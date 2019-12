Les prédateurs internes et externes à l’affût ! – Une base légale pour une intervention militaire? Réunion des ministres des Affaires étrangères du TIAR pour accroître la pression sur le Venezuela

Pendant ce temps, à Caracas, ils se mobilisent au cours de cette journée pour rejeter ce mécanisme de défense interaméricaine.

Mardi, les ministres des Affaires étrangères des États parties au Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR) se sont rencontrés à Bogota (Colombie) pour convenir de nouvelles actions contre le Venezuela. Pendant ce temps, le président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) du pays d’Amérique latine, Diosdado Cabello, a appelé à la mobilisation au cours de cette journée pour rejeter le traité susmentionné, le considérant obsolète.

Michael Kozak, sous-secrétaire par intérim du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du département d’État des Etats-Unis d’Amérique, qui participera à la réunion, a déclaré que la réunion de mardi discuterait de « mesures visant à accroître la pression et l’isolement du régime illégitime de (Nicolas) Maduro, afin de mettre un terme à ses effets déstabilisateurs dans la région et de rétablir la démocratie au Venezuela. »

L’Organisation des États américains (OEA), qui a convoqué la réunion, a indiqué que la résolution adoptée le 23 septembre ferait l’objet d’un suivi lors d’une réunion du TIAR à New York (Etats-Unis d’Amérique).

Cette résolution a approuvé l’imposition de sanctions plus lourdes à l’encontre du Venezuela, notamment l’identification de « personnes et entités associées » au gouvernement du président Maduro, qui seraient « impliquées dans des activités illicites de blanchiment d’argent, de trafic de drogue, terrorisme et son financement, et liés aux réseaux transnationaux de criminalité organisée ».

Le président colombien, Ivan Duque, s’entretient avec le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, lors d’une réunion à Washington (États-Unis d’Amérique), le 26 septembre 2019.

Il a également été décidé « d’identifier ou de désigner » des personnes qui exercent ou ont exercé de hautes fonctions dans l’administration de Maduro et qui sont impliquées dans des actes de corruption ou des violations des droits de l’homme; afin « d’utiliser toutes les mesures disponibles pour enquêter, poursuivre, capturer, extrader et punir les responsables ».

Outre la Colombie, des représentants de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido, ainsi que des délégations de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Costa Rica, d’El Salvador, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala, d’Haïti, du Honduras, du Panama, du Paraguay, du Pérou et de la République Dominicaine, Trinité-et-Tobago.

Mobilisation à Caracas

En plus de l’appel de Cabello, Darío Vivas, chef du parti de Chavez, a annoncé mardi qu’il organiserait une marche à Caracas « pour dénoncer au monde l’intention d’agression que l’impérialisme, par l’intermédiaire du gouvernement colombien, a déclenchée avec l’activation du TIAR ».

Le Venezuela a dénoncé comme « illégale » l’activation de ce traité contre le pays. En septembre dernier, après la réunion à New York et l’approbation de la résolution, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d’intervenir sur cette question.

Arreaza a rappelé que l’article 53 de la lettre des Nations Unies stipule que « les mesures de contrainte ne seront pas appliquées dans le cadre d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ».

Est-il possible d’appliquer le TIAR?

Le Venezuela a cessé de faire partie du TIAR en 2012, le dénonçant avec l’Équateur, la Bolivie, Cuba et le Nicaragua. En outre, l’accord a été signé dans le cadre de l’OEA, à partir de laquelle le pays d’Amérique latine a officialisé son départ le 27 avril.

Cependant, le retour à ce traité a été promu en juillet dernier par l’opposition vénézuélienne et certains pays de la région, créant ainsi une sorte de cadre juridique pouvant justifier une action militaire dans le pays d’Amérique latine.

Le TIAR a été signé à Rio de Janeiro (Brésil) en septembre 1947 pour la défense mutuelle interaméricaine dans le contexte du début de la guerre froide. « Les États-Unis d’Amérique l’ont promu pour créer ce cadre institutionnel et juridique qui justifiait finalement l’intervention des Etats-Unis d’Amérique dans les conflits armés dans le reste du continent, surtout s’il était présumé que l’Union soviétique avait une sorte d’ingérence dans ces pays », a déclaré dans une interview à RT Luis Quintana, analyste international.

Pour le spécialiste, d’un point de vue juridique, ce mécanisme n’est pas applicable dans le cas du Venezuela, parce que l’hypothèse de l’appliquer qui établit le traité « est que le Venezuela regroupe un autre pays et que cela n’est pas arrivé. Le Venezuela ne représente une menace militaire ou armée pour aucun acteur international », explique-t-il.

