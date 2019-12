La «colombianisation» alarmante de la politique en Amérique latine

CC0 / Unsplash

Les événements politiques de ces dernières années ont révélé une caractéristique nouvelle de la démocratie représentative, qui, étant intrinsèquement inhérente à celle-ci, a été rendue publique et brevetée récemment: il s’agit de l’alliance crime-classe politique qui est une nécessité de soutien du modèle et du système.

En Amérique latine, on pourrait appeler ce processus la colombianisation de la politique.

Cette stratégie était en vigueur à la fin de la guerre froide. L’ennemi communiste a disparu, l’empire doit en créer un nouveau qui justifierait sa présence militaire permanente dans la région. Il a défini que les nouveaux ennemis seraient le trafic de drogue et l’immigration illégale.

Parmi eux, il a impliqué les institutions armées et de police des pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans une confrontation présumée avec ces forces hostiles. Ainsi, il a plaidé en faveur de la préparation et de la formation de ces institutions sous son égide. Parallèlement, il a continué d’installer des bases militaires, même s’il a souvent mis l’accent sur des alliances avec des organismes de sécurité afin de contourner les lois locales.

À l’unisson, leurs propres agences: la DEA, le Pentagone, la CIA, l’AID, entre autres, couvertes par le centre d’hébergement fourni par les médias, agissaient en toute impunité, régulant le flux de drogue et les migrants en fonction de leurs intérêts.

Bien qu’ils aient crié et vociféré l’un contre l’autre, la vérité est qu’ils en ont besoin: que les migrants fassent des emplois mal rémunérés que les états-uniens ne veulent pas faire. Sous le glaive de Damoclès, qui signifie la possibilité d’une expulsion du territoire des Etats-Unis d’Amérique, les immigrants sont disposés à tout faire pour rester dans le pays, permettant au gouvernement d’admettre la présence de main-d’œuvre bon marché en fonction des besoins des entreprises qui, de cette manière et avec des coûts de production inférieurs. En outre, les plus jeunes sont utilisés comme chair à canon au service des forces armées états-uniennes envahissantes dans des dizaines de pays à travers le monde, en leur promettant d’obtenir à leur retour leur résidence et leur citoyenneté.

Pour sa part, le médicament a une double utilité:

En tant que ressource monétaire pour soutenir le fonctionnement du système, sachant que s’il cessait de le traverser, un choc financier d’une ampleur incalculable se produirait. À cet égard, et à la fin des années 80, selon des chiffres – très difficiles à vérifier – publiés par l’Institut national de lutte contre l’abus des drogues aux États-Unis d’Amérique (NIDA), le produit de la vente annuelle de drogues s’élevait à 110 milliards de dollars. Bien que si l’on ajoutait les coûts de production, de transport et de distribution à la majeure partie, ce chiffre atteignait 260 milliards, ce qui représenterait le produit total de l’industrie de la drogue. Même lorsque les sept nations les plus puissantes du monde ont créé le Groupe d’action financière sur les pays des Caraïbes (CFATF) afin d’enquêter sur la légitimation du capital dans la région où l’essentiel du financement du blanchiment de la drogue était censé être concentré, il a été découvert que Tout l’argent qui est blanchi dans le monde, seulement 8,3% est gagné dans cette région. La deuxième utilisation de la drogue est – littéralement – en tant que stupéfiant. Si l’on prend en compte que la consommation aux États-Unis d’Amérique atteint 37% de la population selon NIDA – un chiffre approuvé par la société Gallup et fixé à 40% -, la dépendance rend les jeunes paralysés, stupéfaits et incapables de promouvoir ou participer à des actions qui remettent en cause le système. Au contraire, comme souhaité, ils restent soumis au contrôle et à la gestion d’intérêts particuliers et de secteurs qui ne pensent pas au bien de la société.

