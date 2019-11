La Chine réalise la plus importante émission obligataire en dollars de son histoire

CC0 / Pixabay

En dépit de ses tentatives pour réduire l’influence de la devise des Etats-Unis d’Amérique, la Chine a lancé le plus important ensemble d’obligations en dollars d’État de son histoire. Ces obligations offrent un intérêt substantiel aux investisseurs globaux affamés pour recevoir de grands avantages.

Ces obligations ont une échéance de 3, 5, 10 et 20 ans et leur rendement est supérieur de 0,35 et 0,7 points de pourcentage à celui des obligations des Etats-Unis d’Amérique ayant la même échéance. En conséquence, le rendement d’une obligation chinoise à échéance de 10 ans atteindra 2,3%.

Avec cette émission, la Chine cherche à lever des fonds d’une valeur de 6 milliards de dollars. En retour, Pékin offre aux investisseurs mondiaux un outil d’investissement financier de qualité, garanti par le même pays asiatique.

Cette offre intervient lorsque la tendance à la hausse prolongée du marché obligataire mondial a commencé à se ralentir. En particulier, le rendement des obligations émises par le Département du Trésor n’a augmenté que de 0,3 point de pourcentage depuis septembre, ce qui a eu un impact sur la baisse des prix et les craintes d’une récession mondiale.

Samuel Fischer, l’un des dirigeants de la Deutsche Bank allemande, estime que cette émission record permettra au ministère chinois des Finances d’acquérir « une solide expérience en tant qu’émetteur régulier d’obligations libellées en dollars sur le marché international ».

Alicia García Herrero, économiste principale pour la région Asie-Pacifique à Natixis, a souligné que cette offre était faite en même temps que la dégradation de la santé financière des entreprises chinoises. Dans ces circonstances, un tel mouvement garantira une référence de qualité qui aidera à fixer des prix minimaux pour les autres émetteurs d’obligations chinois en tant que promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, ces entreprises chinoises sont fortement endettées et, en 2020, elles feront face à une vague de maturités de dette, selon l’expert.

L’émission en cours fait suite au lancement d’obligations en euros début novembre, qui a permis à Pékin de lever des fonds d’une valeur de 4, 407 milliards de dollars. La Chine est revenue sur le marché obligataire libellé en dollars en 2017 après plus d’une décennie d’absence. En 2018, Pékin a émis des obligations libellées en dollars d’une valeur de 3 milliards de dollars et ayant des échéances de 5, 10 et 30 ans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News