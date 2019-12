Poutine: les armes russes doivent être les meilleures au monde

Image d’archives

Le président de la Russie s’est exprimé sur la qualité de l’armement national.

« Ce n’est pas un jeu d’échecs dans lequel nous pouvons nous contenter d’être sur les tables: nous devons être les meilleurs », a déclaré Poutine.

« Si nous voulons gagner, la technique doit être meilleure que les modèles mondiaux », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que lors d’une exposition d’armes à Moscou le 24 décembre, ils lui avaient montré des modèles qui prétendaient être à la hauteur des meilleures armes mondiales.

« Comme je l’ai répété à plusieurs reprises aux représentants de l’industrie, ils doivent toujours être les meilleurs », a déclaré M. Poutine.

Pour sa part, le chef de la défense russe, Sergey Shoigu, a déclaré que le ministère et l’industrie de la défense continuaient de se conformer aux plans de modernisation des forces armées nationales « sans s’engager dans une course aux armements mais en tenant compte des menaces ».

Le président russe a également précisé lors de la réunion élargie du ministère de la Défense que la part des armes avancées dans la triade nucléaire russe s’élevait à 82%.

« En 2019, il y a eu de nombreux changements qualitatifs et systémiques dans les forces armées. Ainsi, la proportion d’armes avancées dans la triade nucléaire a atteint 82% », a déclaré M. Poutine.

Le président a ajouté que les Forces de missiles stratégiques ont commencé à intégrer le nouveau système Avangard de missiles hypersoniques de portée stratégique équipés d’une ogive de planeur.

Le président a ajouté que les forces nucléaires russes ont montré leur extraordinaire capacité lors des exercices.

«Les troupes, utilisant de nouveaux équipements, pratiquent régulièrement des tâches tactiquement complexes lors des exercices, manœuvres et surprises par surprise. Ainsi, les forces nucléaires ont démontré de manière convaincante leurs plus grandes capacités lors des exercices Grom 2019; la flotte et l’aviation à longue portée ils ont pleinement accompli les tâches dans le cadre des exercices Okeanski Shchit – Ocean Shield –,» a déclaré Poutine lors de la réunion.

Poutine a également rappelé que lors de l’exercice Tsentr 2019, pour la première fois, des actions antiterroristes coordonnées des formations armées nationales de huit États ont été testées.

La Russie, le seul pays qui possède des armes hypersoniques

Le président russe a souligné que pour la première fois dans l’histoire, la Russie est en avance sur les autres pays en matière de développement des armes, car c’est le seul pays à disposer d’armes hypersoniques.

Il a souligné que l’Union soviétique « devait toujours atteindre » les États-Unis d’Amérique, à la fois dans la création de la bombe atomique et de l’aviation stratégique et des missiles intercontinentaux.

« Aujourd’hui, nous avons une situation unique dans notre histoire moderne: nous sommes en avance. Aucun pays au monde n’a d’armes hypersoniques, sans parler des armes hypersoniques de portée continentale », a déclaré M. Poutine.

Il a dit qu’actuellement l’armée russe possède déjà des complexes hypersoniques Kinzhal, tandis qu’un premier régiment a commencé à s’équiper du complexe hypersonique intercontinental Avangard.

En outre, selon le président, des missiles hypersoniques Tsirkon sont actuellement en cours de création en Russie.

Début décembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a annoncé son intention d’augmenter la flotte de navires de combat équipés de missiles Tsirkon avancés. Le missile hypersonique Tsirkon, avec une portée de plus de 1000 kilomètres, peut développer des vitesses allant jusqu’à Mach 9 (neuf fois la vitesse du son), comme Poutine l’a révélé en février dernier.

Présence russe à Tartous

En outre, Poutine a noté que la présence des forces armées russes dans le port syrien de Tartous et à la base aérienne de Hmeymim est une garantie de paix et de stabilité dans la région.

« Le groupe aérien de la Force aérospatiale russe, les navires et les sous-marins de la Marine, situés à l’aérodrome de Hmeymim et à la base navale du port de Tartous, entre autres, sont des garants de la paix et de la stabilité en Syrie », a-t-il déclaré. Poutine.

La Syrie connaît un conflit depuis mars 2011 dans lequel les forces gouvernementales sont confrontées à des groupes d’opposition armés et à des organisations terroristes.

La Russie a lancé une offensive aérienne dans le pays arabe en septembre 2015 à la demande du président syrien Bachar Asad.

Après le 6 décembre 2017, l’état-major général de la Russie a annoncé que tous les territoires précédemment contrôlés par des terroristes de l’Etat islamique (soi-disant État islamique, interdit en Russie et dans d’autres pays) en Syrie avaient été libérés, le président Poutine a ordonné la troisième coupe du contingent russe situé dans le pays arabe.

À l’heure actuelle, la Russie maintient la présence militaire dans la base aérienne Hmeymim et dans le port de Tartous pour pouvoir envoyer des renforts si nécessaire.

Essais de missiles balistiques Sarmat

À son tour, l’armée a informé le président de la Russie, Vladimir Poutine, lors de sa visite à l’exposition d’armes modernes montée au Centre de gestion de la défense nationale russe que les tests du plus récent missile balistique intercontinental Sarmat se termineraient en 2021.

Les compagnons de Poutine ont révélé qu’il continuait de travailler sur le système Sarmat avec un missile balistique intercontinental de classe lourde avec de meilleures propriétés.

La possibilité d’effectuer le vol sous-orbital de Sarmat à une distance de 35 000 kilomètres couvrira la portée de tous les systèmes de missiles existants sur le globe terrestre, ont déclaré des experts du Centre.

« Nous prévoyons de conclure les tests de ce système en 2021 », ont-ils déclaré.

Ils ont également déclaré que de 2020 à 2027, il est prévu d’inclure les missiles Sarmat dans les arsenaux de 20 régiments spécialisés.

