Le Kremlin convient que l’OTAN se prépare à un conflit majeur

MOSCOU – Le gouvernement russe convient avec l’état-major général du pays que l’OTAN se prépare à une confrontation majeure, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le chef de l’état-major russe, Valeri Guerásimov, avait précédemment communiqué que les scripts des exercices militaires de l’OTAN révèlent que l’Alliance atlantique se prépare à un conflit armé majeur.

« C’est l’opinion d’un professionnel qui se fonde sur l’analyse des manœuvres de l’OTAN« , a expliqué Peskov. [Vont-ils démentir pour étouffer cette vérité dans l’œuf ? Est-ce seulement pour tenter de faire peur aux ennemis potentiels et les faire capituler sans combattre comme avec l’URSS, sachant que militairement ces derniers prennent inexorablement de l’envergure et se musclent considérablement ? – MIRASTNEWS]

Le Kremlin s’est également déclaré préoccupé par l’expansion des mécanismes de guerre de l’OTAN.

« L’expansion de la structure militaire de l’OTAN jusqu’à nos frontières continue d’être une source de préoccupation et ce n’est pas un secret », a déclaré Peskov.

Sanctions contre Nord Stream 2

En outre, Peskov a déclaré que les sanctions des Etats-Unis d’Amérique (EUA) [visant à éliminer malicieusement la concurrence – MIRASTNEWS] contre le projet de gazoduc Nord Stream 2 constitueraient une violation du droit international et un exemple de concurrence déloyale.

Le Sénat des EUA a approuvé le 17 décembre le budget de la défense pour 2020 pour un montant total de 738 milliards de dollars, qui comprend des sanctions obligatoires contre les pipelines Nord Stream 2 et TurkStream et une interdiction de coopération militaire avec la Russie.

« De telles actions constituent une violation directe du droit international, ainsi qu’un exemple idéal de concurrence déloyale » [voici donc comment les libéraux et les ultralibéraux qui ont proposé des solutions soi-disant savantes à la planète entière, appliquent eux-mêmes les notions de la libre concurrence, c’est-à-dire, celle de travailler légalement pour produire, commercer et échanger loyalement dans le but d’obtenir des contrats qui à la fin permettent aux individus, entreprises et États de s’enrichir – MIRASTNEWS], a déclaré Peskov aux journalistes.

Le Sénat des EUA a adopté le 17 décembre un projet de loi [nationale – MIRASTNEWS] de défense de 738 milliards de dollars pour l’exercice 2020, qui comprend notamment des sanctions contre Nord Stream 2, TurkStream et interdit la coopération militaire à militaire avec la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a critiqué les sanctions états-uniennes contre Nord Stream 2 comme «un exemple parfait de concurrence déloyale», affirmant que Washington imposait [l’achat – MIRASTNEWS] du gaz plus cher à l’Europe. Il a poursuivi en disant que «Moscou et l’Europe détestent les sanctions des Etats-Unis d’Amérique sur Nord Stream 2, ces mesures violant le droit international».

« Nous supposons que ce projet sera achevé », a déclaré Peskov aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé si la construction de l’oléoduc pouvait être interrompue en raison des sanctions.

La déclaration intervient après que le Sénat des EUA a voté 86-8 en faveur de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020 (NDAA), qui sera désormais transmise au bureau du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump pour être promulguée. Le projet de loi comprend des sanctions contre Nord Stream 2, la Turquie et la Syrie ainsi qu’une série d’autres mesures.

Les États-Unis d’Amérique contre le projet Nord Stream 2

L’exploitant du projet de gazoduc Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG, a annoncé plus tôt son intention de terminer le gazoduc dans quelques mois [attention néanmoins au sabotage par tous les moyens des EUA – MIRASTNEWS], mais n’avait pas l’intention de spéculer sur la date d’achèvement.

