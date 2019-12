Les Etats-Unis d’Amérique se préparent à la guerre contre la Russie ou la Chine (ou les deux)

La course aux armements innovants: vous ne vous préparez pas à la guerre et négociez, elle viendra à vous!

L’ère de la concurrence des grandes puissances est de retour et l’armée des Etats-Unis d’Amérique redéfinit ses compétences.

Point clé : Une grande partie de la réorientation consiste à changer les systèmes d’armes utilisés par les États-Unis d’Amérique.

L’Armée de terre met au point ses armes, ses technologies et ses plates-formes en mettant davantage l’accent sur la préparation à une guerre force contre force mécanisée de grande puissance afin de maintenir une disponibilité générale et de dissuader les adversaires proches de leurs pairs d’agression indésirable [comme eux le font contre les alliés des autres – MIRASTNEWS].

Alors que le service vise à être préparé à toute éventualité imaginable, y compris la contre-insurrection, le contre-terrorisme et les conflits de type hybride, l’armée a changé son objectif de 15 ans de guerre de contre-insurrection et a fait pivoter son développement d’armes vers une guerre de grande puissance.

«Nous sommes excellents en contre-insurrection», a déclaré le lieutenant-général Michael Williamson, adjoint militaire, secrétaire adjoint de l’armée – Acquisition, logistique et technologie, à Scout Warrior dans une interview exclusive le mois dernier. « Nous développons des systèmes pour nous préparer à toute la gamme des conflits potentiels. »

En tant que leader de haut niveau pour les efforts de développement des armes, des véhicules et des plates-formes de l’armée, Williamson a expliqué que certaines technologies sont spécifiquement conçues dans le but de positionner le service dans la perspective d’un conflit massif de grande puissance; cela comprendrait le combat avec des forces mécanisées, des véhicules blindés, des armes de précision à longue portée, le soutien aérien d’hélicoptère et ce que l’on appelle une approche de manœuvre interarmes.

Les tactiques de manœuvre des armes combinées utilisent une variété de moyens de combat, tels que l’artillerie, l’infanterie et les véhicules blindés tels que les chars, de manière synchronisée et intégrée pour submerger, confondre et détruire les ennemis.

Bien que l’Armée de terre ne s’attende pas ou ne recherche pas un conflit particulier avec des nations proches comme la Russie et la Chine, le service est en effet parfaitement conscient du rythme rapide de leur modernisation militaire et de leurs activités agressives [alors que les Etats-Unis d’Amérique poussent leurs pions dans le monde en dictant leur loi interne en lieu et place de la loi internationale, faisant avaler des couleuvres même à leurs propres alliés – MIRASTNEWS].

En raison de son expérience et de ses compétences dans les combats contre-insurrectionnels en Irak et en Afghanistan [et de son aide apporter aux groupes terroristes coupeurs de têtes et mangeurs de cœur humain ensanglanté en Syrie et en Libye – MIRASTNEWS], la formation, la doctrine et le développement d’armes de l’Armée de terre se concentrent de plus en plus sur les véhicules blindés, les armes de précision à longue portée et les technologies de mise en réseau pour connecter une force dispersée sur une vaste zone de terrain.

Un autre aspect clé de la future stratégie de l’Armée de terre est appelé Wide Area Security, une approche fondée sur la reconnaissance que des forces mécanisées à grande échelle devront probablement opérer et manœuvrer sur des bandes de terrain beaucoup plus larges comme cela a été le cas ces dernières années. Le fait d’avoir une force dispersée, renforcée par des capteurs à longue portée, une protection blindée, des armes de précision et des technologies de mise en réseau, renforcera l’approche offensive de l’armée et fera de ses forces une cible plus difficile et moins agrégée pour les ennemis.

Nouvelles plates-formes de l’armée de haute technologie – JLTV et AMPV:

Alors que l’armée reste concentrée sur ses besoins pour des possibilités de contre-insurrection à travers le monde et des guerres de type hybride impliquant des groupes de terroristes armés d’armes classiques et de missiles à guidage de précision – le service identifie, affine et intègre des technologies avec un esprit spécifique pour attaquer les ennemis et protéger les soldats dans la guerre des grandes puissances, a expliqué Williamson.

Une guerre majeure et de grande puissance présenterait probablement le besoin d’une coordination air-sol massive entre les drones, les hélicoptères et les véhicules au sol, les formations de manœuvre d’infanterie et de véhicules blindés et les armes et capteurs à longue portée. L’idée est d’être prêt pour les ennemis équipés d’armes de haute technologie de pointe telles que des fusées à longue portée, des missiles et des capacités d’attaque aérienne.

