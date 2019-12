Des scientifiques russes abandonnent la théorie de la bombe en disant qu’il n’y a pas d’énergie noire

Bien qu’il ait été découvert il y a près d’un siècle que l’Univers se développe, la force motrice derrière ce phénomène reste un mystère. Les astrophysiciens ont émis l’hypothèse que la soi-disant «énergie noire», qui constitue jusqu’à 70% de l’univers, pourrait être la réponse, mais n’ont pas été en mesure de déterminer ce qu’elle est à coup sûr.

Le professeur Artyom Astashenok et Aleksander Tepliakov de l’Université fédérale de la Baltique ont présenté des modèles cosmologiques qui définissent les limites de l’univers sans «énergie sombre» (force inconnue qui provoque l’expansion de l’univers à un rythme accéléré), publiant les résultats de leurs recherches dans le Journal international de physique moderne D.

Comme l’a fait remarquer le professeur Astashenok, selon le service de presse de l’université, les scientifiques connaissent depuis longtemps l’effet Casimir, du nom d’un physicien néerlandais, décrivant la traction entre deux plaques métalliques dans le vide. La théorie quantique suggère que des particules y apparaissent et disparaissent, interagissant avec les plaques, qui représentent une sorte de limites. En conséquence, une traction mineure apparaît.

Les chercheurs théorisent que la même chose pourrait se produire dans l’espace, mais cela entraîne une extra-répulsion, ce qui accélère l’expansion de l’univers.

«En d’autres termes, il n’y a en fait pas d' »énergie sombre » mais il y a une manifestation des limites de l’Univers. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il se termine quelque part, mais nous pourrions faire face à une topologie complexe. Nous pouvons établir des parallèles avec la Terre. Il n’a pas de limites mais il est borné. La différence entre la Terre et l’Univers est que nous traitons de l’espace bidimensionnel et de l’espace tridimensionnel», a-t-il expliqué.

Mystère de «l’énergie noire»

Il a été découvert il y a près d’un siècle que l’univers se développait, puis les scientifiques ont découvert que cela se produisait avec une certaine accélération, ce que la matière régulière ne peut pas expliquer. L’expansion a été expliquée par «l’énergie sombre», qui a des qualités particulières et remplit l’univers. Le nom serait provisoire, car personne ne sait avec certitude de quoi il s’agit.

Cette énergie énigmatique représenterait 70% de l’univers, qui se compose également de «matière noire» (20%) et de matière régulière (4%). Il y a beaucoup de théories sur les raisons pour lesquelles l’Univers se développe et ce qu’est cette «énergie sombre», mais personne n’a encore résolu le mystère. L’équipe de l’Université fédérale de la Baltique a expliqué mathématiquement leur modèle de l’univers et n’a aucune contradiction entre son expansion et la loi universelle de la gravitation.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News