Certains responsables états-uniens ont déclaré à Bloomberg que les sanctions adoptées par le Congrès dans le cadre du projet de loi sur la défense étaient « trop tard pour avoir un effet ». Les Etats-Unis d’Amérique tenteront également d’imposer des sanctions à d’autres projets énergétiques russes, selon Bloomberg citant l’un des responsables.

Le Nord Stream 2 est une joint-venture entre Gazprom et cinq sociétés européennes : le français ENGIE, l’Autrichien OMV, le conglomérat anglo-néerlandais Royal Dutch Shell, et l’Allemand Uniper et Wintershall. Le gazoduc jumelé de 745 miles de long transportera jusqu’à 55 milliards de mètres cubes (1 942 milliards de pieds cubes) de gaz par an de la Russie vers l’Allemagne, en passant par les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et Suède.

Les États-Unis d’Amérique ont constamment essayé de saper le projet, menaçant toutes les personnes impliquées dans les sanctions, tout en faisant la promotion de son gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché européen. L’Ukraine s’oppose également activement à Nord Stream 2, craignant de perdre des revenus du transit de gaz russe. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que le projet était absolument commercial et compétitif, et qu’il n’impliquait pas l’annulation du transit du gaz russe via l’Ukraine vers l’UE.

L’Allemagne demande aux Etats-Unis d’Amérique de ne pas interférer dans la ligne de gaz Russie-Ukraine

La ligne de gaz entre Moscou et Kiev ne montre aucun signe de ralentissement, les contrats existants pour la livraison de gaz russe à l’Ukraine devant expirer ce mois-ci.

Les États-Unis d’Amérique, qui poursuivent leurs propres objectifs, devraient se retirer du gaspillage de gaz entre la Russie et l’Ukraine – c’est le seul moyen de se rapprocher de la signature d’un accord de transit bilatéral, a déclaré Steffen Kotré, membre de la faction Alternative for Germany en le Bundestag.

«Je ne suis pas prêt à spéculer sur les chances de parvenir à un accord. Cependant, je peux voir que l’Ukraine obtient un soutien à sens unique des États-Unis d’Amérique dans ses demandes en partie peu claires. Il faudrait que les États-Unis d’Amérique ayant leurs propres intérêts se retirent», a-t-il expliqué, ajoutant que « personne, y compris la Russie, n’est obligée de fournir des ressources ou de choisir une route de transit concrète ». «Il s’agit de fournir du gaz à l’Europe. Ainsi, je ne vois aucun lien entre les fournitures et la route de transit», a noté Kotré.

Il a ajouté que la contre-réaction parallèle de l’Ukraine au «Nord Stream 2», qui est essentielle pour la fourniture de gaz en Europe, est totalement injuste, sachant que l’Europe, et l’Allemagne en particulier, soutiennent l’Ukraine.

« Il existe de nombreuses opportunités pour garantir nos approvisionnements en gaz, les terminaux sont pleins et Nord Stream 2 fonctionnera bientôt », a déclaré le député.

Les contrats existants pour l’approvisionnement en gaz russe et le transit par l’Ukraine expireront fin décembre. Les parties discutent de la possibilité d’un nouvel accord et de ses conditions lors de réunions trilatérales. Moscou a souligné que le contrat devrait être rentable pour la Russie, tout en demandant à Kiev de présenter un plan de modernisation de son système de transport de gaz.

La Russie a insisté sur le fait qu’un accord pourrait être conclu à condition que les deux parties rejettent les demandes d’arbitrage international et que les procédures judiciaires soient arrêtées.

Kiev, pour sa part, considère les conditions comme inacceptables, l’Ukraine Naftogaz estimant ses créances financières à la Russie Gazprom à environ 22 milliards de dollars.

Les Etats-Unis d’Amérique cibleront d’autres projets énergétiques russes après leur «défaite» sur le volet Nord 2 – Rapport

Donald Trump aurait signalé qu’il signerait le projet de loi sur le budget de la défense qui a été adopté par le Sénat des Etats-Unis d’Amérique (EUA) mardi et cible les entreprises construisant le gazoduc Nord Stream 2 de la Russie à l’Allemagne. Cependant, les États-Unis d’Amérique ont poursuivi leurs menaces contre l’entreprise quelques mois seulement avant son achèvement.