Sur la possibilité d’une intervention au Venezuela, défendue par le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump et l’adversaire vénézuélien Juan Guaido, Quintana estime que « ce serait très grave » en raison « des conséquences que cela pourrait avoir dans leur pays et dans toute la région », mais, à son avis, « il ne fait aucun doute que le TIAR est le plus proche pour servir de justification à une éventuelle opération militaire au Venezuela ».

Enfin, l’analyste international estime que la pression exercée sur le pays d’Amérique latine est principalement due à deux raisons. D’une part, parce que le gouvernement Maduro « représente un défi pour les intérêts hégémoniques des États-Unis d’Amérique dans la région ». De l’autre, le fait que le Venezuela soit « la principale réserve pétrolière du monde », qui concentre les efforts régionaux visant à « renverser » l’exécutif.

Les Etats-Unis d’Amérique imposent de nouvelles sanctions à six navires liés à Petroleos de Venezuela

Un pétrolier entre dans le quai de la raffinerie PDVSA à El Palito, État de Carabobo, en mars 2018. Juan Carlos Hernandez / www.globallookpress.com

Selon une note du département du Trésor, Caracas et La Havane ont évité des sanctions antérieures en « changeant le nom des navires ».

Le département du Trésor des Etats-Unis d’Amérique a annoncé mardi de nouvelles sanctions à l’encontre de Caracas, avec l’introduction de six navires de transport de pétrole brut appartenant à l’État, Petroleos de Venezuela (PDVSA), dans la liste des nationaux spécialement désignés (SDN) du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC).

À cette occasion, les personnes sanctionnées sont le pétrolier sous pavillon panaméen Icarus; et ceux du drapeau vénézuélien Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima et Yare.

Selon une note du département du Trésor, ces navires transportent du brut du Venezuela à Cuba. Ils soulignent que Caracas et La Havane ont évité les précédentes sanctions imposées par les États-Unis d’Amérique en « changeant les noms des bateaux ».

« L’action d’aujourd’hui témoigne davantage de la corruption de l’ancien régime (Nicolas) Maduro dans le secteur pétrolier et des mécanismes utilisés pour acheminer le pétrole vers le régime cubain en échange d’une assistance en matière de sécurité et de renseignement », indique le texte.

Dans leur déclaration, ils ajoutent que « les États-Unis d’Amérique continueront à prendre les mesures nécessaires pour protéger le peuple du Venezuela ». [En réalité pour tenter de capter les gisements des réserves de pétrole du pays et autres ressources naturelles, ainsi que d’autres actifs – MIRASTNEWS].

Sanctions continues

Cette nouvelle sanction est donnée une semaine seulement après que Washington ait classé la Pan American Corporation sur la liste de l’OFAC comme « bien » ou « sous le contrôle » de Cubametales, une entité cubaine sanctionnée par les États-Unis d’Amérique, début juillet et opérant dans le secteur pétrolier vénézuélien.

Le 18 octobre, le Bureau de l’industrie et de la sécurité du département du Trésor des Etats-Unis d’Amérique (BIS) a annoncé de nouvelles sanctions commerciales à l’encontre de Cuba pour son soutien au gouvernement vénézuélien.

Un mois avant, les Etats-Unis d’Amérique ont inclus dans la liste les navires et entités responsables du transport du pétrole du Venezuela à Cuba dans la liste des SDN de l’OFAC. Avec cette mesure contre huit navires et entités, tous les biens et intérêts de leurs biens ont été bloqués et ont interdit aux états-uniens de conclure des accords avec des biens sanctionnés.

Les pays du TIAR approuvent des restrictions de transit et des sanctions financières à l’encontre de responsables vénézuéliens

Luis Jaime Acosta / Reuters

Après la réunion à Bogota, le mécanisme a adopté une résolution en deux points dans le but d’accroître les pressions sur le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Les États qui composent le Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR) ont convenu mardi de nouvelles mesures contre le cabinet du président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui comprennent des mesures de restriction de la mobilité et du transit pour les fonctionnaires.

De même, ils ont convenu d’évaluer la possibilité d’élargir les mécanismes d’échange d’informations avec les États extérieurs au TIAR, qui ont également pris des mesures coercitives contre le gouvernement du président vénézuélien et son environnement, ainsi que la définition des paramètres pour inclure les plus sanctionnés dans une liste « consolidée ».

Mardi, les ministres des Affaires étrangères des États parties au Traité interaméricain d’assistance mutuelle (TIAR) se sont réunis à Bogota (Colombie) pour convenir de nouvelles actions contre le Venezuela. Pendant ce temps, le président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) du pays d’Amérique latine, Diosdado Cabello, a appelé à la mobilisation au cours de cette journée pour rejeter le traité susmentionné, le considérant obsolète.

