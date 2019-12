Qui veut la vraie Guerre ? – Couper la Russie à SWIFT signifierait une déclaration de guerre – Premier ministre russe

Image d’archives

© Global Look Press

Limiter l’accès de la Russie au système de paiement bancaire international SWIFT signifierait pratiquement une déclaration de guerre, a averti le Premier ministre Dmitry Medvedev.

S’adressant aux journalistes jeudi, Medvedev a rappelé que l’Occident avait sérieusement envisagé cette option, et Moscou en est consciente.

« Ce serait en fait une déclaration de guerre, mais néanmoins cela a été discuté », a déclaré le Premier ministre russe, ajoutant que c’était l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement cherchait des moyens de protéger la partie russe d’Internet.

Le système mondial interbancaire SWIFT facilite les paiements transfrontaliers entre 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays. Les premiers appels à déconnecter les banques russes du réseau de transfert d’argent sont apparus en 2014 en réponse au rôle présumé de Moscou dans le conflit en Ukraine.

L’idée a été lancée une nouvelle fois l’année dernière par l’envoyé spécial de Washington en Ukraine, Kurt Volker. Dans une interview accordée à Voice of America, Volker a déclaré qu’une telle « option nucléaire » est toujours sur la table, mais que cela aurait « des coûts pour toutes les personnes impliquées ».

Face à la menace potentielle d’être coupée de SWIFT, la Russie a commencé à travailler sur une alternative: un réseau de messagerie financière développé localement, appelé PSSA. Le système fonctionne selon les mêmes normes que SWIFT et est déjà utilisé au niveau national. Il devrait être lié au système de paiement interbancaire chinois CIPS et au futur mécanisme de paiement indien. Le système de paiement russe fonctionnera également avec le SEPAM iranien, les banques iraniennes n’ayant plus accès à SWIFT depuis l’année dernière après le rétablissement des sanctions par les États-Unis d’Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT