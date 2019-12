© AFP 2019 / STEFAN SAUER

Plus tôt, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a promulgué la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de 738 milliards de dollars, un budget militaire pour l’année à venir qui comprend des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté les nouvelles sanctions états-uniennes contre les pipelines Nord Stream-2 et Turkish Stream, affirmant que l’État, avec sa dette sans précédent historique, interdit à d’autres de développer leur économie.

« Un État avec une dette nationale de 22 000 milliards de dollars interdit aux pays solvables de développer le secteur réel de leurs économies ! L’idéologie des Etats-Unis d’Amérique de la vie n’a pas résisté à la concurrence mondiale, ce que le Trésor des EUA confirme régulièrement en émettant un nouveau « mandat d’arrêt économique », » Zakharova a écrit sur Facebook.

Moscou poursuivra tous ses projets économiques indépendamment des sanctions, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Vendredi soir, le département du Trésor des Etats-Unis d’Amérique a publié une explication, déclarant que les sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre les pipelines Nord Stream-2 et Turkish Stream étaient entrées en vigueur immédiatement et que les États-Unis d’Amérique exigeaient des entreprises de construction qu’elles arrêtent leur travail.

Le président des EUA Donald Trump a signé vendredi la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de 738 milliards de dollars, qui prévoit des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2, la Turquie et la Syrie, ainsi qu’une série d’autres mesures.

La législation prévoit des sanctions obligatoires sur les pipelines Nord Stream 2 et TurkStream et interdit la coopération militaire à militaire avec la Russie. Le projet de loi sanctionne également la Turquie pour son acquisition de systèmes de défense aérienne S-400 russes et interdit le transfert des avions F-35 à Ankara.

Le nouvel ensemble de sanctions états-uniennes ciblera les entreprises et les particuliers impliqués dans la fourniture de services sur le pipeline et verra leur visa états-unien révoqué et leurs actifs financiers gelés aux États-Unis d’Amérique. Le projet de loi prévoit également un délai de grâce de 30 jours pour leur permettre de mettre fin à leurs opérations dans le cadre du projet.

Le Nord Stream 2 est une joint-venture entre Gazprom et cinq sociétés européennes : la française Engie, l’Autriche OMV, le Royaume-Uni-Néerlandais Royal Dutch Shell, et l’Allemande Uniper et Wintershall. Le gazoduc double de 745 miles de long transportera jusqu’à 55 milliards de mètres cubes (1942 milliards de pieds cubes) de gaz par an de la Russie vers l’Allemagne via les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et de la Suède.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News