Le journaliste mexicain J. Jesus Esquivel, dans l’introduction de son livre Los narcos gringos, affirme que « ce qui est clair et accepté par les mêmes autorités fédérales de ce pays [États-Unis d’Amérique], c’est qu’il semble impossible de mettre fin au problème du trafic de drogue car la faiblesse de ses citoyens pour la drogue n’a pas de limite ni de fin. »

De cette manière, la DEA, le plus grand cartel de trafic de drogue au monde, s’est consacrée à attaquer l’offre à la source, alors que la demande croissante aux États-Unis d’Amérique n’a jamais été combattue. À l’exception du gouvernement Ronald Reagan, aucun autre président ne s’est inquiété de mener une campagne nationale de prévention de la consommation de drogue. Et il l’a fait, car sa fille Patti Davis était une toxicomane à l’amphétamine et à la cocaïne.

En 1986, le Congrès des États-Unis d’Amérique a approuvé le processus de certification de la lutte contre la drogue. Il a ainsi établi une distinction entre les bons et les mauvais narcos. Ces derniers sont ceux qui devraient être persécutés. Ainsi, la DEA a établi des contacts avec les cartels et, en outre, avec les responsables politiques qui devaient développer des projets et des programmes de lutte contre la traite. Dans ce trio de terreur – la DEA, la classe politique et les cartels de la drogue – est à l’origine du lien obscur entre le crime et la politique qui harcèle aujourd’hui la région.

Alvaro Uribe Vélez fait partie des 82 plus grands trafiquants de stupéfiants du monde du FBI, dont il a été radié lorsqu’il a assumé la présidence de la Colombie. En outre, Uribe était le créateur et le fondateur de l’United Self-Defense Forces of Colombia (AUC), la plus grande organisation paramilitaire du pays. Les États-Unis d’Amérique le savaient aussi.

Avec les deux dossiers en main: celui du narcotrafiquant et celui du chef des paramilitaires, les États-Unis d’Amérique ont alors mis en place un vaste réseau d’interventions militaires dans la région pour remplacer celui qui avait été démantelé après le départ de ses forces armées du Panama le 31 mars. Décembre 1999 conformément aux accords Torrijos-Carter. Ainsi, une méthode a été créée qui s’est avérée très efficace pour ses objectifs. Elle autorise les actes criminels de ces dirigeants en échange de leur volonté d’appliquer la politique des Etats-Unis d’Amérique dans la région.

Il a profité des huit années d’Uribe restées au gouvernement pour renforcer cette stratégie en échange de l’approbation et du financement – par le biais du Plan Colombie – de la répression contenue dans la politique de sécurité démocratique qui prévoyait la création de faux positifs, l’assassinat de dirigeants sociaux, les syndicats et les droits de l’homme, la répression et la torture de dirigeants politiques et même le feu vert pour envahir d’autres pays, ce qui signifie le déplacement et le refuge dans les États voisins de millions de Colombiens.

Dans la pratique, cela indiquait une plus grande subordination des forces armées et de sécurité colombiennes à celle des Etats-Unis d’Amérique, l’installation de sept bases militaires états-uniennes sur le territoire colombien et leur incorporation dans l’OTAN, en violation de l’accord de Celac de déclarer l’Amérique latine et les Caraïbes en tant que zone de paix.

Bien que le modèle d’Uribe soit paradigmatique dans ce domaine, il n’est pas exclusif à la Colombie. La journaliste mexicaine Anabel Hernández a récemment dévoilé son livre The Traitor, le journal secret du fils de Mayo dans lequel elle raconte comment Vicente Zambada Niebla – mieux connu sous le nom de Vicentillo – fils d’Ismael Mayo Zambada, véritable dirigeant du cartel de Sinaloa (Au-dessus de Chapo Guzman, selon le journaliste), il a envoyé plusieurs documents en 2011 par l’intermédiaire de son avocat, Fernando Gaxiola. Zambada Niebla, emprisonné aux États-Uni d’Amériques, a donné des détails sur la prétendue collaboration de trafiquants de drogue avec la DEA et de hauts responsables du gouvernement mexicain, notamment le versement présumé de pots-de-vin par un millionnaire aux anciens présidents mexicains:

En outre, Vicentillo a fait savoir à Hernández que le gouvernement des États-Unis d’Amérique avait conclu un pacte avec le cartel de Sinaloa depuis de nombreuses années.

