Naissance de l’Éco CFA? – Macron et les pays du franc CFA annoncent la disparition de cette monnaie pour une nouvelle appelée l’Éco

© REUTERS / LUC GNAGO

Un accord sur la réforme du franc CFA -lequel deviendra l’Éco et conservera une parité fixe avec l’euro- a été conclu ce samedi 21 décembre entre l’Union économique ouest-africaine (Uemoa) et la France, a annoncé le Président ivoirien, Alassane Ouattara, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire.

S’exprimant ce samedi 21 décembre au côté d’Emmanuel Macron -en visite en Côte d’Ivoire depuis la veille-, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé que l’Union économique ouest-africaine et la France s’étaient mis d’accord concernant une réforme d’envergure du franc CFA, qui s’appellera l’Éco.

«Le franc CFA a été un outil essentiel», mais «nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d’achat de nos populations», a indiqué le Président ivoirien, cité par Reuters.

M.Ouattara a précisé qu’outre le changement de nom, la réforme prévoyait «l’arrêt de la centralisation de 50% des réserves au Trésor français» ainsi que le retrait de la France «des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente».

À son tour, Emmanuel Macron s’est félicité de la «réforme historique majeure» tout en précisant: «l’Éco verra le jour en 2020». Il a également expliqué que le franc CFA était «perçu comme l’un des vestiges de la Françafrique».

D’après l’AFP, cette réforme était négociée depuis six mois entre la France et les huit pays de l’Uemoa: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cependant, elle ne concerne pas pour l’instant les six pays d’Afrique centrale qui utilisent le franc CFA mais forment une zone monétaire distincte.

Source: Sputnik News – France