CHILI. Une voiture de police embarque un manifestant contre un autre véhicule et ils disent que c’était « un accident de la circulation »

Le caporal des mousquetons Mauricio Carrillo Castillo, qui a renversé vendredi un manifestant avec une voiture lors de manifestations dans le secteur de la Plaza Baquedano à Santiago du Chili, a été signé chaque mois, rapporte Cooperativa. En outre, 150 jours ont été prévus pour enquêter sur l’affaire.

L’agent lui-même a indiqué qu’il n’avait pas vu Oscar Perez, 20 ans, au moment de l’accident, ni l’autre véhicule contre lequel le jeune homme a été heurté.

Pendant ce temps, le général Enrique Monras, chef de la zone métropolitaine occidentale, a expliqué que l’événement, qui fait l’objet d’une enquête comme « un accident de la circulation », s’est produit lorsqu’environ 1 500 personnes ont provoqué « de graves changements à l’ordre public, consistant en de pierres, [cocktails] molotov et bouteilles de peinture « .

Pour sa part, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Amérique du Sud s’est déclaré préoccupé par l’affaire et « a appelé les autorités à veiller à ce que les personnes puissent exercer leur droit de réunion pacifique, sans restrictions, autorisations avant ou des risques pour leur intégrité physique et d’autres droits de l’homme. »

« Enfin, les droits de l’homme des Nations unies exhortent les autorités à mener des enquêtes complètes, indépendantes et impartiales sur ces cas de violations des droits de l’homme, et à juger et punir les responsables », indique le communiqué, publié le 21 décembre.

Dans la vidéo, enregistrée par une caméra sur la chaîne de télévision Mega, nous pouvons voir le moment où deux véhicules de police tentent de disperser des dizaines de manifestants qui courent. À un moment donné, un char ferme le passage d’un homme, tandis qu’un autre véhicule officiel tourne et le dépasse par derrière. Après l’événement, Pérez a subi quatre fractures au bassin, mais sa vie n’est pas en danger.

Alors que la formalisation a été effectuée après les mousquetons, une foule de manifestants s’est rassemblée devant la salle du parquet du centre-nord pour demander justice aux jeunes touchés.

Les événements se sont produits au cours d’une journée de manifestations dans la capitale chilienne, qui, comme à d’autres occasions, n’avait pas été autorisée par le maire de la métropole, Felipe Guevara.

Le journaliste et analyste international Pablo Jofré Leal a souligné l’impunité généralisée parmi les forces de l’ordre chiliennes et a déclaré que la justice ne prend pas au sérieux les cas de violence policière.