Deux hauts responsables de l’administration des EUA ont admis à Bloomberg que les efforts déployés depuis des années pour déjouer l’entreprise russo-européenne Nord Stream 2, considérée comme une menace pour la sécurité énergétique de l’Europe par Washington, ont échoué. Selon les initiés, les États-Unis d’Amérique ont «peu d’effet de levier» pour arrêter l’achèvement du gazoduc qui acheminera le gaz russe vers l’Europe occidentale via la mer Baltique, contournant l’Ukraine.

Comme l’a souligné l’un des responsables, les sanctions approuvées par le Sénat mardi avec le projet de loi de finances militaires du pays sont trop tard pour avoir un impact sur le projet, qui est presque terminé. Il a noté que Washington tentera de cibler les autres entreprises énergétiques de Moscou, en leur imposant des coûts.

Des années d’efforts perdues?

Le média états-unien, lié au candidat présidentiel et possible rival de Trump aux élections de 2020, Michael Bloomberg, décrit la déclaration susmentionnée du responsable comme «une concession rare sur ce qui avait été une priorité absolue de la politique étrangère de l’administration Trump». Il ajoute également que cela prouve que les alliés de Washington en Europe, en particulier l’Allemagne, ont été «imperméables» à la pression des EUA et que Washington a eu du mal à dissuader Moscou sur un certain nombre de questions. Selon Bloomberg, la Maison Blanche espère «affiner sa concentration» alors que l’ancien secrétaire d’État adjoint John Sullivan, récemment nommé ambassadeur en Russie, se rend à Moscou.

Donald Trump aurait signalé qu’il signerait le projet de loi de budget militaire du pays pour l’année prochaine, le National Defence Authorization Act 2020, qui prévoit des mesures punitives contre les entreprises impliquées dans la construction de Nord Stream 2. La législation, approuvée par le Sénat mardi, devrait être signée d’ici le 20 décembre 2019, ce qui signifie que les sanctions pourraient entrer en vigueur dès cette semaine.

L’Allemagne et la Russie contre les sanctions

La Russie, ainsi que plusieurs pays européens, ont à maintes reprises fustigé toute tentative d’interférer avec leurs politiques énergétiques et réfuté les affirmations selon lesquelles Nord Stream 2 est une menace pour la sécurité énergétique.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a critiqué les sanctions états-uniennes contre Nord Stream 2 comme « un exemple parfait de concurrence déloyale », affirmant que Washington imposait du gaz plus cher à l’Europe. Il a poursuivi en disant que « Moscou et l’Europe détestent les sanctions états-uniennes contre Nord Stream 2, car ces mesures violent le droit international ». Avant cela, le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a critiqué toutes les mesures punitives possibles visant l’entreprise.

« Les décisions sur la politique énergétique européenne sont prises en Europe. Nous rejetons l’ingérence étrangère et, par principe, les sanctions extraterritoriales », a-t-il déclaré.

Nord Stream 2 sera achevé dans quelques mois

Pendant ce temps, l’exploitant du projet de gazoduc Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG, a annoncé qu’il prévoyait de terminer le gazoduc dans quelques mois, mais n’avait pas l’intention de spéculer sur la date d’achèvement.

Nord Stream 2 est une joint-venture entre Gazprom et cinq sociétés européennes : le français ENGIE, l’Autrichien OMV, le conglomérat anglo-néerlandais Royal Dutch Shell, et l’Allemand Uniper et Wintershall. Le gazoduc jumelé de 745 miles de long transportera jusqu’à 55 milliards de mètres cubes (1.942 trillions de pieds cubes) de gaz par an de la Russie vers l’Allemagne, en passant par les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et Suède.