La veille, Michael Kozak, sous-secrétaire par intérim du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du département d’État des Etats-Unis d’Amérique, avait déclaré que la réunion de mardi discuterait de « mesures visant à accroître la pression et l’isolement du régime illégitime de (Nicolas) Maduro, afin de mettre fin à ses effets déstabilisateurs dans la région et de rétablir la ‘démocratie’ au Venezuela. »

L’Organisation des États américains (OEA), qui a convoqué la réunion, a indiqué que la résolution adoptée le 23 septembre ferait l’objet d’un suivi lors d’une réunion du TIAR à New York (États-Unis d’Amérique).

Cette résolution a approuvé l’imposition de sanctions plus lourdes à l’encontre du Venezuela, notamment l’identification de « personnes et entités associées » au gouvernement du président Maduro, qui seraient « impliquées dans des activités illicites de blanchiment d’argent, de trafic de drogue, terrorisme et son financement, et liés aux réseaux transnationaux de criminalité organisée ». [Remarquez que certains pays comme la Colombie ont une grande notoriété connue pour leurs prouesses dans le trafic de drogue à l’instar du Cartel de Medellin de l’ancien trafiquant Pablo Escobar – MIRASTNEWS].

Plus d’informations, sous peu.

Vidéo: le frère colombien du roi de la drogue, Escobar, dévoile son smartphone pliable pour «battre Apple»

© Photo: YouTube / Escobar Inc official

Roberto Escobar, le frère du célèbre trafiquant de drogue colombien décédé Pablo Escobar – qui a dirigé le Cartel de Medellin et est mort par balle lors d’une descente de police en 1993 – a lancé la vente d’un téléphone pliable dans le but de « battre Apple ».

Le smartphone Escobar Fold 1, du nom du défunt trafiquant de la drogue, aurait été conçu aux États-Unis d’Amérique et assemblé à Hong Kong. La production initiale en était limitée à 100 000 exemplaires. Le nouveau gadget comprend un appareil photo de 16 mégapixels et de 20 mégapixels, ainsi que deux écrans AMOLED de 7,8 pouces. Il comprend également un scanner d’empreintes digitales, un haut-parleur, un éditeur de documents, un son HD et une suppression du bruit.

« J’ai fabriqué l’un des premiers smartphones pliables au monde. Grâce à une production efficace et à aucun accord spécial avec les détaillants, nous avons pu réduire les coûts par rapport à ceux d’autres fabricants. […] L’Escobar Fold 1 est le meilleur smartphone dans le monde en ce moment », a déclaré l’entrepreneur colombien, cité par le Daily Mail.

Selon le frère du tristement célèbre pilier de la drogue, l’objectif est d’attirer les fans d’iOS avec son prix relativement bas pour un nouveau smartphone basé sur Android qui se transforme en tablette – avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Series – au prix de 349 $ pour finalement « battre Apple » avec un tout nouveau téléphone « incassable ». Escobar, un ancien comptable et cofondateur du Cartel de Medellin, un centre narcotrafique, a annoncé son intention de déposer un recours collectif de 30 millions de dollars contre Apple, que l’homme d’affaires prétend est « entrain d’escroquer ses clients« .

Le club des corrompus ? Des allégations de corruption font vaciller Juan Guaido

© AP Photo / Ariana Cubillos

Les liens entre plusieurs députés et un complot de corruption lié au programme alimentaire subventionné placent le chef de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido, dans une situation délicate.

Le groupe de députés en question a défendu l’homme d’affaires colombien Carlos Lizcano, propriétaire de Salva Foods, devant les poursuites de la Colombie, des États-Unis d’Amérique et de la Belgique. Selon une enquête du portail vénézuélien Armando.info, cette société gère les magasins des comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP), le programme alimentaire subventionné par Nicolas Maduro.

Selon l’enquête menée par le portail, les députés suivants ont été impliqués dans le complot de corruption du CLAP.

Luis Parra, José Brito et Conrado Pérez Linares, de la fête Primera Justicia;

Adolfo Superlano, expulsé de la fête Let’s Change le 11 novembre;

Richard Arteaga et Guillermo Luces, du parti de la volonté populaire;

Chaim Bucaram et William Barrientos du parti Un Nuevo Tiempo;

Héctor Varga de Progressive Advanced.

La plupart de ces députés sont membres de la Commission du contrôleur du Parlement, ce qui explique pourquoi les nouvelles révélations concernent également Juan Guaido.

En réponse aux accusations, le chef de l’opposition vénézuélienne a annoncé que les députés étaient suspendus et qu’une enquête indépendante avait été ouverte.

