© REUTERS / David Mercado

Des chercheurs latino-américains et européens ont construit une carte qui montre à quel point un réseau d’agences gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique, de sociétés privées, de fondations, d’organisations non gouvernementales et des médias a été «indispensable» pour faire sortir Evo Morales du pouvoir. Sputnik s’est entretenu avec l’une de ses créatrices, Silviana Romano.

Diplômée en histoire et en communication, Romano est docteur en sciences politiques et a consacré ses dernières années aux relations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Amérique latine, « avec un accent particulier sur les questions de guerre psychologique », a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec Sputnik.

La chercheuse a créé la carte avec Tamara Lajtman, une Brésilienne basée à l’Université de Buenos Aires (Argentine), Aníbal García Fernandez, un Mexicain formé à l’Université nationale du Mexique (UNAM) et Arantxa Tirado, formée à Barcelone, qui ont en commun ont pris, à un moment donné, des cours à l’UNAM.

« L’équipe a commencé à s’intéresser aux relations entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Amérique latine, mais il y a un an, elle a été reformulée pour inclure d’autres puissances telles que la Russie et la Chine, qui contestent les intérêts des États-Unis d’Amérique », a expliqué Romano.

Avant le changement de pouvoir du gouvernement du Mouvement pour le socialisme (MAS) en Bolivie, dirigé par Evo Morales, qui avait provoqué son exil au Mexique – et celui d’autres membres de son gouvernement – l’équipe avait présenté son analyse géopolitique de cet événement sous la forme d’une carte du pouvoir publiée par le Centre stratégique latino-américain de géopolitique (CELAG) dans un rapport intitulé « Les États-Unis d’Amérique et la construction du coup d’État en Bolivie ».

Silvina Romero a partagé avec Spoutnik des indices pour lire cette carte.

© Photo: Centre stratégique latino-américain de géopolitique (CELAG)

Infographie montrant le réseau électrique derrière le coup d’État en Bolivie (cliquer pour agrandir)

Qu’est-ce qu’une carte de puissance?

« On parle toujours d’impérialisme et de domination, mais les gens ignorent cette position parce qu’ils disent qu’ils manquent de preuves. Le réseau ou la carte du pouvoir est un moyen de matérialiser et de synthétiser son fonctionnement », a expliqué le médecin. .

Romano a souligné comment, dans le cas de la Bolivie, le rapprochement des intérêts entre les agences gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique et les sociétés transnationales est confirmé, partagés par les fonctionnaires par le biais de mécanismes tels que la porte tournante, qui permettent le passage de la sphère publique à la sphère privée; et l’institutionnalisation politique des techniques de marché telles que le lobby.

Le docteur en sciences politiques a ajouté dans son analyse un mécanisme décrit dans les années 1980 par des théoriciens de la communication qui inclut les médias dans ce schéma.

« Le concept de « consentement de fabrication » est issu des travaux d’Edward Herman et de Noam Chomsky intitulé Les Gardiens de la liberté, un livre de 1988 et les idées sur » le réseau « ont été apportées par Armand Mattelart avec ses études sur l’économie politique de la communication critique, mais comme ils ne sont pas des auteurs postmodernes, ils ont été oubliés », a déclaré Romero, qui a souligné la pertinence de ces cadres théoriques pour comprendre la réalité actuelle de l’Amérique latine.

« Quand il y a ces relations asymétriques, là où il y a des endroits qui ont des outils pour générer un discours qui a une force réelle pour le nombre de fois qu’il se répète, pour la façon dont il est écrasé sur les réseaux sociaux et ne laisse aucune place à l’opinion contraire », ayant expliqué que nous pouvons voir ce mécanisme de création de consensus en fonctionnement qui, selon cette étude, est financé et dirigé de manière exogène vers les pays et peut être appliqué à la crise actuelle en Bolivie.

« Cette carte du pouvoir du coup d’Etat en Bolivie montre le lien entre trajectoires locales, régionales, transnationales et personnelles. C’est un travail de type sociologique et permet dans ce cas de comprendre un pourcentage minimum, un peu partie de la façon dont ces institutions liées au les droits locaux et transnationaux quand ils ne sont pas d’accord sur la dérive politique et économique d’un gouvernement », a déclaré le co-auteur.

Une histoire de coup d’Etat: le cas bolivien et ses principaux acteurs

Romano est un spécialiste de ce type de coup. Le premier dans l’histoire a été celui qui a renversé Jacobo Árbenz de la présidence guatémaltèque en 1954.

« Quand on parle de pouvoir, on parle de prise de décision pour convaincre sur le plan idéologique et favoriser sa reproduction, en la finançant en termes matériels », a-t-il expliqué.

