L’OTAN à 70 ans: les zombies sclérosés et bureaucratiques devraient être mis à la retraite

Soixante-dix est normalement considéré comme un âge avancé où les gens devraient prendre leur retraite. L’alliance de l’OTAN, qui se réunit à Londres pour fêter son anniversaire, aurait dû prendre sa retraite il y a longtemps.

Le président français, qui a déclaré à l’économiste début novembre que l’OTAN était une « mort cérébrale », semble déterminé à sortir l’alliance et ses membres du coma collectif. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Paris le 28 novembre, Macron a tenté d’injecter une grande dose de réalisme et de clarté dans un organisme qui, il y a quelques années, était devenu un zombie sclérotique et bureaucratique.

La thérapie de choc de Macron consiste à poser la question qui, selon le théoricien politique allemand Carl Schmitt (bien que Macron ne l’ait pas cité), constitue l’essence même de la politique elle-même: « Qui est l’ennemi? » Sans réponse à cette question, une alliance militaire n’a aucune utilité. Le fait qu’Emmanuel Macron ait dû poser la question montre à quel point l’OTAN a perdu le complot; sur le théâtre de l’absurde, l’alliance atlantique est un personnage à la recherche d’un auteur.

Dans ses concepts stratégiques officiels de 1999 et 2010, l’OTAN recense tant de menaces qu’on dirait Porcinet dans Winnie l’Ourson, effrayé de tout… du terrorisme; le piratage; violence ethnique; réforme économique inadéquate; menaces sur l’approvisionnement en énergie; prolifération des armes; Trafic de drogue; cyber-attaques; armes laser; guerre électronique; risques pour la santé; changement climatique; «instabilité» même indéterminée. Pourtant, le mot «ennemi» n’est nulle part dans la montagne de défis que l’OTAN affirme à laquelle il est confronté.

Après avoir posé cette question fondamentale, Macron a alors répondu à la question. Est-ce que l’ennemi est la Russie? Non, c’est la Chine? Non, l’ennemi, a-t-il dit, c’est le terrorisme. En disant que l’ennemi n’est pas la Russie, Macron rompt radicalement avec les choix politiques imposés à l’alliance par la Pologne, les États baltes et, surtout, «l’État profond» à Washington, une expression trompeuse car aux Etats-Unis d’Amérique, toute opposition à un rapprochement trumpien avec Moscou provient de l’État en général, c’est-à-dire du Congrès, des forces armées, du département d’Etat, etc., et pas seulement de la CIA ou d’autres services secrets.

Ces factions sont déterminées à désigner la Russie comme ennemi, ce que le Parlement européen a fait en mars, en décidant que le partenariat entre l’UE et la Russie était terminé.

Cependant, Macron a essayé de rappeler à tous ce que l’OTAN avait été créée pour faire en premier lieu: maintenir la paix en Europe. Il a insisté, sans aucun doute pour hurler de la protestation de Varsovie, que la paix en Europe nécessite un dialogue avec la Russie. Bien sûr, il a assuré à tous que son dialogue serait «lucide, robuste et exigeant», mais les Polonais ne veulent aucun dialogue. En effet, certains hommes politiques polonais – des membres du Parlement européen, par exemple – ont décrit Macron comme «l’idiot utile» de Poutine, qui en a même appelé.

Au cœur de cette opposition, Macron a identifié les deux principales menaces à la paix en Europe, menaces qui devraient être évidentes pour quiconque. Le premier est la crise en Ukraine, le second est la dénonciation par les États-Unis d’Amérique du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, à savoir des missiles russes et états-uniens dirigés contre l’Europe. Macron a déclaré à juste titre qu’il était intolérable qu’un problème aussi crucial de la sécurité européenne ne soit pas entre les mains des Européens. C’est la raison pour laquelle il a non seulement appelé au dialogue avec la Russie, mais en a entamé un. Macron a répondu à une lettre de Poutine suggérant un moratoire sur ces missiles et a publié la réponse, alors que d’autres pays avaient déclaré que l’initiative russe devrait être simplement jetée à la poubelle.

Cela fait des mois que je soutiens que la décision des États-Unis d’Amérique de dénoncer le traité INF est un développement très important auquel les médias n’ont pas accordé une attention suffisante, contrairement à Macron. Dans les années 1970 et 1980, le mouvement pour la paix a mené une campagne vigoureuse en Europe occidentale contre ces «euromissiles» lorsque les Américains les ont déployés. Aujourd’hui, le désarmement est moins criard, tant la population a été profondément convaincue de la menace russe par une propagande incessante. Il n’est pas nécessaire de dire que la situation est très dangereuse, mais c’est le cas.

Malheureusement, bien que Macron ait posé les bonnes questions et donné les bonnes réponses à certaines d’entre elles, il a certainement tort sur un point. Le terrorisme est en effet la principale menace pour les États de l’Europe occidentale, mais l’OTAN n’est absolument pas l’organe pour le traiter. Comme le montrent les événements survenus sur le pont de Londres le 29 novembre, à l’instar des meurtres perpétrés le 3 octobre dans la préfecture de police de l’Île de la Cité, dans le centre de Paris, il suffit d’un couteau de cuisine pour commettre un attentat terroriste.

L’OTAN est une gigantesque alliance de chars, de bombes nucléaires, d’armées, d’avions, de navires et de sous-marins. Ce qui est totalement inutile face à un terroriste individuel. Les seules choses qui peuvent faire face à cette menace sont le renseignement national, la politique nationale et la police nationale. Aucune de celles-ci ne peut être réalisée par une organisation internationale car ce sont des mesures qui doivent être mises en œuvre au plus près du problème initial pour être couronnées de succès.

Si Macron parvient à établir de nouvelles relations avec la Russie sur l’Ukraine et le désarmement nucléaire, il aura fait sa part pour la paix en Europe. Mais s’il réussit à amener l’OTAN à se concentrer sur le «terrorisme», on peut s’attendre à dix autres années de gaufre bureaucratique dénuée de sens alors que des innocents continuent de se vider de leur sang dans les rues européennes.

L’expansion de l’OTAN vers les frontières russes est «une des menaces potentielles» pour nous mais Moscou est prête à parler – Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que le rapprochement des frontières de l’OTAN avec les frontières du pays constituait une menace pour le pays, alors que l’alliance continue de renforcer la puissance militaire et cite Moscou comme une menace.

S’exprimant mardi lors d’un événement sur la défense, M. Poutine a déclaré que la façon de penser dépassée de l’OTAN, « centrée sur les blocs », ne pouvait servir de « bon instrument pour prendre des décisions efficaces » dans le monde d’aujourd’hui.

Le président commentait le sommet de l’OTAN, actuellement en cours à Londres, où les membres du bloc se sont réunis pour fêter leurs 70 ans.

Aujourd’hui, nous devons tenir compte du fait que l’élargissement de l’OTAN et le développement de ses infrastructures militaires près de nos frontières sont l’une des menaces potentielles pour la sécurité de notre pays.

Le dirigeant russe a déclaré que l’alliance dirigée par les États-Unis d’Amérique n’avait pas cessé d’admettre de nouveaux États membres, même après la fin de la guerre froide avec la dissolution de l’URSS.

Comme on le sait, l’Union soviétique n’existe plus, pas plus que le bloc militaire du Pacte de Varsovie, créé [par l’URSS et ses alliés en Europe de l’Est] en réaction à la création de l’OTAN. Mais non seulement l’OTAN continue d’exister, mais elle continue à se développer.

Le dirigeant russe a toutefois souligné que Moscou, comme elle l’avait fait par le passé, reste prête à collaborer avec l’OTAN pour résoudre les « défis actuels », tels que le terrorisme, les conflits armés locaux et la prolifération des armes de destruction massive.

Le bloc militaire occidental a accueilli 13 nouveaux membres depuis la fin de la guerre froide, dont un certain nombre d’anciens États socialistes. Moscou s’oppose farouchement à ce mouvement depuis les années 1990, insistant sur le fait que l’expansion de l’alliance compromet sa sécurité et crée des tensions en Europe.

Bien que bénéficiant d’une croissance, l’alliance a récemment connu des problèmes internes croissants et des tensions croissantes entre ses membres. Avant le sommet anniversaire, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’alliance connaissait une «mort cérébrale», tout en exprimant des doutes sur l’engagement de Washington dans le bloc. Le président français a des raisons de croire que son homologue états-unien Donald Trump a attaqué à plusieurs reprises les États membres de l’OTAN pour ne pas avoir payé leur « juste part » pour la défense collective et la « protection » de Washington.

La remarque sur la « mort cérébrale » a provoqué la colère de nombreux membres de l’OTAN, qui ont insisté sur le fait que l’alliance était vivante et vigoureuse. La Turquie – qui compte la deuxième armée en importance au sein du bloc – a particulièrement critiqué Macron, l’accusant de « soutenir le terrorisme ».

Ankara a pour sa part de nouveaux problèmes avec l’OTAN, refusant de signer un nouveau plan de défense pour les pays baltes et la Pologne, et exigeant le soutien «inconditionnel» du bloc à son opération contre les milices dirigées par les Kurdes de Syrie. L’offensive avait déjà été condamnée à une écrasante majorité par d’autres États membres du bloc.