Comme preuve de cette approche, Williamson a souligné certains des attributs du nouveau véhicule tactique léger interarmées, ou JLTV, et du véhicule blindé polyvalent comme des plates-formes bien conçues pour la guerre mécanisée à grande échelle.

Le JLTV, par exemple, est conçu avec un blindage, une vitesse, une suspension, une protection contre les explosions et une garde au sol supplémentaires afin de résister aux tirs ennemis, aux mines, aux engins piégés et aux bombes routières. Ces mêmes technologies de protection permettraient également au véhicule de mieux résister aux attaques à plus longue portée des armées ennemies bien plus capables que celles rencontrées en Irak et en Afghanistan.

Le véhicule est construit pour, entre autres, remplacer une grande partie de la flotte Humvee de l’armée.

Le JLTV représente la prochaine génération de la technologie automobile à plusieurs égards clés, tels que la capacité de concevoir un véhicule tactique léger et mobile avec une capacité de protection substantielle pour se défendre contre un large éventail d’attaques ennemies.

Le véhicule est conçu dès le départ pour être mobile et fonctionner avec un niveau de protection du soubassement équivalent aux normes d’origine MRAP-ATV (Mine Resistant Ambush Protected – All Terrain Vehicle). En outre, le véhicule est conçu avec une armure modulaire, de sorte que lorsque l’armure n’est pas nécessaire, nous pouvons l’enlever et réduire le poids du véhicule pour réduire les coûts d’exploitation, ont expliqué les responsables de l’armée.

L’approche blindée modulaire donne au véhicule une option A-kit et B-kit, permettant au véhicule d’intégrer une armure plus lourde si la menace de guerre l’exige.

Avec un poids à vide d’environ 14 000 livres, le JLTV offrira une protection comparable au M-ATV de 25 000 livres, combinant ainsi la mobilité et la transportabilité d’un véhicule léger avec une protection de niveau MRAP. Le véhicule peut atteindre des vitesses supérieures à 70 mi / h.

Le véhicule, fabriqué par Oshkosh Defence, est également construit avec un système appelé suspension indépendante TAK-4i conçu pour augmenter la mobilité hors route sur un terrain rigoureux – un scénario très probable en cas de guerre majeure. Le JLTV est équipé de capteurs et de technologies de communication de nouvelle génération pour améliorer les connaissances des soldats sur une situation de combat dynamique environnante et rapide.

Le TAK-4i peut être décrit comme une suspension à hauteur de conduite variable, expliquée comme la capacité de lever et d’abaisser la suspension pour répondre à certaines exigences de la mission telles que la nécessité de soulever la suspension dans les zones à haut risque et d’abaisser la suspension afin que les véhicules puissent être transportés par des navires des forces de préposition des Maritimes.

De plus, le JLTV sera en mesure de passer sous un CH-53, C-130 ou CH-47 dans des conditions standard. Le fait de charger le véhicule sous un gros hélicoptère permettrait à l’armée de terre d’effectuer ce qu’elle a appelé la manœuvre montée – un effort pour repositionner rapidement les forces sur le champ de bataille sur un terrain accidenté qui ne peut pas être traversé d’une autre manière.

Oshkosh, basé dans la ville du Wisconsin du même nom, a remporté l’été dernier un contrat de 6,7 milliards de dollars avec l’armée pour commencer à produire environ 17000 JLTV légers pour l’armée et le Corps des Marines à partir du premier trimestre de l’exercice 2016, qui commence le 1er octobre.

Les services prévoient d’acheter près de 55 000 véhicules, dont 49 100 pour l’armée et 5 500 pour le Corps, pour remplacer environ un tiers des flottes de Humvee à un coût global estimé à plus de 30 milliards de dollars, soit environ 559 000 dollars par véhicule, selon Documents budgétaires du Pentagone cités dans un rapport de Military.com.

Par rapport aux modèles de véhicules tactiques légers antérieurs tels que le HMMWV, le JLTV est conçu avec un moteur beaucoup plus puissant de 250 à 360 chevaux (moteur diesel Banks de 6,6 litres) et un alternateur de 570 ampères capable de générer jusqu’à 10 kilowatts d’exportables. Puissance. En fait, en raison de l’augmentation du besoin de puissance embarquée, le véhicule comprend l’intégration d’une suite de kits C4ISR et de technologies de mise en réseau.

