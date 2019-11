DOSSIER PHOTO © Reuters / Esam Al-Fetori

Après avoir parrainé le changement de régime « humanitaire » de 2011 en Libye et réduit le pays nord-africain au chaos et à la guerre civile, les États-Unis d’Amérique (EUA) protestent maintenant contre la présence présumée des troupes russes sur place « d’incroyablement déstabilisante ».

C’était ce que réclamait [cyniquement – MIRASTNEWS] mardi David Schenker, secrétaire adjoint aux affaires du Proche-Orient au Département d’Etat. Il a déclaré aux journalistes que des habitués russes étaient envoyés en Libye « en nombre considérable » pour soutenir l’armée nationale libyenne (ANL; LNA en anglais), ajoutant que « le spectre fait craindre des pertes massives parmi la population civile ». [Alors que depuis l’assassinat de Kadhafi par leurs mandataires et la tuerie massive par leurs bombardements aveugles, la Libye a subi des pertes humaines et économiques considérables – MIRASTNEWS].

La préoccupation de Schenker pour la vie et le bien-être des civils libyens est particulièrement touchante, car les États-Unis d’Amérique ont été l’un des moteurs de l’opération de changement de régime menée en 2011 visant le gouvernement du colonel Moammar Kadhafi. Hillary Clinton, secrétaire d’État de l’époque, n’a de cesse d’oublier le chahut après avoir été informée du meurtre brutal de Kadhafi par les rebelles «modérés» [terroristes – MIRASTNEWS] soutenus [de façon éhontée – MIRASTNEWS] par les États-Unis d’Amérique.

Il a été estimé que quelque 25 000 Libyens ont été tués entre mars et octobre 2011, et qui sait combien d’autres depuis, le pays étant passé de l’un des plus prospères d’Afrique à un désert chaotique dominé par les seigneurs de la guerre. L’Etat islamique (ex-EI) était attiré par le chaos et les reporters ont même découvert des marchés d’esclaves [pareil que l’esclavage de l’époque du commerce triangulaire soi-disant aboli dans le monde – MIRASTNEWS] en plein air à un moment donné.

Même lorsque les retombées «humanitaires» ont coûté la vie à quatre Américains au consulat de Benghazi en 2012, Washington a haussé les épaules. Leurs meurtres ont été imputés à une vidéo de YouTube et Clinton a ricané au Congrès: «Quelle différence, à ce stade, cela fait-il? »

Maintenant, cependant, en tant que général Khalifa Haftar – qui a vécu aux États-Unis d’Amérique pendant plus de 20 ans, rappelez-vous – et son ANL semblent prêts à réunir le pays et à écarter le « gouvernement d’union nationale » soutenu par les États-Unis d’Amérique (EUA) qui s’accroche à la capitale et pas beaucoup plus, Washington est soudainement préoccupé par la vie libyenne? S’il vous plaît!

L’obsession [paranoïaque – MIRASTNEWS] des Etats-Unis d’Amérique de blâmer la Russie pour absolument tout – de l’élection présidentielle de 2016 à apparemment la Libye maintenant – serait ridicule si elle n’était pas aussi destructrice. CNN a même rapporté que des « mercenaires russes soutenant Haftar » auraient abattu un drone des Etats-Unis d’Amérique sur Tripoli la semaine dernière, citant des sources anonymes du Pentagone, bien sûr. Le réseau n’a pas retiré sa plainte, même après que la LNA eut revendiqué sa responsabilité lundi, et a même proposé de coordonner ses opérations avec les États-Unis d’Amérique pour aller de l’avant – ce n’est guère le modus operandi des «Russes».

Tout cela rend les objections de Washington à la prétendue présence russe pour des raisons humanitaires beaucoup trop cyniques à croire. Peur que la Russie puisse établir une base sur le flanc sud de l’OTAN, ou d’une manière ou d’une autre, réparer le fouillis des États-Unis d’Amérique, que je pourrais comprendre, mais le Département d’État ne peut bien sûr pas dire cela à haute voix.

Les préoccupations feintes de Schenker vont dans le même sens que le discours médiatique des Etats-Unis d’Amérique sur la Syrie, où l’intervention russe à l’invitation de Damas a été dénoncée quotidiennement comme un attentat à la bombe à l’exception des hôpitaux, des écoles et des civils – et pas du tout, jamais, des «rebelles modérés» ou des terroristes de l’Etat, soutenus par les États-Unis d’Amérique.

En réalité, alors même que les Etats-Unis d’Amérique et leur « coalition » bombardaient, l’EI avançait sur tous les fronts avant l’arrivée du corps expéditionnaire russe. En quelques mois à peine [après cette intervention salvatrice de la Russie – MIRASTNEWS], les terroristes étaient en pleine retraite et [finalement – MIRASTNEWS] ayant abouti à leur défaite ultime. Le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, [qui a pris le relais après Barack OBAMA – MIRASTNEWS] aime bien se vanter de cela, mais les Syriens savent qui a été le lion [impitoyable dans – MIRASTNEWS] les combats.

Si les troupes russes sont vraiment arrivées en Libye – une affirmation pour laquelle Schenker n’a fourni aucune preuve, remarquez – l’expérience syrienne donne à penser que le pays pauvre pourrait enfin voir la paix dans un avenir prévisible, après des années de [fausse – MIRASTNEWS] « liberté » procurée par les bombes de l’OTAN et les djihadistes locaux. Bien que cela puisse être perçu comme une catastrophe à Foggy Bottom, je comprends tout à fait que les Libyens s’en foutent.

Nebojsa Malic, rédacteur principal chez RT

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT. Les ajouts de MIRASTNEWS sont de Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT