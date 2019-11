Moscou pourrait cesser d’utiliser des armes nucléaires comme force de dissuasion, déclare le commandant des forces de missiles stratégiques russes – Et les Etats-Unis d’Amérique et les autres ?

Image d’archive

Un peu plus tôt, Sergei Karakaev avait déclaré que les forces de missiles stratégiques russes disposaient de plus de 200 systèmes de missiles fixes et mobiles. S’adressant au journal officiel des forces armées russes, Krasnaya Zvezda, Karakaev a déclaré que l’armée russe remplaçait maintenant les derniers systèmes de missiles fabriqués en Union soviétique.

Le commandant des forces de missiles stratégiques russes, le colonel général Sergei Karakaev, a déclaré que Moscou pourrait désormais cesser d’utiliser des armes nucléaires comme force de dissuasion. S’adressant au journal Krasnaya Zvezda, Karakaev a déclaré que les armes nucléaires pourraient également cesser de jouer le rôle le plus important dans la défense de la Russie contre les menaces extérieures. Les forces de missiles stratégiques russes resteront les garants de la sécurité de la Russie jusqu’à ce que les scientifiques proposent de nouveaux types d’armes ou jusqu’à ce que la situation sur la scène politique change.

Auparavant, de hauts responsables de l’armée russe et des hommes politiques, dont le président Poutine, ont souligné l’importance de la triade nucléaire russe. Le Président Poutine a noté que les forces de missiles stratégiques du pays jouent un rôle crucial dans la dissuasion des agresseurs et le maintien de l’équilibre des pouvoirs sur la scène internationale.

La décision prise plus tôt cette année par le président Trump de retirer les États-Unis d’Amérique du traité sur les missiles INF conclu avec la Russie a fait craindre une course aux armements imminente entre Moscou et Washington. Le pacte signé par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev en 1987 interdit les missiles balistiques et de croisière lancés au sol dont la portée est comprise entre 500 et 5 500 kilomètres. Les États-Unis d’Amérique ont invoqué les violations présumées du traité par la Russie comme raison de son retrait – une allégation niée par le Kremlin.

Le ministère russe de la Défense teste avec succès les feux de Topol ICBM

MOSCOU – La Russie a testé avec succès le missile balistique intercontinental Topol (ICBM) depuis le champ de tir de Kapustin Yar dans la région d’Astrakhan, l’ogive a touché l’objectif simulé au Kazakhstan, a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense nationale dans un communiqué.

« Le 28 novembre 2019, un équipage de combat des forces de missiles stratégiques a testé un missile balistique intercontinental Topol dans la chaîne de Kapustin Yar dans la région d’Astrakhan », a annoncé le ministère.

La tête militaire aurait touché la cible simulée dans la chaîne de Sary-Shagan au Kazakhstan.

Le Topol-M est un système de missile balistique intercontinental stratégique mis au point à la fin des années 80 et au début des années 90. Il porte normalement une ogive de 800 kt, qui a un pouvoir destructeur de 800 000 tonnes de TNT – il est 40 fois plus puissant que la bombe atomique qui a explosé au-dessus de Nagasaki, au Japon, en 1945.