Le JLTV, qui peut être armé d’armes comme un lance-grenades ou une mitrailleuse de calibre .50, dispose d’un système de gonflage central des pneus qui est un système à la volée qui peut réguler la pression des pneus; Le système peut ajuster la pression des pneus à partir de pressions plus élevées pour des conditions de vitesse plus élevées sur des routes plus plates à des pressions beaucoup plus faibles dans des sols mous tels que le sable ou la boue, expliquent les ingénieurs de JLTV.

De plus, au lieu d’avoir un alternateur entraîné par courroie, les véhicules sont construits avec un système de génération intégré qui est pris en sandwich entre le moteur et la transmission afin d’augmenter l’efficacité.

Véhicule blindé polyvalent:

L’armée se prépare également à prendre livraison plus tard cette année de sa nouvelle plate-forme de transport d’infanterie appelée le véhicule blindé polyvalent, ou AMPV.

Construite par BAE Systems, la plateforme est destinée à remplacer le porte-avions d’infanterie M113 de l’ère du Vietnam; plusieurs variantes sont prévues, notamment un véhicule à usage général, un véhicule de transport de mortier, un véhicule de commandement de mission, un véhicule d’évacuation médicale et un véhicule de traitement médical.

Dans l’ensemble, l’armée prévoit de construire environ 3 000 AMPV à un coût de 1 à 1,7 million de dollars chacun.

La plate-forme est conçue pour transporter des troupes, évacuer des soldats blessés, escorter des convois logistiques et manœuvrer aux côtés de véhicules plus gros tels que des chars Abrams. L’AMPV est conçu avec une vitesse de manœuvre telle qu’il peut augmenter ses chances d’éviter les missiles guidés antichar. Un ATGM est le type d’arme conventionnelle à laquelle l’armée serait susceptible de faire face dans un engagement hybride ou de grande puissance. Le véhicule est également blindé afin de réduire sa vulnérabilité aux armes ennemies à longue portée.

L’AMPV est un véhicule à chenilles construit sur un châssis de véhicule de combat d’infanterie Bradley; il représente la poussée de l’armée pour se préparer à toute la gamme des conflits. Par exemple, l’armée cède une partie de sa flotte de véhicules protégés contre les embuscades contre les mines, ou MRAP, spécialement conçus pour un IED ou un environnement de bombe en bordure de route. Bien qu’il soit prêt pour cette possibilité est toujours important pour l’armée – et toujours une possibilité future – le service n’a pas besoin de garder son inventaire complet et se prépare à la place pour un plus large éventail de guerres possibles.

L’AMPV à usage général transporte deux membres d’équipage et six passagers. Il est armé d’une arme de 50 calibres et sert un soldat blessé sur une litière.

La variante Mortier utilise une équipe de deux personnes avec deux techniciens Mortier et une capacité de tirer des obus de 120 mm; la variante médicale transporte un équipage de trois et six passagers à pied.

Le véhicule est également conçu avec des radios programmables de haute technologie, conçues pour transmettre des paquets IP d’informations à travers la force en temps réel; il dispose d’un interphone pour véhicule, d’un dispositif d’amélioration de la vision du conducteur et d’un réseau de communication radio et satcom appelé Warfighter Information Network – Tactical.

Ces technologies, ainsi qu’une technologie de suivi des forces (Blue Force Tracker) affichant des icônes montrant les positions des forces amies et ennemies sur une carte numérique en mouvement, donnent au véhicule la capacité de fonctionner comme un nœud sur un réseau de champ de bataille à grande échelle. Ce type de systèmes permettra à l’équipage AMPV de mener des fonctions de commandement de mission en déplacement, de partager des informations pertinentes au combat en temps réel et d’utiliser des capteurs pour détecter les tirs ennemis à plus longue distance.

L’AMPV dispose également d’un brouilleur électronique DUKE v3 conçu pour identifier et brouiller le signal d’une bombe en détonation électronique.

Kris Osborn

Kris Osborn est devenu le rédacteur en chef de Scout Warrior en août 2015. Son rôle avec Scout.com comprend la gestion du contenu sur le site Scout Warrior et la génération de matériel original provenant de sources indépendantes. Scout Warrior vise à fournir un contenu militaire intéressant et substantiel couvrant un éventail de domaines clés tels que les armes, les technologies émergentes ou de nouvelle génération et les questions pertinentes pour l’armée. Juste avant de rejoindre Scout Warrior, Osborn a été rédacteur en chef adjoint sur Military.com. Cette histoire est apparue à l’origine dans Scout Warrior. Cette pièce a été présentée à l’origine en mai 2016 et est republiée en raison de l’intérêt du lecteur.

