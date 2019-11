« Le modèle néolibéral a échoué »: Tomas Hirsch analyse les changements qui attendent le Chili

© REUTERS / Goran Tomasevic

Croissance économique permanente et l’une des pires distributions de revenus de la planète. C’est ainsi que le député chilien Tomas Hirsch décrit son pays. La cause de la gigantesque mobilisation sociale au Chili « est celle de 30 ans d’abus » et il est maintenant temps d’écouter la voix des citoyens et non un leadership politique discrédité.

Le chef du Parti humaniste du Chili, député du Frente Amplio et candidat à la présidence de la République en 1999 et 2005, Tomas Hirsch, a analysé dans une conversation avec Sputnik la situation complexe dans laquelle se trouve le pays. Selon le responsable politique, le modèle néolibéral « a carrément échoué » au Chili et tous les secteurs de la population exigent de meilleures conditions de vie et des modifications des aspects sociaux, économiques et politico-institutionnels.

Tomas Hirsch, chef du parti humaniste du Chili et député du Frente Amplio

– Comment décririez-vous le moment où le Chili vit ces semaines? Quels sont les facteurs qui ont amené le peuple chilien à descendre dans la rue?

– Ce qui caractérise le Chili ces dernières semaines, c’est une gigantesque mobilisation sociale à laquelle ont participé la grande majorité du pays et tous les secteurs de la population: jeunes, travailleurs, étudiants, femmes, autochtones, pêcheurs, adultes âgés… la mobilisation due à la demande de meilleures conditions de vie, de transformation des aspects sociaux, économiques et politico-institutionnels.

Socialement, la demande fondamentale est liée à de meilleurs salaires et de meilleures pensions ; économiquement, il s’agit essentiellement d’un changement de structure fiscale dans notre pays, qui favorise aujourd’hui les 1% les plus riches dans des conditions absolument différentes de celles du reste de la population; et, en termes politico-institutionnels, la demande fondamentale est de canaliser la condition générée par une assemblée constituante.

Pourquoi cela a-t-il été atteint? Il a été atteint par une société qui a été la société des abus, des inégalités. Pendant trop longtemps, les gens ont persévéré dans l’espoir que cela ferait partie des avantages du développement économique supposé du Chili, mais le Chili est devenu un pays de l’OCDE, un pays à croissance économique permanente. Cependant, avec l’une des pires distributions de revenus sur la planète et cet abus, cette inégalité a évidemment explosé. Les gens ne pouvaient plus le supporter. L’étincelle était une légère augmentation du prix du métro, mais évidemment, la cause n’est pas la suivante, mais plus de 30 ans d’abus.

– Que joue le peuple chilien dans ces manifestations? Et le gouvernement?

– Le peuple joue fondamentalement la possibilité d’un changement économique, politique et social profond et structuré. Le Chili a été le paradigme du modèle néolibéral appliqué dans sa forme la plus brutale et la plus pure. Aujourd’hui, il est démontré que ce modèle, qui a été présenté comme un exemple d’exportation pour le reste du monde, est un modèle qui a complètement échoué, en termes d’amélioration des conditions de vie d’une vaste majorité de Chiliens, même s’il a été merveilleusement bénéfique pour 1% et 5% de la population.

Et le gouvernement joue le dilemme d’essayer de maintenir le modèle qui favorise quelques-uns qui, bien sûr, sont du côté de ce gouvernement de droite ou de la grande majorité. Malheureusement, jusqu’à présent, il a eu le privilège de rester immobile avec son modèle et n’a proposé que de petites variations qui ne sont rien de plus qu’un petit pildorite, un paracétamol, mais cela ne modifie pas structurellement le modèle. C’est pourquoi, jusqu’à présent, chacune des propositions faites par le gouvernement a été si rejetée que, malheureusement, en matière sociale, elles ne sont rien et, en revanche, il applique une politique de violation des droits de Ce fut la plus brutale qui ait été vue dans la démocratie au Chili.

– Quel rôle les forces armées jouent-elles dans ce moment politique?

– Les forces armées au Chili savent très bien que chaque fois qu’elles ont agi, elles l’ont fait contre le peuple. C’est une situation qui remonte au XIXe siècle, au début du XXe siècle, au massacre de Santa María Iquique et à l’affaire la plus dramatique, le coup militaire de 1973.

Après cela, leur premier acte concret a été dans l’état d’urgence que le président Pinera a convoqué. Malheureusement, son action immédiate a de nouveau été immédiate: celle de violations brutales des droits de l’homme. Par conséquent, il est essentiel que les forces armées conservent un rôle étranger à ce conflit, qui est un conflit social et n’est nullement synonyme de sécurité de l’État. Jusqu’à présent, les forces armées elles-mêmes ont préféré éviter d’être appelées. Ce sont plutôt les secteurs civils de droite et d’extrême droite qui voudraient les voir participer à la répression des citoyens.

– Le Parti humaniste du Chili a dressé un acte d’accusation constitutionnel contre Sebastián Pinera pour violation des droits de l’homme. Donnez-nous des détails à ce sujet, le contexte juridique et le fondement de l’accusation. Que comptez-vous réaliser avec cette accusation?

– En tant que député et chef du Parti humaniste, j’ai déposé une accusation constitutionnelle contre Pinera, avec le soutien des députés et des députés des différentes banques et partis d’opposition. C’est donc aujourd’hui une accusation transversale.

Nous l’avons fait, en premier lieu, parce que c’est un impératif éthique: établir clairement pour l’histoire que nous sommes en présence d’un président qui est politiquement responsable du fait qu’au Chili des violations des droits de l’homme ont été commises dans la démocratie. Nous pensons qu’il est très important de laisser l’enregistrement pour l’histoire.

