Les documents de Boeing révèlent des préoccupations «très inquiétantes» concernant le 737 MAX

Quelques heures après avoir annoncé un changement de direction, Boeing a fourni un nouveau lot de documents internes sur l’avion de ligne 737 MAX au sol qui brossent un «tableau très inquiétant» concernant les préoccupations des employés au sujet de l’avion en difficulté, selon un assistant du comité de la Chambre.

Les documents ont été soumis à la Federal Aviation Administration et au personnel du Congrès pour enquêter sur les problèmes avec l’avion, qui a été immobilisé depuis mars à la suite d’une paire d’accidents qui ont tué 346 personnes, ont déclaré des responsables.

La divulgation a eu lieu le même jour que Boeing a évincé le directeur général Dennis Muilenburg au milieu d’une crise liée à la gestion des conséquences des accidents en Indonésie et en Éthiopie.

« Semblable à d’autres dossiers précédemment divulgués par Boeing, les dossiers semblent pointer une image très troublante des deux préoccupations exprimées par les employés de Boeing concernant l’engagement de l’entreprise envers la sécurité et les efforts de certains employés pour s’assurer que les plans de production de Boeing n’ont pas été perturbés, » a déclaré l’assistant, qui a parlé sous couvert d’anonymat.

« Le comité continuera à examiner ces documents et d’autres documents fournis par Boeing dans le cadre de l’enquête en cours du comité », a indiqué l’aide.

Boeing a déclaré dans un communiqué avoir « transmis de manière proactive ces communications à la FAA et au Congrès dans le cadre de notre engagement à la transparence avec nos régulateurs et les comités de surveillance », selon Reuters.

Le ton et le contenu « ne reflètent pas la société que nous sommes et devons être », a déclaré Boeing. «Nous avons apporté des changements importants en tant qu’entreprise au cours des neuf derniers mois pour améliorer nos processus, nos organisations et notre culture en matière de sécurité.»

La décharge de documents contenait des messages instantanés d’un ancien pilote d’essai en chef du Boeing 737, Mark Forkner, en novembre 2016, a déclaré à Re une source.

En octobre, Boeing a remis les messages à la FAA entre Forkner et un autre pilote, Patrik Gustavsson, selon Bloomberg News.

Forkner s’est dit préoccupé par le fait que le système automatisé d’augmentation des caractéristiques de manœuvre anti-décrochage, ou MCAS, impliqué plus tard dans les collisions, était «en marche» et a déclaré qu’il aurait pu inconsciemment induire la FAA en erreur.

Dans des courriers électroniques séparés qu’il a envoyés à un responsable anonyme de la FAA, Forkner a déclaré qu’il était «des régulateurs de l’esprit Jedi» en dehors des États-Unis d’Amérique pour accepter la formation suggérée de Boeing pour l’avion, a rapporté Bloomberg.

David Gerger, un avocat de Forkner, a déclaré que les problèmes cités dans les messages étaient le résultat d’un logiciel de simulation dégoûtant et non un problème avec l’avion lui-même.

Forkner pensait que l’avion était sûr et n’a pas induit la FAA en erreur, a ajouté Gerger, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Bloomberg sur les derniers messages et s’ils ont impliqué son client.

Boeing a annoncé qu’il remplaçait Muilenburg par le président David Calhoun, 62 ans, ancien dirigeant de General Electric, affirmant que la société devait « restaurer la confiance » et « rétablir les relations avec les régulateurs, les clients et toutes les autres parties prenantes ».

Le 737 MAX a été cloué au sol après le crash en mars d’un vol d’Ethiopian Airlines. En octobre 2018, un Lion Air 737 MAX s’est écrasé dans la mer de Java.

Les deux pics mortels ont été imputés aux ratés du système informatique, ce qui a incité Muilenburg à admettre auprès des législateurs du Congrès que Boeing avait fait des erreurs dans le développement d’un logiciel de sécurité aérienne.

Source : New York Post