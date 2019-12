Épave romaine massive datant de l’époque de Jésus-Christ découverte au large des côtes de la Grèce

© AP Photo / Elena Becatoros

En octobre, une équipe scientifique de l’Institut des Baléares d’études d’archéologie maritime a trouvé un autre cargo romain avec des cruches contenant de l’huile d’olive et de la sauce garum parfaitement conservée ou une ancienne forme de ketchup.

Les scientifiques ont découvert un naufrage romain extrêmement important datant de l’époque de Jésus-Christ. Les chercheurs disent que le navire et sa cargaison pourraient révéler de nouvelles informations sur la construction et le commerce navals au cours de cette période. Le navire coulé a été découvert au large des côtes de la Grèce, près de l’île de Céphalonie plus tôt ce mois-ci lors d’une enquête menée par le réseau Oceanus de l’Université de Patras, en Grèce.

L’épave qui, selon les chercheurs, remonte à 1 BC à 1 AD, a été trouvée à l’aide d’un équipement sonar et d’un traitement d’image d’intelligence artificielle. Il s’agit du quatrième naufrage de cette période découvert en mer Méditerranée. Les scientifiques ont découvert pour la première fois la cargaison du navire – 6000 pots en terre cuite bien conservés avec de la nourriture et du vin – gisant sur le fond marin et remplissant le cadre en bois du navire. Le navire lui-même est estimé à 33 mètres de long et 9 mètres de large, éclipsant les résultats antérieurs de cette période. Les navires mesuraient normalement environ 15 mètres de long.

George Ferentinos, de l’Université de Patras, a déclaré que la découverte avait une importance archéologique significative et a noté qu’elle « pouvait potentiellement fournir une mine d’informations sur les routes de navigation, le commerce, l’arrimage des coques d’amphores et la construction des navires » entre le 1er avant et le 1er après JC (between 1 BC et 1 AD).

Le navire a été découvert près du port de pêche de Fiskardo, ce qui a conduit les chercheurs à croire que Fiskardo était à l’époque un port important, utilisé pour le transport de marchandises autour de la Méditerranée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News