«Le plus meurtrier de tous les temps»: la Russie lance un nouveau sous-marin à propulsion nucléaire de quatrième génération (VIDEO)

PHOTO DE FICHIER. Un sous-marin Yasen-M. © Global Look Press / Ministère russe de la Défense

Le sous-marin nucléaire avancé Yasen-M a été lancé en Russie. Le nouveau navire, qui devrait rejoindre la Marine l’année prochaine, est capable de transporter tous les missiles de croisière russes existants – et probablement plus.

Mercredi, la cérémonie de lancement a eu lieu au chantier naval Sevmash, à Severodvinsk, dans le nord-ouest de la Russie. Il survient quelques jours seulement après que le chantier naval a célébré son 80ème anniversaire – et un événement comme celui-ci est le meilleur moyen de marquer l’occasion, a déclaré le directeur général adjoint de Sevmash Sergey Voronko.

Des images de la cérémonie de lancement ont été diffusées au grand public – et elles ne montrent pas grand-chose, car le nouveau navire reste top secret. La vidéo ne montre que la poupe du sous-marin et son hélice en détail, ce qui laisse place à la spéculation.

Le nouveau navire appelé Novossibirsk, qui devrait rejoindre les rangs de la marine russe l’année prochaine, est le premier sous-marin de ce type produit en série. Le premier sous-marin Yasen-M, le Kazan, subit toujours des essais navals et devrait également rejoindre la Marine en 2020. Quatre autres sous-marins de ce type sont en cours de construction, et au moins deux autres devraient être installés plus tard – probablement l’année prochaine.

Bien que l’on en sache peu sur le nouveau sous-marin, il serait nettement plus avancé que son prédécesseur – le sous-marin de classe Yasen d’origine. Les nouveaux navires sont capables d’utiliser tous les types de missiles de croisière navals russes – les Kalibr polyvalents et les Onik anti-navires en particulier – ainsi que de transporter d’énormes torpilles à tête chercheuse de 533 mm.

Les sous-marins sont également susceptibles de transporter le nouveau missile de croisière hypersonique Zircon, car il peut être lancé à partir des mêmes tubes utilisés pour les Kalibr et Oniks – bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle. Ces derniers temps, Moscou souhaite installer de nouvelles munitions sur un plus grand nombre de ses navires, ce qui ne devrait pas affecter exclusivement les navires de surface.

Le lancement de Novossibirsk n’est pas passé inaperçu, créant une véritable agitation dans les médias militaires occidentaux. L’intérêt national a qualifié le nouveau navire de «cadeau de Noël russe pour l’US Navy», le qualifiant de «sous-marin le plus meurtrier de Moscou».