Deuxièmement, nous visons clairement l’approbation de cette accusation constitutionnelle. Nous savons que c’est difficile, nous savons que certains secteurs décident pour le moment de maintenir leur soutien au président en dépit de cette violation des droits de l’homme.

L’accusation elle-même repose sur deux grands chapitres: le premier parle du non-respect par le président de la Constitution et des lois en autorisant des actes contraires aux droits de l’homme établis dans la Constitution et des lois il doit garantir, protéger et protéger les droits fondamentaux des citoyens. Et il y a des centaines de cas de types différents qui démontrent cette violation des droits de l’homme: viols, abus sexuels, torture, disparitions, meurtres, perte des yeux … Enfin, une série d’actions qui reflètent ce premier chapitre.

Et le deuxième chapitre est d’avoir mis en péril l’honneur du pays, l’honneur du pays qu’il était constitutionnellement appelé à défendre. Pourquoi avez-vous mis l’honneur en danger? Parce que de nombreuses organisations internationales et les parlements d’autres pays ont condamné la violation des droits de l’homme au Chili. En outre, la réunion de l’APEC et la COP25 ont dû être retirées du pays. Et bien entendu, cela porte gravement atteinte à l’honneur et à l’intégration de notre pays au concert international.

– Qui a pris l’initiative de réduire les salaires des sénateurs, des députés et des hautes autorités en tant que ministres?

– L’initiative émanait d’un groupe de députés du Frente Amplio, la coalition à laquelle nous appartenons, présentée il y a six ans. Cependant, au cours de ces six années, elle n’a jamais été vue dans la salle d’audience ni dans les commissions. Aucun président de commission, ni de droite, ni de l’ex-nouvelle majorité ni de l’ex-accord, n’a jamais voulu mettre ce projet de loi sur une table afin de réduire notre régime alimentaire de moitié.

Maintenant que cette mobilisation sociale a eu lieu, tout le monde s’est senti obligé de l’appuyer et a rapidement adhéré, cela a été discuté dans notre commission Constitution, législation et justice, il est entré dans la salle et a été approuvé à l’unanimité. Cela me fait très plaisir, mais l’hypocrisie de tant de députés qui depuis des années refusent systématiquement de voir leurs salaires réduits. En outre, ils ont essayé de faire plusieurs manœuvres à la dernière minute pour inclure également les salaires des travailleurs du Congrès, ce que nous avons heureusement réussi à empêcher.

– Y aura-t-il une assemblée constituante pour changer la constitution politique du Chili?

– Ce n’est pas clair. Un accord a été conclu que le Parti humaniste n’a pas signé, parce que c’est un accord que nous considérons comme cupulaire, derrière le mouvement social, sans écouter le mouvement social et non signé par certains députés et sénateurs de partis politiques profondément discrédités. Quoi qu’il en soit, dans cet accord, un plébiscite est établi pour consulter la citoyenneté s’il s’agit d’une nouvelle constitution et deux options se présentent: nous pensons que l’option qui doit prévaloir est celle d’une assemblée constituante pour générer une constitution à partir de la citoyenneté et pas les mêmes dômes politiques qui sont aujourd’hui si discrédités.

– Comment imaginez-vous le scénario de cette Assemblée constituante, notamment en ce qui concerne sa composition sociale?

– Cela dépend beaucoup de la façon dont il est généré. C’est un sujet qui reste ouvert, il est en discussion. Nous proposons qu’il y ait un quota de genre, un quota de peuples autochtones, un vote obligatoire, que les jeunes doivent pouvoir voter à partir de 16 ans. Mais toutes ces questions ne sont pas encore intégrées au tableau technique et, par conséquent, elles devront être combattues afin que nous puissions réellement disposer d’une Assemblée constituante représentative de la réalité du pays. Nous ne voulons pas d’une assemblée constituante d’hommes purs. Nous ne voulons pas d’une assemblée constituante gérontocratique. Nous ne voulons pas d’une assemblée constituante composée uniquement des peuples d’origine. Cela fait donc partie des combats et des problèmes que nous devons résoudre.

– Quels sont les principaux problèmes que cette nouvelle constitution devrait aborder?

– Eh bien, il y a beaucoup de problèmes. Dans la Constitution actuelle, le Chili est érigé en État subsidiaire. Cela signifie que l’État cesse de garantir certains droits et transfère cette responsabilité au secteur privé. Une nouvelle constitution devrait évidemment garantir les droits fondamentaux: santé, logement, éducation, travail, environnement non pollué… ce sont des questions fondamentales.

Deuxièmement, une nouvelle constitution devrait incorporer la question de la reconnaissance des peuples autochtones, devrait indiquer une décentralisation accrue et une décentralisation du pouvoir. Nous aspirons à être un système monocaméral, et non le système bicaméral actuel, à restaurer les ressources fondamentales telles que l’eau, le cuivre et le lithium, qui sont maintenant livrés au monde privé. il y a donc beaucoup de changements, très profonds et importants qu’il serait nécessaire de faire.

– Quel est le rôle des forces armées et de la police dans les changements demandés dans la Constitution?

– C’est aussi un point fondamental. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le rôle, le fonctionnement et les pouvoirs des forces armées et de la police. Les carabiniers restent une force de police militarisée qui est clairement dépassée et, comme l’indique son protocole, cela est démontré par la violation des droits de l’homme qui a eu lieu.

En ce qui concerne les forces armées, elles ont maintenant l’un des niveaux les plus élevés de dépenses en armements en Amérique latine en vertu de la Constitution, selon une formule établie dans la Constitution. Son rôle doit être modifié pour être totalement subordonné au pouvoir civil. Il faut donc tout débat sur le rôle, le fonctionnement, les pouvoirs des forces armées et de la police.

