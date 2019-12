Les forces soutenues par la Russie se rapprochent d’une grande ville d’Idlib, tenue par les rebelles

Les troupes syriennes soutenues par la Russie ont encerclé un poste d’observation turc à l’approche de la ville de Maarat al-Numan lors d’une offensive dans la dernière poche rebelle importante de la Syrie, ont indiqué mardi des sources des deux côtés.

Il s’agit du premier combat majeur depuis que les dirigeants turc, russe et iranien ont convenu à Ankara en septembre de «désamorcer» le conflit dans la province nord-ouest d’Idlib après une campagne de plusieurs mois qui a contraint au moins 500 000 civils à fuir. Alors que la diplomatie sur un accord de paix en Syrie est au point mort, l’accord de désescalade s’est effondré récemment.

Les insurgés contrôlant la région d’Idlib, qui borde la Turquie, comprennent le puissant groupe militant islamiste Tahrir al-Sham ainsi que des factions rebelles soutenues par la Turquie.

Les sources ont déclaré que l’avant-poste militaire turc, près du village de Surman et de la principale autoroute tenue par les rebelles qui s’étend jusqu’à la ville d’Alep, contrôlée par le gouvernement, et finalement la capitale Damas plus au sud, était maintenant entouré par les forces syriennes, aidées par Milices soutenues par l’Iran.

La Turquie a 12 avant-postes à Idlib dans le cadre d’un accord de sécurité conclu avec la Russie et l’Iran, les principaux alliés du président syrien Bachar al-Assad, en 2017. Depuis lors, plusieurs tirs contre les avant-postes ont provoqué des représailles turques, mais la pression russe sur Damas a mis fin aux tirs des forces d’Assad.

CRISE HUMANITAIRE FRAÎCHE

Alors que les forces gouvernementales ont pénétré dans le sud-est d’Idlib au cours des deux dernières semaines, des milliers de personnes ont fui Maarat al-Numan, une grande ville qui a été un refuge pour les familles qui ont fui d’autres régions de la Syrie récupérées par Damas plus tôt dans une guerre civile de 8 ans et demi.

Une campagne de bombardements aériens dirigée par la Russie a aidé les forces gouvernementales syriennes à se rapprocher de la ville stratégique, un facteur majeur de la fuite de civils plus au nord, plus près de la frontière avec la Turquie.

L’offensive a tué des dizaines de civils et provoqué jusqu’à présent un exode d’au moins 80 000 personnes dans toute la province d’Idlib, dont 30 000 au cours de la seule semaine dernière, ont annoncé lundi les Nations Unies.

Huit personnes, dont cinq enfants, sont mortes lorsque des bombes larguées par des avions à réaction russes ont frappé des familles déplacées alors qu’elles cherchaient un abri dans le village de Jubas, à l’est de la ville de Saraqeb, ont indiqué des sauveteurs et des résidents de la région.

«L’attentat à la bombe a tué deux familles qui avaient installé des tentes», a déclaré Mohammad Rasheed, militant local des droits humains.

Selon des groupes humanitaires et des témoins, au moins 12 autres personnes ont été tuées cette semaine lorsque des avions à réaction russes et syriens ont frappé des convois civils sur les routes principales où des familles fuyaient près de la frontière turque.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré lundi qu’il était « alarmé par l’ampleur de l’opération militaire et a signalé des attaques sur les voies d’évacuation utilisées par des civils fuyant vers le nord en direction de la frontière turque. »

« Le Secrétaire général rappelle à toutes les parties leurs obligations de protéger les civils et de garantir la liberté de circulation », a déclaré le porte-parole de Guterres, appelant à une cessation immédiate des hostilités.

Moscou et Damas nient toutes deux les allégations de bombardements aveugles de zones civiles et affirment combattre des militants islamistes inspirés d’Al-Qaïda.

Les forces du gouvernement syrien se trouvent maintenant à environ six kilomètres (quatre miles) à l’est de Maarat al-Numan, selon Hajj Abu Rasheed du Front de libération nationale, une coalition rebelle soutenue par la Turquie.

Il a déclaré qu’un kamikaze s’était fait exploser dans un avant-poste de l’armée à Jerganaz qui avait été capturé lundi par les milices soutenues par l’Iran et les troupes gouvernementales lors de leur avance.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Reuters via en.zamanalwsl.net

Le régime syrien et ses alliés s’emparent de 35 zones résidentielles à Idlib

Le régime syrien de Bachar al-Assad soutenu par la Russie et l’Iran a capturé 35 villages au cours des quatre derniers jours dans la province nord-ouest d’Idlib, qui a été désignée zone de désescalade.

Depuis le début de l’offensive le 20 décembre, le régime et ses alliés ont lancé une campagne militaire principalement dans les villes de Maarat Al-Numan et Saraqib ainsi que dans les zones rurales environnantes.

Bien qu’il s’agisse d’une zone de désescalade, le régime et ses alliés ont pris lundi soir le contrôle de neuf autres zones, dont Jarjnaz, Khirbet Marata, Abu Dafna, al-Hadisa, Kafr Yasin, al-Salihiyah, Dar al-Salam, al- Falul et Babulin, ce qui porte le nombre à 35.

La campagne aérienne sans précédent du régime et de la Russie a tué 85 civils en neuf jours et poussé plus de 130 000 personnes à quitter leur domicile vers la frontière turque.

Vendredi, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait étendu pendant un an les livraisons d'aide transfrontalière à quatre millions de Syriens, dont beaucoup à Idlib.

Cette décision a fait craindre que l’aide financée par les Nations Unies ne puisse entrer dans les parties de la Syrie détenues par l’opposition à partir de janvier, à moins qu’un autre accord ne soit conclu.

Parallèlement, dix personnes, dont cinq enfants, ont été tuées mardi lors d'attaques aériennes russes contre une école abritant des civils déplacés dans le village de Jubass près de la ville de Saraqeb, dans le sud de la province d'Idlib.

Les forces du régime sont désormais à moins de quatre kilomètres (deux miles) de la ville stratégique de Maaret al-Numan, selon l’AFP.

L’offensive a ciblé des hôpitaux, des écoles, des mosquées et des maisons pour expulser les civils des villes et les éloigner de leurs maisons, selon le Groupe de coordination de la réponse de la Syrie.

Mardi, des combattants djihadistes et des rebelles ont réussi à reprendre Talmanes et un village adjacent, a déclaré l’Observatoire, qui s’appuie sur un réseau de sources à travers la Syrie.

Idlib est dominé par l’ancien affilié d’Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham. La région abrite quelque trois millions de personnes, dont de nombreuses personnes déplacées par des années de violence dans d’autres parties de la Syrie.

Le régime de Damas, qui contrôle désormais 70% de la Syrie, a promis à plusieurs reprises de reprendre la région.

Soutenu par Moscou, Damas a lancé une offensive meurtrière contre Idlib en avril, tuant environ 1 000 civils et déplaçant plus de 400 000 personnes.

Malgré un cessez-le-feu annoncé en août, le bombardement s’est poursuivi, tuant des centaines de civils et de combattants.

Huit ans de guerre en Syrie ont tué 560 000 personnes et chassé la moitié de la population d'avant-guerre de 22 millions de personnes de leurs foyers, dont plus de 6 millions en tant que réfugiés vers les pays voisins.

Source : Agences, Zaman Al Wasl