérique Eric Hill, a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que la veille, les forces de la coalition avaient capturé une « quantité importante » d’armes légères, d’explosifs et de munitions artisanaux et arrêté plus d’une douzaine de combattants de Daesh, a rapporté Military.com .

« Tant que Daesh représente une menace, nous devons rester vigilants pour l’empêcher, dans l’intérêt de la région et de nos pays d’origine », a déclaré Hill dans un communiqué publié samedi par la coalition. Après le retrait des Etats-Unis d’Amérique, il reste environ 500 soldats états-uniens en Syrie.

L’opération est basée dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, une province syrienne située à cheval sur l’Euphrate et abritant de nombreux gisements de pétrole du pays. C’est également là que Daesh a tenu sa dernière position au printemps dernier, défendant avec férocité un fragment de territoire situé près de la ville d’Al Baghuz Fawqani.

« Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, le rythme va s’accélérer face aux vestiges de l’Etat islamique [Daesh] », a déclaré à la presse le général Kenneth F. McKenzie, qui dirige le commandement central des États-Unis d’Amérique à Bahreïn, à la conférence de sécurité du Samedi, selon le New York Times .

« Ce dont nous parlons, ce sont les poches des personnes qui représentent les décombres qui ont suivi le califat », a noté McKenzie. « Ils ont toujours le pouvoir de blesser, ont toujours le pouvoir de provoquer la violence. »

Malgré le retrait des Etats-Unis d’Amérique de la frontière syro-turque le mois dernier et l’autorisation des soldats turcs de pousser les Kurdes hors de la zone frontalière, McKenzie a déclaré que les relations entre les forces états-uniennes et kurdes étaient toujours « plutôt bonnes ».

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par l’agence de renseignement de défense (DIA) des Etats-Unis d’Amérique a noté que Daesh avait « exploité l’incursion turque et le retrait ultérieur des troupes états-uniennes pour reconstituer des capacités et des ressources en Syrie et renforcer sa capacité à planifier des attaques à l’étranger ».