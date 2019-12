Le Mexique dénonce la Bolivie devant la Cour pénale internationale pour le siège de l’ambassade

« C’est un scandale et nous ne le permettrons à aucun pays », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard lors d’une conférence de presse.

Ambassade du Mexique à La Paz, Bolivie Jorge Bernal / AFP

Marcelo Ebrard, chef du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que le Mexique intenterait une action contre le gouvernement de facto en Bolivie devant la Cour pénale internationale pour le siège contre l’ambassade du Mexique en Bolivie et la résidence de l’ambassadeur.

« Aujourd’hui, le Mexique présente un instrument juridique devant la Cour pénale internationale pour violation des obligations diplomatiques », a déclaré Ebrard.

À cet égard, le ministre mexicain des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’y avait pas de précédent pour le harcèlement d’un siège diplomatique mexicain.

« Nous établissons un lien avec la communauté internationale parce que même pas dans les pires années des dictatures militaires des années 1970 et 1980, les installations du Mexique et de sa résidence étaient mises en danger », a déclaré Ebrard.

Le SRE a expliqué que le Mexique avait intenté une action en justice après que la Bolivie eut systématiquement violé la Convention de Vienne, qui établit des mécanismes internationaux pour accorder l’asile aux politiciens persécutés.

« C’est l’un des rares cas dans lesquels nous avons fait quelque chose comme ça, donc ce sera un cas très pertinent », a-t-il ajouté.

Ebrard a également déclaré qu’à l’heure actuelle, le Mexique ne prévoyait pas de fermer l’ambassade ou le consulat du Mexique en Bolivie, car il y avait environ 10 000 Mexicains dans ce pays et la fermeture mettrait en danger la population installée sur le sol bolivien.

« Nous le ferions en dernier recours, j’espère que nous n’y arriverons pas », a déclaré Ebrard. « C’est un scandale et nous ne le permettrons à aucun pays, » a-t-il ajouté.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué qu’il y avait actuellement neuf Boliviens qui avaient demandé l’asile à l’ambassade du Mexique. Parmi ceux-ci, quatre ont un mandat d’arrêt délivré par le gouvernement de facto de la Bolivie.

Lopez Obrador: l'encerclement de l'ambassade du Mexique en Bolivie est quelque chose que « ni même Pinochet » a fait

© REUTERS / Edgard Garrido

MEXIQUE – Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a déclaré que le fort siège de sécurité imposé par les autorités boliviennes de facto à l’ambassade de son pays à La Paz n’est pas quelque chose qui n’a même pas été fait dans le Dictature d’Augusto Pinochet au Chili (1973-1990).

« Nous espérons que [la Bolivie] reconsidère et que le droit d’asile est respecté et qu’il s’écarte de toute tentation de prendre ou de violer notre souveraineté en voulant pénétrer notre ambassade; cela n’a pas été fait par Pinochet », a déclaré le président lors d’une conférence de presse.



Lopez Obrador a exprimé son souhait que «le bon sens l'emporte» et «l'emporte sur toute politique».

Plus tôt, le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a annoncé que son pays présenterait un appel contre le gouvernement de facto de la Bolivie devant la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, pour ce qu’il considère comme un siège de son ambassade à La La Paz.

La tension entre les deux pays a augmenté ces derniers jours en raison du siège lourd imposé par les autorités de facto boliviennes au siège diplomatique mexicain, où une vingtaine de personnes liées à l’ancien président Evo Morales demandent l’asile.

Le Mexique a dénoncé ces derniers jours « l’intimidation dont sont victimes l’ambassade du Mexique et la résidence officielle en Bolivie, ce qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ».

Le gouvernement d’Andrés Manuel Lopez Obrador a réaffirmé à la Bolivie qu’elle remplissait ses obligations découlant de la Convention, et notamment de garantir l’inviolabilité des missions diplomatiques.

Il a également exigé que la Bolivie « mette fin à la politique de harcèlement et d’intimidation » et a averti que si la situation persistait, elle tiendrait le pays sud-américain « responsable de toute atteinte au siège diplomatique, à son personnel accrédité et à toute personne sous la protection de l’État Mexicain dans ce pays. »

Evo Morales a démissionné de la présidence de la Bolivie le 10 novembre et est parti en asile au Mexique deux jours plus tard.

Le 13 novembre, après lui avoir accordé l’asile, Lopez Obrador a exprimé son engagement à transférer dans son pays une vingtaine de personnes réfugiées à l’ambassade de La Paz.

Morales a quitté le Mexique pour Cuba le 6 décembre et s’est ensuite rendu en Argentine, où il a demandé le statut de réfugié.

Le 18 décembre, le procureur bolivien a ordonné l’arrestation de l’ex-président, accusé de «sédition et terrorisme».

