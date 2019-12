EN DIRECT: Des émeutes à Paris lors de la grève nationale contre la réforme des retraites qui paralyse la France

Image d’archives

Environ 90% des trains à grande vitesse qui devaient circuler ce jeudi ont été annulés, 10 des 16 lignes du métro parisien ont été fermées et des centaines de vols ont été annulés.

La France est jeudi une journée de grève générale contre la réforme du système de retraite promue par le gouvernement du président Emmanuel Macron, qui touche différents secteurs, notamment les transports et l’éducation.

Pour cette journée, environ 90% des trains à grande vitesse qui devaient circuler ont été annulés, 10 des 16 lignes du métro parisien se sont réveillées, des centaines de vols ont été annulés et la plupart des écoles et collèges n’ont pas ouvert leurs portes, selon les Rapports AFP.

Marseille, Lille, Bordeaux, Nice et Strasbourg ont également connu une réduction des transports en commun. Pour cette journée, 250 rassemblements ont été annoncés dans différentes villes du pays. À Paris, les autorités ont déployé 6 000 policiers pour éviter des troubles et, à ce jour, plus de 60 personnes ont été arrêtées lors de manifestations dans la capitale.

Le déclencheur de cette grève générale est la réforme du système de retraite gouvernemental, qui vise à éliminer les 42 régimes spéciaux existants et à accorder des privilèges à certaines catégories professionnelles. Au lieu de cela, un système unique serait établi dans lequel tous les travailleurs bénéficieront des mêmes droits s’ils perçoivent une pension une fois à la retraite.

Pour le gouvernement, il s’agit d’un système « plus juste et plus simple » dans lequel « chaque euro cité donnera à chacun les mêmes droits ». Mais les syndicats craignent au contraire que le nouveau système retarde la retraite, actuellement à 62 ans, et abaisse le niveau des retraites.

La police annonce 806.000 manifestants dans toute la France, la CGT 1,5 million pour ce 5 décembre

Les manifestations qui se sont déroulées ce jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites ont réuni à travers la France 806.000 personnes, a annoncé le ministère de l’Intérieur, alors que BFM TV qui s’y référait précédemment, avait parlé de 700.000 manifestants. De son côté, la CGT avance le chiffre de 1,5 million de personnes.

Le 5 décembre, jour de grève générale, le ministère de l’Intérieur a comptabilisé au total 806.000 manifestants contre la réforme des retraites dans de nombreuses villes françaises. Pour rappel, BFM TV, citant cette même institution, avait donné plus tôt le chiffre de 700.000 personnes.

Pour sa part, la CGT salue dans un communiqué «une première étape réussie de la mobilisation sociale» et parle de 1,5 million de manifestants répartis sur plus de 250 manifestations.

Concernant Paris, le ministère de l’Intérieur fait état de 65.000 personnes tandis que le cabinet indépendant Occurrence a comptabilisé 40.500 manifestants entre 13h40 et 18 heures. En revanche, la CGT affirme que 250.000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites dans la capitale française.

Dans le même temps, le syndicat France Police – Policiers en colère a dénombré au moins un million de manifestants partout en France.

Source: Sputnik News – France