Ainsi, le succès du modèle Uribe a incité les États-Unis d’Amérique à approuver l’élection de criminels à la présidence des pays d’Amérique latine: ce sont par exemple les cas de Sebastian Pinera déclaré détenu et fugitif de justice dans l’affaire Banco de Talca. , qui est son crime le plus connu, mais pas le seul du président actuel du Chili, rapporté à profusion dans ce pays; Juan Orlando Hernandez, président du Honduras, fait également partie d’une famille de trafiquants de drogue, comme l’a déterminé un juge des États-Unis d’Amérique.

Mauricio Macri se trouve dans une situation similaire. Il est poursuivi pour trafic de pièces détachées et d’espionnage illégal et qui, à son arrivée au gouvernement, a annulé la dette que sa famille avait envers l’État, réduisant ainsi la dette initiale de 98,8% compte tenu du temps écoulé depuis le début.. Macri a également été accusé dans d’autres affaires que la justice enquête, telles que celles de l’Autopista del Sur et des offres de parcs éoliens.

Il convient de rappeler que, dans le cas du Pérou, les cinq derniers présidents, tous soutenus par les États-Unis d’Amérique (à l’exception peut-être d’Ollanta Humala), ont été emprisonnés ou poursuivis en justice pour corruption. L’un d’entre eux, Alan Garcia, s’est suicidé pour échapper à la loi.

Mais dans ce qui semble être une situation extrême, les Etats-Unis d’Amérique ont endossé et donné ordre aux pays subordonnés faisant partie du groupe défaillant de Lima et du TIAR d’approuver les actes de corruption et les liens avérés du député vénézuélien Juan Guaido avec des organisations paramilitaires et des trafiquants de drogue de Colombie, avec lesquels il a même accepté de livrer une partie du territoire du Venezuela, en leur donnant la lettre blanche pour la commission de crimes en échange de leur soutien pour tenter de saisir le gouvernement.

Ces alliances nouées avec la classe politique (en particulier avec les gouvernants et les dirigeants de droite et d’extrême droite) des deux pays d’Amérique latine où l’incidence du trafic de drogue est la plus forte depuis 50 ans (le Mexique et la Colombie) pourraient expliquer les transformations qui se produisent dans la manière dont ces gouvernements font face à la mobilisation des sociétés contre l’application de mesures néolibérales.

© Sputnik / Les routes du trafic de drogue en Amazonie

La prochaine étape de cette pratique est la configuration des partis politiques composés de paramilitaires et de trafiquants de drogue (tels que la Colombie et le Honduras) ou l’infiltration d’autres (tels que le Paraguay, le Guatemala, la Bolivie, le Chili et le Mexique).

Dans les conditions actuelles de grandes mobilisations populaires, on a vu comment la police s’emploie à réprimer le mouvement social tout en laissant les criminels et les trafiquants de drogue agir librement. Celles-ci, par le biais d’actes de vandalisme dans lesquels, dans de nombreux cas, elles agissent conjointement avec les services de détection et de répression eux-mêmes, tentent donc de délégitimer la mobilisation populaire au nom de leurs demandes de démocratie, de justice et d’équité.

Le 4 décembre était le jour de Santa Barbara pour les catholiques et la date à laquelle les Yoruba qui pratiquent le culte de lucumi célèbrent le jour de Chango, l’un des orishas (divinité) les plus reconnus. Entre autres attributs, il y a celui de faire de la justice, celui de souhaiter que cela soit rendu présent et les sociétés retrouvent (si elles avaient un jour) la paix pour réaliser leurs rêves, aujourd’hui brisées par cette alliance perfide entre les États-Unis d’Amérique, les organisations du crime organisé et le trafic de drogue et le droit politique latino-américain.

Sergio Rodríguez Gelfenstein Analyste international Ancien directeur des relations internationales de la présidence de la République bolivarienne du Venezuela.

L’OPINION DE L’AUTEUR NE CORRESPOND PAS À CEUX DE SPUTNIK ET LES TEXTES SONT AUTO-ÉDITÉS PAR LES BLOGUEURS EUX-MÊMES

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale.

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News