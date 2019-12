PHOTO: Une substance hautement toxique et cancérigène se déverse sur une route aux Etats-Unis d’Amérique

MDOT

Le liquide a été détecté sur une route à Madison Heights, près de Détroit, Michigan. En plus d’être cancérigène, il représente une menace pour le système respiratoire, les reins, le foie, la peau et les yeux.

Ce vendredi (20 décembre 2019), la police de l’État du Michigan a coupé la I-696 à la hauteur de Madison Heights, un quartier de Détroit, à la suite du déversement d’une substance liquide vert jaunâtre qui a gelé en s’échappant d’un drain.

« Le service d’incendie de Madison Heights nous a demandé de couper la voie de droite de la route [I] 696 dans la direction Est près de [l’avenue] Couzens pendant que le service d’incendie nettoyait le déversement d’un liquide », a annoncé la police locale dans son compte Twitter, et a précisé que la substance contenait du chrome hexavalent.

Il a été découvert plus tard que la fuite provenait d’une construction voisine. « Le produit chimique a pénétré le sol depuis le sous-sol du bâtiment et s’est frayé un chemin à travers le drain qui mène à la I-696 vers l’est », a expliqué la police.

Selon les médias locaux, le propriétaire d’une entreprise située dans l’immeuble avait été condamné en avril à un an de prison pour avoir déversé des déchets dangereux sans permis.

Pour retirer le produit chimique congelé de la route, il est prévu d’utiliser une excavatrice. L’Environmental Protection Agency (EPA) pense que l’opération pourrait durer jusqu’à lundi prochain.

Selon le département du Travail (USDL) des Etats-Unis d’Amérique, le composé filtré sur la route est très toxique. « On sait que [le chrome hexavalent] provoque le cancer. De plus, il pénètre dans le système respiratoire, les reins, le foie, la peau et les yeux », explique le département.

Source : RT

Malgré les propriétés potentiellement dangereuses du liquide qui s’est répandu sur le I-696, les enquêteurs de l’État auraient déterminé qu’il n’y avait pas de risque imminent pour le public.

Les autorités des Etats-Unis d’Amérique ont finalement réussi à déterminer la nature de l’étrange «liquide jaune verdâtre» qui a soudainement commencé à cracher du mur de l’Interstate 696 à Madison Heights, Michigan plus tôt cette semaine, rapporte Detroit Free Press.

Selon le média, une enquête de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des Etats-Unis d’Amérique a révélé que le liquide en question était probablement de l’eau souterraine contaminée par du chrome hexavalent qui provenait apparemment d’une entreprise actuellement fermée appelée Electro-Plating Services dont le propriétaire a été condamné à un an de prison après avoir plaidé coupable en avril pour avoir exploité une installation de stockage de déchets dangereux sans licence.

Alors que l’EPA avait précédemment retiré des centaines de conteneurs remplis de produits chimiques dangereux du site lors de sa fermeture, l’agence n’aurait pas «corrigé la contamination des sols ou des eaux souterraines».

Cet incident a entraîné la fermeture temporaire de la partie touchée de l’autoroute entre les équipes de matières dangereuses qui se sont précipitées pour nettoyer le déversement.

Alors que la US Occupational Health and Safety Administration note que le chrome hexavalent «est connu pour provoquer le cancer à des niveaux d’exposition élevés», le Michigan Department of Environment, Great Lakes et Energy a déclaré qu’une équipe d’enquêteurs d’État a déterminé qu’il n’y avait pas de risque imminent au public, a déclaré le média.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News