« Nous ne permettrons à la corruption de personne de nuire à ce qu’il a tant coûté de construire », a déclaré Guaido.

De leur côté, les partis politiques respectifs dont les députés étaient impliqués les ont également suspendus.

Une tempête entre l’opposition?

L’enquête sur les complots de corruption des membres de la Commission du contrôleur du Parlement n’est pas le seul obstacle sur le chemin de Juan Guaido. Ainsi, le 27 novembre, le chef de l’opposition a limogé son ambassadeur de Colombie, Calderon Berti. Le diplomate a déclaré qu’il y avait eu des irrégularités dans les fonds destinés à l’entrée de l’aide humanitaire en Colombie.

Les autorités colombiennes ont déjà enquêté sur ces irrégularités, ce qui a entraîné la démission de Freddy Superlano en tant que président du Comité de contrôle afin de ne pas s’immiscer dans les enquêtes. Tout cela se passe dans le cadre du renouvellement des dirigeants du Parlement prévu pour le 5 janvier 2020.

Cette position évolue d’un commun accord entre les partis politiques depuis 2016 et Juan Guaido avait prévu de se mettre à la tête du Parlement pour une année supplémentaire, la dernière autorisée par la loi. Cependant, ces projets pourraient être menacés par les dernières occurrences et l’exil d’une vingtaine de députés du Venezuela.

Pour sa part, Juan Guaido ne semble pas perdre d’optimisme dans ses déclarations sur la situation dans l’opposition.

« Nous ne serons pas en proie à un processus de corruption et de complot qui a trait au 5 janvier. Ils ne réussiront pas. Nous maintiendrons l’union, l’unité pour faire respecter le peuple du Venezuela. Il n’a ni gagné ni voulu gagner la corruption », a déclaré le politicien.

Plusieurs marines des États-Unis d’Amérique plaident coupables à des accusations de traite des êtres humains, de drogue et d’armes

Au total, six Marines arrêtés lors d’une arrestation massive au début de l’année ont plaidé coupables et plus d’une douzaine ont soumis des accords préliminaires relatifs à leurs affaires distinctes, allant de l’accusation de distribution de drogue à la traite des êtres humains.

Avec l’aide des dirigeants des Marines des Etats-Unis d’Amérique du 1er Bataillon, du 5ème Régiment de marine et de la 1ère Division de Marine, des dizaines d’agents du Service des enquêtes criminelles de la marine (NCIS) se sont rendus dans la section Camp San Mateo du camp de base du Corps de la Marine, Pendleton, dans le comté de San Diego, en Californie, en juillet pour arrêter plusieurs membres des forces armées accusés de divers crimes.

L’arrestation en masse, filmée puis relâchée par le Bureau de communication du Marine Corps des États-Unis d’Amérique, ne concernait pas tous les individus attachés aux enquêtes de l’armée et de plus en plus de Marines du bataillon ont été arrêtés, ce qui porte à 23 le nombre de procès.

Parmi les personnes accusées de diverses combinaisons de distribution de drogue, d’armes et de trafic d’êtres humains, au moins six des Marines ont plaidé coupable et 13 des Marines ont «soumis et approuvé des accords préalables au procès», a révélé James LaPorta de Newsweek dans un post publié mardi sur Twitter.

Dans la plupart des cas, les accords préalables au procès concernent des négociations de plaidoyers en échange de la clémence de la peine prononcée par un tribunal.

Les quatre Marines restants n’ont pas encore été jugés.

Le mois dernier, le juge marin, le colonel Stephen Keane, a déclaré aux procureurs que la bataille du 25 juillet contre les accusations d’influence de commandement (ou de punition illégale sans procès) manifestée par les dirigeants du service militaire aurait été rude. Des témoins du bataillon présents lors de l’arrestation massive ont également déclaré que les personnes détenues par les autorités du NCIS étaient qualifiées de «cancer» et de «mauvais Marines».

On ne sait pas quelle décision a été prise à ce sujet, car les documents des tribunaux militaires n’ont pas été rendus publics.

Cette mise à jour intervient après qu’un autre membre des forces armées de la 1re Division de la Marine ait été arrêté et placé en détention le 2 décembre vers 1 h 30, heure locale, par le service des douanes des Etats-Unis d’Amérique et de la protection des frontières, soupçonné d’«avoir amené des immigrants sans papiers à la Port d’entrée de San Ysidro», a rapporté mercredi Fox 5, citant les autorités. La déclaration du Marine Corps a ensuite souligné que le Marine ne faisait pas partie de la Mission de soutien à la frontière du Sud-Ouest.

