Combien Huawei a-t-il reçu en incitations du gouvernement chinois?

Huawei aurait pu économiser environ 75 milliards de dollars grâce au soutien fourni par Pékin. Cette incitation, qui l’a aidé à atteindre le sommet de l’industrie mondiale des télécommunications, ne se compare pas à l’aide reçue par ses rivaux de leurs gouvernements respectifs, selon le Wall Street Journal.

Le soutien apporté par le gouvernement chinois a permis à Huawei d’offrir des conditions plus généreuses dans ses contrats et de baisser les prix de ses produits de 30%, explique l’auteur de l’article, Chuin-Wei Yap.

Huawei a réussi à accumuler environ 46 milliards grâce aux prêts, lignes de crédit et autres aides accordées par les créanciers publics. En particulier, le géant a économisé environ 25 milliards de dollars après que les autorités chinoises aient proposé des déductions et exonérations fiscales entre 2008 et 2018 dans le but de favoriser le développement du secteur technologique.

En outre, Huawei aurait pu bénéficier d’environ 1,6 milliard de dollars grâce aux subventions et d’environ 2 milliards de dollars atteints grâce aux remises accordées lors des opérations d’acquisition de terrains, selon les médias. En effet, les subventions de Huawei ont dépassé 17 fois celles de la société finlandaise Nokia et celles du suédois Ericsson.

Les données financières publiques ont révélé que Huawei a acquis plus d’une douzaine de parcelles d’État pour ses domaines de recherche lors de ventes aux enchères tenues entre 2014 et 2018, dans lesquelles ils ont concouru principalement sans rivaux. L’entreprise n’a payé qu’entre 10 et 50% du prix moyen attribué à des espaces similaires, situés dans la ville chinoise de Dongguan.

Au cours des deux dernières décennies, la Banque de développement de Chine et la Banque d’exportation et d’importation de Chine ont offert des lignes de crédit d’une valeur de 30 milliards de dollars aux consommateurs de produits Huawei.

De Huawei, ils ont déclaré que les créanciers – principalement des étrangers et non de la Chine – ne finançaient que 10% de leurs besoins à la fin de l’année dernière; Pour le reste, la société a utilisé ses propres flux de trésorerie et opérations commerciales.

Dans un communiqué, le géant chinois a déclaré avoir reçu un petit nombre de subventions immatérielles telles que des exonérations fiscales qui n’étaient pas totalement inhabituelles, comme le considèrent les analystes du Wall Street Journal, et qui étaient également disponibles pour d’autres entreprises du secteur. .

Les données officielles indiquent que les autorités suédoises ont accordé une aide au crédit d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars à leur secteur technologique national en 2018. En 2017, la Finlande a autorisé des garanties de crédit d’une valeur de 30 milliards de dollars à ses entreprises exportatrices, tandis que le plus grand concurrent américain de Huawei, Cisco Systems, aurait pu avoir environ 44,5 milliards de dollars en subventions, prêts, garanties et subventions fédérales depuis 2000.

Lors de son enquête, Chuin-Wei Yap a utilisé les bases de données avec des informations de crédit, des dossiers de la société chinoise et des rapports publiés par les médias d’État chinois. L’étude est basée sur la valeur nominale des prêts, qui n’est pas équivalente au volume de subventions accordées à l’entreprise. La méthodologie utilisée par le journaliste a exclu d’autres formes de soutien abordable pour Huawei, telles que les avantages fiscaux, la baisse des taxes foncières et les subventions accordées aux matières premières.

Aujourd’hui, Huawei tente de diriger le transfert vers l’utilisation des réseaux sans fil 5G dans le monde entier. Bien que de nombreuses entreprises du secteur bénéficient du soutien financier de leurs gouvernements, l’aide offerte par Pékin est la cause la plus controversée dans les médias occidentaux.

En mai 2019, Huawei est apparu sur la liste noire des États-Unis d’Amérique et les sociétés technologiques du pays d’Amérique du Nord ont été interdites de faire affaire avec cette société. Washington accuse Huawei d’espionner ses clients, il cherche donc à convaincre ses alliés européens de cesser d’acquérir l’équipement de la société chinoise. À leur tour, les gestionnaires de Huawei ont rejeté à plusieurs reprises ces accusations.

