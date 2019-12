L’aveu ? – Israël menace l’Iran avec «son propre Vietnam en Syrie», refuse d’exclure une frappe préventive (nucléaire ?)

Image d’archives représentative

PHOTO DE FICHIER: Le bouclier antimissile balistique Arrow-3 soutenu par les États-Unis d’Amérique est vu lors d’une série de tests d’interception en direct sur l’Alaska, Etats-Unis d’Amérique, le 28 juillet 2019. © Reuters / Ministère israélien de la Défense

Accélérant sa rhétorique belliqueuse, le chef de la défense d’Israël a déclaré que la Syrie pouvait devenir le «Vietnam» de l’Iran et s’est engagé à empêcher Téhéran de prendre pied là-bas. Cela survient après que Tel Aviv ait menacé l’Iran d’une frappe préventive.

Israël, qui effectue des incursions en Syrie presque quotidiennement, frappant le pays ravagé par la guerre avec des missiles sous prétexte de viser des « positions iraniennes » là-bas, a mis en garde l’Iran contre l’établissement d’une « ceinture de feu » autour d’Israël, jurant des représailles.

« Ce n’est un secret pour personne que l’Iran tente d’établir un cercle de feu autour de notre pays, il est déjà basé au Liban et essaie de s’établir en Syrie, à Gaza et plus encore », a déclaré le ministre de la Défense israélien belliciste Naftali Bennett, lors d’une conférence le dimanche.

Notant que les Forces de défense israéliennes (FDI) «travailleront sans relâche» pour repousser la «menace iranienne» présumée, Bennett a déclaré qu’il était grand temps qu’Israël passe de la défense à l’offensive.

« Nous devons passer du confinement à l’attaque » [nucléaire ? – MIRASTNEWS]

Doublant son affirmation selon laquelle l’Iran cherche à établir une présence permanente en Syrie, Bennett a invoqué la désastreuse guerre du Vietnam pour étayer son argument.

« Nous disons à l’Iran: la Syrie deviendra votre Vietnam. » [Or la Syrie n’est pas israélienne, et le Vietnam fut vietnamien – MIRASTNEWS].

L’Iran a rejeté à plusieurs reprises les allégations, soulignant que ses conseillers militaires intégrés aux forces armées syriennes étaient légalement dans le pays, car ils ont été invités et autorisés à rester par [les autorités légitimes de – MIRASTNEWS] Damas, contrairement aux forces israéliennes qui [s’invitent eux-mêmes et – MIRASTNEWS] violent le droit international avec leurs bombardements.

Bennett a déclenché ses terribles avertissements après que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yisrael Katz, ait indiqué que Tel Aviv ne reculerait pas contre une frappe militaire [nucléaire ? – MIRASTNEWS] préventive contre l’Iran s’il pensait que Téhéran faisait des progrès dans le développement d’armes nucléaires.

« C’est une option. Nous ne permettrons pas à l’Iran de produire ou d’obtenir des armes nucléaires. Si la seule option qui nous reste est l’option militaire, nous agirons militairement », a déclaré vendredi Katz à l’Italienne Corriere Della Sera.

Alors qu’Israël, estimé avoir un arsenal nucléaire non déclaré entre 80 et 90 ogives [violant ainsi les règles établies internationalement (l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord l’ont ouvertement annoncé, sauf Israël) – MIRASTNEWS], suscite des craintes quant à la possibilité pour l’Iran d’obtenir des armes nucléaires, il reste manifestement discret sur ses propres efforts sur le terrain. Vendredi, après un essai d’un mystérieux «système de propulsion de roquettes» par Israël, Téhéran a accusé l’État juif de tester un «missile nucléaire, destiné à l’Iran». On pense que l’armée israélienne pourrait avoir lancé des missiles balistiques peu connus de Jéricho, que l’on dit être capable de transporter une ogive de taille importante.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction et commentaires : MIRASTNEWS

Source : RT