La carte a été construite suivant les schémas de financement de deux instances gouvernementales des États-Unis d’Amérique, telles que l’Agence pour le développement international, qui finance à son tour la Fondation nationale pour la démocratie, organe « lié depuis sa création au cours de la décennie. de 1980 au financement de la contre-insurrection » et cela apparaît maintenant derrière des organisations clés dans la promotion du coup d’Etat contre Evo Morales, selon l’enquête.

« La NED n’a pas autant contribué avec de l’argent, mais avec l’approbation de ses lignes de travail et de sa projection internationale », a déclaré Romano. « Ce réseau comprend des fondations et des ONG, ainsi que des liens avec des groupes de réflexion américains qui ont généré un « avis d’expert » sur Evo Morales au cours des deux ou trois dernières années, affirmant que, si l’économie se portait bien, la Bolivie avait un problème. avec la démocratie », a déclaré Romano.

Le problème identifié par les tanks américains était que « la démocratie bolivienne était autoritaire, qu’elle n’était pas normale et qu’il était fort probable que lors des élections de 2019, il y aurait un scénario de déstabilisation et de violence si ce n’était le cas. J’allais au deuxième tour », a déclaré Romano.

C’est-à-dire qu’ils ont anticipé le scénario que nous voyons maintenant matérialisé auparavant. « Ils l’avaient déjà écrit à l’époque. Maintenant, était-ce un scénario probable ou souhaitable? Comme c’était souhaitable, ils ont cherché à le générer avec ces projections », a-t-il expliqué.

Selon les chercheurs, le NED finance directement l’Agence nationale de la presse bolivienne et la New Democracy Foundation, fondées par le sénateur de l’Unité démocratique par le département de Santa Cruz, Oscar Ortiz Antelo, opposant au MAS.

Nueva Democracia est quant à elle membre du réseau Atlas, identifié par Romano comme une organisation créée dans les années 1980 par les conservateurs américains pour « promouvoir des marchés libres et des valeurs libérales, selon leur propre site web », a-t-il déclaré.

Le réseau Atlas est lié à d’autres processus de déstabilisation récents en Amérique latine par le biais d’autres membres tels que Students for Liberty au Brésil et au Honduras avec Eleutera.

« Ils n’arrivent pas en disant qu’ils vont renverser le gouvernement, mais pour entamer des cours de formation pour les jeunes dirigeants, à la démocratie et aux droits de l’homme. Ensuite, un discours reproduit est reproduit, centre de la reproduction de l’idéologie hégémonique », a déclaré le chercheur. Silvina Romano à Spoutnik.

Le troisième élément est le média, qui choisit les sources qui reproduisent ce discours.

« Un acteur clé en Bolivie est Raúl Penaranda, lié à l’affaire Zapata, qui a faussement dénoncé un fils non reconnu à Evo Morales. Cela a eu un impact sur l’issue du référendum car il a mis en doute la qualité morale d’Evo et ils savaient qu’il se rendait être comme ça », a déclaré Romano.

Le chercheur a expliqué que Penaranda avait fondé l’agence de presse Fides – liée à l’Eglise – et avait également évoqué le dialogue interaméricain, « l’un des plus importants penseurs de l’Amérique latine », dirigé par Michael Shifter, participant à la NED depuis sa création.

« C’est-à-dire que ce sont des gens dont la trajectoire va entre le gouvernement et le secteur privé dans une porte tournante qui les fait partager certains intérêts, certaines pratiques et façons de faire les choses », a-t-il expliqué.

Parmi les ONG financées ou guidées par ce programme étranger, elles n’en ont placé qu’une: Ríos de Pie ou Standing Rivers, dirigée par Jhanisse Vaca Daza, une ONG qui a acquis une visibilité en dénonçant le fait qu’Evo Morales avait la responsabilité de ne pas avoir accepté l’aide étrangère avant l’incendie du bâtiment d’Amazon

« Standing Rivers est une ONG liée à la Fondation norvégienne des droits de l’homme, qui regroupe des personnages d’extrême droite et des programmes islamophobes, mais qui a de grandes répercussions sur les grands médias tels que CNN, Forbes ou Fox », a déclaré Romano.

« En outre, Jhanisse Vaca Daza était présent lors de la répudiation d’Evo Morales lorsqu’il a pris la parole publiquement à l’UNAM il y a quelques jours », a-t-il ajouté. « Ce qui n’est pas compris, c’est que les ONG sont venues combler le vide laissé par l’État dans tout ce qui concerne le bien-être socio-économique et la justice sociale », a déclaré la source.

Ce qui est inquiétant, selon Romano, est que ces organisations et ces fiducies qui étaient auparavant liées à l’USAID et à la NED « se sont ultérieurement révélées être des espaces de formation politique de l’opposition aux gouvernements de l’époque », a-t-il déclaré.

« Partout dans le monde est considéré comme une intervention et c’est une affaire qui doit être judiciaire. Vous ne pouvez pas aller dans un autre pays haranguer contre le gouvernement du jour parce que vous le voulez. Mais cela arrive tout le temps », a-t-il conclu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News