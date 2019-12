Ouattara sent-il le danger pointer à l’horizon ? La Côte d’Ivoire délivre un mandat d’arrêt contre le candidat à la présidentielle Guillaume Soro

DOSSIER – Le président du Parlement ivoirien Guillaume Soro s’exprime à l’Assemblée nationale d’Abidjan, le 8 février 2019.

ABIDJAN – La Côte d’Ivoire a émis un mandat d’arrêt contre Guillaume Soro, un ancien chef rebelle [au service d’Alassane Ouattara et ancien premier ministre sous la présidence de Laurent GBAGBO – MIRASTNEWS] et candidat aux élections présidentielles de l’année prochaine, ont indiqué lundi quatre sources gouvernementales, juste avant son retour dans son pays après plus de six mois à l’étranger.

La décision prise contre Soro, qui conserve la loyauté de nombreux anciens commandants rebelles qui occupent désormais des postes de responsabilité dans l’armée, pourrait exacerber considérablement les tensions avant les élections d’octobre prochain, qui sont considérées comme un test de la stabilité de la Côte d’Ivoire.

Environ 3000 personnes sont mortes dans une brève guerre civile qui a suivi la victoire [tronquée, trafiquée et usurpée par l’usage de la force militaire avec l’aide de l’ONU et surtout de la France qui bombarda le Palais présidentiel pour débusquer Laurent GBAGBO – MIRASTNEWS] du président Alassane Ouattara lors des élections de 2010.

Ouattara a été réélu en 2015, mais a donné des signaux mitigés quant à savoir s’il briguerait un troisième mandat, ajoutant à l’incertitude quant au vote dans la plus grande économie francophone d’Afrique de l’Ouest.

Soro devait retourner en Côte d’Ivoire lundi pour la première fois depuis mai, mais a détourné son vol privé de Paris vers le Ghana voisin « pour des raisons de sécurité », a déclaré son conseiller, Alain Lobognon.

Lobognon a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un mandat d’arrêt. Les sources ont indiqué que le mandat d’accusation avait inculpé Soro pour avoir tenté de déstabiliser le pays et abusé des fonds publics, mais ils n’ont fourni aucun autre détail. Un porte-parole de la police a déclaré qu’il n’était pas au courant du mandat.

À l’extérieur du siège de Soro dans la capitale commerciale [et économique – MIRASTNEWS] de la Côte d’Ivoire, Abidjan, la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser plus de 100 sympathisants qui s’étaient rassemblés, a déclaré un témoin de Reuters.

Plus tard, la police a arrêté Lobognon et un autre allié de Soro, Souleymane Kamarate Kone, près du quartier général et les a emmenés dans un lieu inconnu, a déclaré à Reuters l’épouse de Lobognon, Amira. Le porte-parole de la police n’a pas pu être joint à nouveau pour commenter.

Soro, 47 ans, a dirigé les rebelles qui ont tenté et n’ont pas réussi à évincer le président de l’époque Laurent Gbagbo en 2002. Ses forces ont installé Ouattara à la présidence pendant la guerre civile qui a suivi les élections de 2010, qui se sont déroulées en grande partie selon des critères régionaux et ethniques.

Soro a ensuite été pendant plusieurs années président de l’Assemblée nationale, mais s’est depuis brouillé avec Ouattara, qui devrait largement soutenir son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, lors de l’élection présidentielle de 2020.

Cependant, Ouattara a déclaré le mois dernier qu’il se présenterait pour un autre mandat si ses prédécesseurs, [Laurent – MIRASTNEWS] Gbabgo et Henri Konan Bédié, étaient candidats. Ses opposants disent que cela violerait les limites constitutionnelles des mandats.

Gbagbo a été acquitté au début de cette année de crimes contre l’humanité à la Cour pénale internationale de La Haye, mais reste en Europe pendant que le parquet fait appel du verdict.

Bédié, qui a été président de 1993 à 1999, n’a pas encore dit s’il se présenterait.

La Côte d’Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao et a été l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Ouest l’année dernière.

[Cependant la diffusion des fruits de cette pseudo-croissance dans l’ensemble de la population se fait toujours attendre, seule une minorité nantie en bénéficie – MIRASTNEWS].

Traduction, commentaires et ajout au Titre 1 : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : VOA