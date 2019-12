L’Allemagne devrait imposer des sanctions contre les Etats-Unis d’Amérique, sinon elle perdra son indépendance – expert en énergie

© Sputnik / Alexey Vitvitsky

La semaine dernière, l’administration des Etats-Unis d’Amérique (EUA) a imposé des sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2, une coentreprise d’une société russe et de plusieurs sociétés européennes, malgré les nombreuses déclarations de l’Allemagne et de la Russie selon lesquelles le projet est purement économique et non politique.

L’Allemagne devrait imposer des sanctions contre les États-Unis d’Amérique, sinon elle perdra son indépendance, a déclaré à Sputnik Stephan Kohler, un expert allemand renommé dans le domaine de l’énergie et responsable d’EnergyEfficiencyInvestEurasia GmbH. L’expert a analysé les raisons des sanctions états-uniennes contre Nord Stream 2, qui, à son avis, sont censées entraîner un fossé politique entre la Russie et l’UE.

Selon Stephan Kohler, les sanctions américaines-états-uniennes ont deux raisons. Premièrement, les États-Unis d’Amérique souhaitent vendre leur GNL en Europe. Cependant, la situation actuelle des prix montre que le GNL de Russie ou du Qatar est moins cher que celui des États-Unis d’Amérique [Il existe donc un différentiel de prix entre le prix imposé par les EUA (P EUA ) et le prix négocié avec la Russie (P R ), tel que P EUA – P R > 0, en faveur du monopole de fournisseur de gaz que veulent se constituer manu-militari les Etats-Unis d’Amérique en Europe, qui s’il est mis en place ferait perdre beaucoup d’argent aux Trésors publics des Etats européens, à leurs entreprises et autres organisations productives et à leurs populations respectives. Si les quantités Q livrées par les Etats-Unis d’Amérique à l’Europe sont les mêmes que celles fournies par la Russie, la perte sèche de l’Union européenne serait de: (P EUA – P R ) x Q. Ce serait un transfert unilatéral de pouvoir d’achat de l’Union européenne vers les Etats-Unis d’Amérique – MIRASTNEWS]. Autrement dit, les États-Unis d’Amérique ne sont pas compétitifs à cet égard.

«Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c’est l’aspect politique. Je pense que les Américains-états-uniens n’ont aucun intérêt à ce que l’Europe et la Russie se rapprochent encore. C’est précisément pourquoi les sanctions sont introduites: pour creuser davantage un fossé politique entre l’Europe et la Russie», a déclaré Kohler.

Selon l’expert allemand de l’énergie, les sanctions ont été avancées rapidement après que les dirigeants de la Russie, de l’Allemagne, de la France et de l’Ukraine ont progressé lors de la réunion du Format de Normandie à Paris.

«C’est en ce moment même qu’ils se concentrent sur les sanctions. C’est-à-dire, outre les intérêts économiques, il y a surtout l’intérêt politique des Etats-Unis d’Amérique: ils veulent perturber considérablement le rapprochement entre la Russie et l’UE», a déclaré à Sputnik l’ancien chef de l’agence allemande de l’énergie DENA. [Et donc faire d’une pierre deux coups, en appauvrissant davantage et en gagnant de l’argent sur le dos des européens et en imposant son hégémonie à tous – MIRASTNEWS].

L’expert a qualifié les sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre Nord Stream 2 de sévères, mais pas tragiques.

«Il s’agit d’un impact spécifique sur Nord Stream 2. Je pense que Nord Stream 2 sera achevé, mais les travaux de construction ralentiront et prendront plus de temps».

Selon Kohler, il faut également garder à l’esprit que la Russie répondra aux sanctions des Etats-Unis d’Amérique, qui à leur tour entraîneront des tensions politiques, dont les conséquences ne sont pas encore prévisibles.

S’exprimant sur la réaction des politiciens allemands et européens, l’expert a noté qu’il trouvait « effrayant que de nombreux politiciens allemands et européens disent qu’ils n’acceptent pas que les Américains-états-uniens interviennent dans les politiques énergétiques allemande et européenne par le biais de sanctions ».

«Nord Stream 2 est un projet approuvé par tous les moyens légaux. Les politiciens condamnent verbalement les actions des Etats-Unis d’Amérique, mais une réaction dure envers les États-Unis d’Amérique est maintenant nécessaire. L’Europe ne peut se permettre de permettre aux États-Unis d’Amérique de violer non seulement les principes juridiques, mais aussi de poursuivre leurs propres intérêts économiques et politiques, [sans regarder de près les siens – MIRASTNEWS]. L’Allemagne devrait imposer des sanctions contre les États-Unis d’Amérique, sinon nous perdrons notre indépendance», a souligné Stephan Kohler.

Selon lui, le récent accord de transit de gaz entre la Russie et l’Ukraine, conclu avec la médiation de l’Allemagne et de l’UE, indique un bon développement des relations interétatiques. Cela pourrait être prévu après le sommet du Format de Normandie à Paris; et le président Poutine, lors de sa grande conférence de presse à la fin de cette année, a de nouveau confirmé qu’il y aurait des livraisons de gaz de la Russie vers l’Europe via l’Ukraine.

«Nous sommes sur la bonne voie dans nos relations. Bien sûr, l’Amérique [Etats-Unis] veut l’arrêter. Il n’y a aucune raison à ces sanctions des Etats-Unis d’Amérique, c’est un pur arbitraire de perturber le rapprochement politique entre l’Europe et la Russie», a expliqué l’expert.

Selon Kohler, le lancement du nouveau gazoduc Power of Siberia de la Russie à la Chine a suscité de nouvelles inquiétudes aux États-Unis d’Amérique. Washington craint qu’une région économique n’émerge dans cette partie du monde avec laquelle les Etats-Unis d’Amérique ne pourraient pas rivaliser.

«Si l’Europe avec ses technologies et la Russie avec ses matières premières se rapprochent, avec les marchés de la Chine et de la Communauté économique eurasienne, ils représenteront une puissance forte. La coopération de Vladivostok à Lisbonne, si elle est mise en œuvre, menacera la domination économique des Etats-Unis d’Amérique. Les Américains-états-uniens veulent absolument empêcher cela», a conclu Stephan Kohler.

