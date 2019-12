La bombe!! Le camp Lee expurgé ce soir subit le «choc» des médias états-uniens à propos du rapport de guerre en Afghanistan

PHOTO DE DOSSIER: Les troupes des Etats-Unis d’Amérique évacuent un camarade blessé dans la province de Kandahar, Afghanistan, 2010 © Reuters / Yannis Behrakis

Un rapport stupéfiant met à nu des vérités assez évidentes: l’armée est un gaspillage, la guerre en Afghanistan est impossible à gagner, et le gouvernement vous ment. Pourquoi tout le monde agit-il comme si choqué? A demandé Lee Camp.

Pendant près de deux décennies, les responsables états-uniens ont su en privé que la guerre en Afghanistan allait tomber dans les toilettes. Pourtant, ils «n’ont pas dit la vérité», insistant auprès du public que des progrès étaient en cours, qu’un revirement allait se produire et que les troupes pourraient en fait rentrer chez elles. C’est selon un rapport du Washington Post publié plus tôt ce mois-ci.

Citant des documents officiels et les témoignages de généraux, diplomates et politiciens, le rapport révèle que les responsables de la guerre n’avaient aucun objectif final fondamental pour le conflit, ne comprenaient pas la culture ou la politique du pays, gaspillaient de grosses sommes d’argent pour une reconstruction corrompue d’efforts, et verni la vérité pour la consommation publique.

« Les responsables des Etats-Unis d’Amérique n’ont pas « manqué de dire la vérité » », a expliqué Lee Camp, hôte de Expurgé ce soir. « Ils ont b**sé menti, d’accord? »

Pourtant, l’article du Post a rencontré le choc. Wolf Blitzer de CNN a qualifié la publication de « vraiment une bombe ».

« Une bombe!? Nous ne gagnons pas la guerre en Afghanistan. Nous ne savons pas qui est l’ennemi. Je ne peux pas croire que nous découvrons juste cela. Si seulement nous le savions il y a des années!» a tonné Camp. (Alerte spoiler: nous l’avons fait.)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT