L’Allemagne élaborera une réponse aux sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre Nord Stream 2

Ce 21 décembre, Washington a approuvé de nouvelles sanctions contre les pipelines Nord Stream 2 et Turk Stream, qui doivent livrer du gaz russe [largement moins cher comparé au GNL de schiste des Etats-Unis d’Amérique (EUA) – MIRASTNEWS] en Europe.

Un employé sur le chantier de construction du gazoduc Nord Stream 2, près de la ville de Kingisepp, au nord de la Russie, le 5 juin 2019.Anton Vaganov / Reuters

Berlin décidera de la réponse aux sanctions états-uniennes contre Nord Stream 2 après avoir étudié ces mesures restrictives en détail, selon la porte-parole adjointe du gouvernement allemand Ulrike Demmer.

« Nous les étudierons en détail, évaluerons l’impact sur le projet, après quoi nous déciderons des actions successives », a déclaré Demmer.

Ce 21 décembre, Washington a approuvé de nouvelles sanctions contre les pipelines Nord Stream 2 et Turk Stream, qui devraient acheminer du gaz russe en Europe. Les EUA exigent que les entreprises qui construisent ces pipelines arrêtent immédiatement leurs activités.

La société suisse Allseas, qui a travaillé à l’installation du gazoduc Nord Stream 2, a déjà suspendu sa participation au projet. En revanche, le gouvernement allemand a déclaré à cet égard qu’il « rejette les sanctions extraterritoriales » dirigées « contre les entreprises allemandes et européennes ».

Réponse de la Russie

Les sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 ne visent pas vraiment à aider les Européens à recevoir des approvisionnements énergétiques en continu et à des prix abordables, mais, au contraire, à les priver de sources d’approvisionnement garanties originaires de Russie, a déclaré le ministère des Relations Extérieurs russes.

Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou répondrait « en toute sécurité » aux nouvelles sanctions des Etats-Unis d’Amérique à son encontre et en tiendra compte lors de l’établissement de futures relations avec Washington.

Sanctions contre les alliés

Dans le même temps, le désir des États-Unis d’Amérique de «nuire aux exportations russes» n’est pas le plus important dans cette ligne politique.

« Le désir d’imposer à l’Europe le gaz liquéfié états-unien, qui est plus cher que les approvisionnements des pipelines en provenance de Russie », a-t-il révélé, expliquant qu’avec cette stratégie, Washington « cherche à ralentir le développement » de l’économie Européenne et « sape sa capacité à concurrencer les États-Unis d’Amérique sur les marchés mondiaux ».

En conséquence, les Européens perdent dans tous les domaines, a-t-il souligné depuis Moscou.

Pour atteindre ces objectifs, les États-Unis d’Amérique ne sanctionneront pas les entreprises russes, mais les entreprises européennes qui participent à l’installation des canalisations des pipelines Nord Stream 2 et Turk Stream, précise le ministère.

Le pipeline « se réalisera de toute façon »

Bien que les récentes sanctions des Etats-Unis d’Amérique auront un impact sur la construction du Nord Stream 2, le projet emblématique sera achevé au second semestre de l’année prochaine, selon Peter Beyer, coordinateur de la coopération transatlantique du gouvernement allemand, dans une interview à la radio Deutschlandfunk.

Lavrov, pour sa part, a insisté sur le fait que les nouvelles sanctions contre les entreprises qui construisent le pipeline, évaluées à 11 milliards de dollars, n’auront aucun impact sur le projet.

L’oléoduc, qui va de la Russie à l’Allemagne en passant par le fond de la mer Baltique, « se réalisera de toute façon, malgré toutes ces menaces », tout comme TurkStream, a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères.

Options pour la finition de la pose de tuyaux

Le retrait des pipelines Pioneering Spirit et Solitaire de la société Allseas de la zone d’installation du gazoduc au Danemark pourrait retarder le lancement éventuel du Nord Stream 2.

Cependant, la Russie a des alternatives pour achever le projet. La société russe MRTS possède au moins trois pipelines: Fortuna, Defender et Kapitán Bulagin.

L’utilisation de l’un de ces trois navires pourrait générer des obstacles supplémentaires, car ils n’ont pas les capacités de positionnement dynamique requises par le Danemark. Par conséquent, ils pourraient ne pas être autorisés à travailler dans la section danoise ou la Russie devrait obtenir des permis supplémentaires pour cela.

Une autre option pourrait être l’Akadémik Cherski, un navire appartenant à la principale compagnie d’énergie russe Gazprom. Le navire pipelinier possède toutes les capacités techniques nécessaires, y compris un positionnement dynamique, mais est actuellement stationné en Extrême-Orient de la Russie et il faudrait jusqu’à deux mois pour atteindre les eaux danoises.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le gouvernement allemand estime que la ligne Nord Stream 2 doit être résolue politiquement – Coordinateur

© Photo : Nord Stream 2

BERLIN – Le coordinateur transatlantique du gouvernement allemand Peter Beyer a déclaré lundi que le projet de gazoduc Nord Stream 2 sera mis en œuvre au second semestre 2020, malgré les sanctions des Etats-Unis d’Amérique, et s’est dit confiant que le problème doit être résolu via dialogue politique avec Washington.

« Je suppose que le pipeline sera mis en œuvre au cours du second semestre 2020 », a déclaré Beyer au diffuseur Deutschlandfunk lors d’une interview.

Selon lui, une solution au problème peut être trouvée par le dialogue avec un consortium d’entreprises investissant dans le projet et il est nécessaire d’engager un tel dialogue avec les États-Unis d’Amérique.

« Nous l’avons fait auparavant, mais malheureusement, cela n’a pas abouti … Tout doit être résolu politiquement. Je ne vois pas d’autres solutions », a ajouté Beyer.

La nouvelle série de sanctions états-uniennes visera les entreprises et les particuliers prestataires de services, qui verront leur visa états-unien révoqué et leurs actifs financiers gelés aux États-Unis d’Amérique. Le projet de loi prévoit également un délai de grâce de 30 jours pour leur permettre de mettre fin à leurs opérations.

La semaine dernière, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a signé la loi d’autorisation de défense nationale de 738 milliards de dollars, qui comprend des sanctions contre les gazoducs Nord Stream 2 et TurkStream ainsi qu’une série d’autres mesures. La législation [nationale – MIRASTNEWS] interdit également la coopération militaire à militaire avec la Russie.

Les États-Unis d’Amérique ont constamment essayé de saper le projet, menaçant toutes les personnes impliquées dans les sanctions, tout en faisant la promotion de son gaz naturel liquéfié sur le marché européen.

L’Ukraine s’oppose également activement à Nord Stream 2, craignant la perte de revenus du transit de gaz russe. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que le projet était entièrement commercial et compétitif et qu’il n’impliquait pas l’annulation du transit du gaz russe via l’Ukraine vers l’UE.

Le projet Nord Stream 2 est une joint-venture entre le Russe Gazprom et cinq sociétés européennes – la française ENGIE, l’Autrichienne OMV, la britanico-néerlandaise Royal Dutch Shell, et les allemandes Uniper et Wintershall. Le gazoduc jumelé de 745 miles de long transportera près de 2 000 milliards de pieds cubes de gaz par an de la Russie vers l’Allemagne, en passant par les eaux territoriales ou les zones économiques exclusives du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et de la Suède.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News